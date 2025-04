Historie młodych kobiet, które uwikłane w codzienność szukają własnej drogi, często dokonując dramatycznych wyborów. Ich losy to często tylko pretekst, aby opowiedzieć o współczesnej polskiej rzeczywistości. Idziemy z tymi kobietami do kościoła, ale także zaglądamy do ich sypialni.

„Martyna...” to literacki zapis rozmowy o rzeczach ważnych i najważniejszych - takich jak miłość, uczciwość, godność, odpowiedzialność, prawo do szczęścia. To także rozmowa o konieczności wyboru między obietnicą spełnienia tu i teraz a strachem przed konsekwencjami odrzucenia w przyszłości.

„Martyna...” miała swój początek w internetowej zabawie, do której Wiśniewski zaprosił pisarzy amatorów. Internauci mieli wymyślić zakończenia rozpoczętych przez pisarza opowiadań. Tak powstała książka.

„Ponad trzy lata po pierwszym wydaniu „Martyna...” wraca do księgarń. Moim zdaniem nie straciła nic ze swojej aktualności i ze swojego przekazu. Wraca uzupełniona dwoma opowiadaniami mojego autorstwa, które, chociaż pisane w innym czasie i w innych okolicznościach, korelują z najważniejszym przesłaniem tej książki”, powiedział Janusz Leon Wiśniewski.

Janusz Leon Wiśniewski – urodzony w Toruniu w 1954 r., rybak dalekomorski, doktor informatyki i doktor habilitowany chemii (program komputerowy jego autorstwa stosuje większość najważniejszych firm chemicznych w świecie). Oprócz „S@motności w sieci” wydał zbiór opowiadań pt. „Zespoły napięć”, powieść „Los powtórzony”, tomik esejów „Intymna teoria względności” oraz (wspólnie z M. Domagalik) powieść epistolograficzną pt. „188 dni i nocy”. Wszystkie książki jego autorstwa trafiały na listy bestsellerów. Współautor scenariusza do filmu „S@motność w sieci“, stały felietonista miesięcznika „Pani”.

Ojciec dwóch córek: Joanny i Adrianny. Obecnie mieszka i pracuje we Frankfurcie nad Menem.

Na swojej stronie internetowej (www.wisniewski.net) pisze: Panie, pomóż mi być takim człowiekiem, za jakiego bierze mnie mój pies...

Janusz L. Wiśniewski, Mariusz Makowski, Renata Palka-Smagorzewska „Martyna i inne opowiadania o miłości”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006

POSŁUCHAJ!!!

Fragmenty książki czyta Magdalena Różczka.

Przez 6 dni będziemy zamieszczać po jednym fragmencie książki w pięknej interpretacji Magdaleny Różczki:

