Można wydać sporo i zostawić prawie cały lunch na talerzu, a do tego wyjść głodnym z restauracji, a przecież to nie o to chodzi. Jak więc wybrać te najlepsze miejsca w stolicy? Poznaj nasze propozycje!

3 razy na TAK!

Według portalu LunchMapa najtaniej można zjeść w restauracji SI, która znajduje się przy Placu Bankowym. Tym bardziej w grudniu, kiedy to właściciele lokalu obniżają ceny. Za trzydaniowy zestaw lunchowy zapłacimy tylko 17,90 zł. Wielbiciele kuchni włoskiej z pewnością znajdą tu coś dla siebie!

Złap króliczka!

Warto też wybrać się do restauracji Pędzący Królik, która znajduje się przy ul. Moliera. Na pewno nie zawiedziemy się niezależnie od tego, co zamówimy. Zupy i drugie dania zachwycają smakiem. Kucharze gotują tak dobrze, że nie sposób tam nie wrócić. Aranżacja wnętrza też z pewnością każdego zaskoczy. A ceny mają przystępne. Zapiekane figi z serem gorgonzola za 29 zł czy zupa grzybowa z francuskim makaronem za 17 zł? Sama zdecyduj!

Żuraw, ale bez czapli

Ominięcie restauracji Żurawina również byłoby grzechem. Ceny nie są kosmicznie wysokie. Naprawdę warto tam zjeść przynajmniej raz w życiu. Gwarantujemy, że smak zamówionej potrawy zostanie z wami na zawsze. Za zupę, drugie danie, deser i kieliszek wina zapłacimy ok. 23-26 zł. Żurawinę znajdziemy w centrum stolicy przy ulicy Żurawiej.

Prawdziwe smaki Azji…

Parowóz to miejsce dla każdego, kto kocha kuchnię azjatycką. Można tu zjeść pierożki z wieprzowiną i warzywami, wołowiną i grzybami mung, z ziemniakami, kokosem i curry lub na słodko (10 sztuk za 10-17 zł). Pierożki są przygotowane według autorskiej receptury i lepione ręcznie. Restauracja znajduje się na Woli przy ul. Zawiszy.

Sekret tkwi w tradycyjnych recepturach

Kotłownia serwuje dania kuchni włoskiej oparte na tradycyjnych recepturach i oryginalnych produktach, a do nich włoskie wina z małych, rodzinnych winnic. Polecamy szczególnie pierś kaczki na sosie z czarnej porzeczki z pierożkami faszerowanymi gruszką i serem taleggio za 49 zł oraz krem dyniowy z imbirem, mlekiem kokosowym, oliwą z pestek dyni i creme fresk za 14 zł. Restauracja znajduje się na warszawskim Żoliborzu przy ul. Suzina.

