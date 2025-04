Który kolor bielizny założyć na pierwszą randkę? Czy kierowcy czerwonych aut są bardziej agresywni na drodze? Dlaczego pracownica banku nie powinna zakładać różowej sukienki, Hillary Clinton podczas debaty prezydenckiej wystąpiła w bieli, a do Urzędu Skarbowego korzystniej jest się ubrać się na szaro? Czy to prawda, że w sypialni, urządzonej w bieli i szarościach, spada nam libido? Odpowiedź na te i wiele innych zagwozdek znajdziesz w książce "Doktor Kolor, czyli barwy pieniędzy, szczęścia i seksu".

Każda z nas ma swój ulubiony kolor - taki, w otoczeniu którego czuje się najlepiej. Jest on naszym wyznacznikiem podczas urządzania mieszkania, doboru garderoby, czy nagłej ochoty na daną potrawę (najpierw "jedzą" nasze oczy). Kolory mają bezpośredni – w sensie fizycznym i fizjologicznym - wpływ na organizm ludzki.

I tak, czerwień powoduje wzrost temperatury ciała, ciśnienia, a także częstotliwość mrugania. Kolor niebieski pomaga zaś obniżyć gorączkę, zmniejsza ból głowy i gardła, obniża ciśnienie krwi i wycisza układ nerwowy. Hamuje również apetyt, dlatego nie mamy zazwyczaj ochoty na nic niebieskiego do jedzenia.

To, jakimi kolorami się otaczamy, ma zatem ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Z poradnika dowiemy się więc, który kolor ścian wybrać najlepiej do sypialni, kuchni, czy salonu oraz w jakiej tonacji kolorystycznej najkorzystniej jest urządzić pokój dziecka – tak, by nauka przychodziła mu z łatwością. Nie zabrakło również porad w kwestii kolorów miłości – autor wylicza i analizuje te, które pomagają podnieść temperaturę w związku. Znajdziemy tu poza tym szereg informacji, dotyczących kolorystyki ubioru w pracy, w komunikacji wizualnej, znaczenia kolorów w komponowaniu diety, czy ciekawostek na temat ich leczniczego działania, a także pogłębionych analiz poszczególnych barw.

Kolory odgrywają bardzo ważną rolę nie tylko w sferze prywatnej, ale także w obszarze stricte biznesowym. Dr Marek Borowiński na co dzień doradza przedsiębiorcom w zakresie rozplanowania kolorystycznego przestrzeni danej firmy. Chociaż brzmi to niewiarygodnie, rozkład kolorów w sklepie ma ogromne znaczenie dla wzrostu sprzedaży. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo wpływa to na postrzeganie danego produktu. Marketing w doskonały sposób czerpie i wykorzystuje wiedzę z psychologii kolorów i psychofizjologii widzenia. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego informacja o wyprzedażach i zniżkach niemal zawsze przedstawiana jest na czerwonym tle, a w sklepie odzieżowym kolory ubrań na półkach ułożone są często w sekwencji: żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, niebieski i zielony?

Nic nie dzieje się bez przyczyny...

"Doktor Kolor, czyli barwy pieniędzy, szczęścia i seksu" to kompendium wiedzy na temat kolorów – ich pozytywnego i negatywnego wpływu na nas i nasze otoczenie. W książce znajdziesz wiele wskazówek, dzięki którym możesz korzystniej zaaranżować kolorystycznie przestrzeń, poczuć się dzięki temu lepiej i bardziej komfortowo. W sumie poznasz 77 ciekawostek i praktycznych wskazówek na temat kolorów oraz ich wpływu na nasze życie i zachowanie. Poznaj magię kolorów, abyś mogła świadomie żyć i się rozwijać!