Najlepsze piosenki świąteczne

Niezapominany, hipnotyzujący głos Johna Lennona śpiewającego "So this is Christmas"? "Let it snow" w wykonaniu legendarnego Franka Sinatry? A może Czerwone Gitary "Dzień jeden w roku"? Oto lista

"Last Christmas" Wham! "Merry Christmas Everybody" Slade "I Wish It Could Be Christmas Everyday" Wizzard "White Christmas" Bing Crosby "Happy Christmas (War is Over)" John Lennon "Driving home for Christmas" Chris Rea "Let It Snow" Frank Sinatra "Dzień jeden w roku" Czerwone Gitary "Christmas" Abba "Grown Up Christmas List" Barbra Streisand

Najgorsze piosenki świąteczne

Niestety bywa i tak, że w Święta stacje radiowe gnębią nas osłuchanymi hitami, przez które mamy ochotę wyrzucić radioodbiorniki przez okno. Piosenki nudane, jak Madonny "Santa Baby", przeboje rodzime, czyli Domino i "Świąteczna piosenka" czy absurd pod postacią Crazy Frog "Last Christmas". Oto niektóre z utworów zaklasyfikowanych przez nas do najgorszych piosenek świątecznych.

"Stay Another Day" East 17 "All I Want For Christmas is You" Mariah Carey "Crazy Frog" Last Christmas "Ten czas" Verba "Magia świąt" Gosia Andrzejewicz "Świąteczna piosenka" Domino "Świąteczne dni" Boys i Classic "Santa Baby" Madonna "Merry Christmas (I Don't Wanna Fight Tonight)" The Ramones "Please, Daddy (Don't Get Drunk This Christmas)" John Denver

Zgadzacie się z moimi typami? Macie inne pomysły? Podzielcie się z nami swoimi opiniami!