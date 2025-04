Multikino oraz EMI Music Poland z okazji premiery nowego albumu „Not Too Late” zapraszają na koncert Norah Jones po raz pierwszy na wielkim ekranie!

O koncercie „Live In New Orleans”:

W 2003 roku tydzień po triumfalnym sukcesie Norah Jones, podczas gali wręczenia nagród Grammy (8 statuetek, w tym za płytę roku, piosenkę roku, nagranie roku i debiut roku) ukazała się jej pierwsza płyta DVD. „Live In New Orleans” zawiera rejestrację kameralnego koncertu, który odbył się w House of Blues w New Orleans w dniu 24 sierpnia 2002 roku. W czasie tego koncertu wykonała 15 utworów, z czego aż 5 nie pochodzących z nagrodzonej płyty.

Utwory wykonane podczas koncertu:

1. Cold Cold Heart

2. Nightingale

3. One Flight Down

4. Seven Years

5. Feelin” the Same Way

6. Comes Love

7. Something Is Calling You

8. Come Away With Me

9. What Am I To You?

10. Painter Song

11. Lonestar

12. I„ve Got to See You Again

13. Bessie Smith

14. Don”t Know Why

15. Tennessee Waltz

16. Come Away With Me (video)

O Artystce:

Kiedy Norah Jones, 22-letnia wokalistka wydawała swój debiutancki album nakładem Blue Note Records w lutym 2002 roku, nie przypuszczała nawet, że płyta stanie się jednym z największych bestsellerów wszech czasów. Pomimo skromnych oczekiwań, album „Come Away With Me”, który artystka określiła kiedyś swoją „nastrojową małą płytką” stał się niespotykanym zjawiskiem, osiągając multiplatynowy status, zanim jeszcze upłynął rok od premiery krążka. Norah stała się gwiazdą koncertującą na całym świecie, a za album „Come Away With Me” zdobyła osiem nagród Grammy, w tym w kategoriach Najlepszy Album, Najlepsze Nagranie, Najlepszą Piosenkę i Najlepszy Debiut. Wokalistka, autorka piosenek i pianistka powróciła w lutym 2004 płytą „Feels Like Home”, kolejnym porywającym, intymnym nagraniem, które — tak jak debiutancka płyta — stanowiło idealną mieszankę piosenek autorstwa Norah i jej zespołu oraz świetnie dobranych coverów. Album „Feels Like Home” stało się dowodem na to, że sukces Norah nie był przypadkowy: płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu Billboardu, zgarnęła entuzjastyczne recenzje, zdobyła nagrodę Grammy i sprzedała się w multiplatynowym nakładzie. 29 stycznia 2007 roku ukaże się trzecie dzieło Norah, album „Not Too Late” — kolekcja 13 nowych piosenek napisanych przez Norah, wyprodukowanych wspólnie z basistą Lee Alexandrem, z którym artystka od lat współpracuje przy swoich kompozycjach.

Norah Jones „Live In New Orleans”, Koncert na wielkim ekranie, Multikino, 8 lutego, czwartek, godz. 19.00.