Ale’je BISTRO - to nietuzinkowe połączenie: BISTRO czyli restauracji, baru, kawiarni i SHOWROOMU - miejsca gdzie można kupić, wypożyczyć, obejrzeć projekty marki modowej, a to wszystko na najdłuższej tętniącej życiem ulicy w Warszawie - Alejach Jerozolimskich, z piękną starą przedwojenną historią.

Reklama

Jedzenie i moda, BISTRO i SHOWROOM, Karina z Master Chefa i CHOMISAWA – dwa młode talenty - „kulinarny i modowy” - możemy spotkać właśnie tu, zjeść przepyszne dania z rąk Kariny czy kupić fajny ciuch od CHOMISAWA.

Miejsce:

BISTRO czyli restauracja, bar, kawiarnia – niezobowiązujące, tętniące życiem, w klimacie luźnej elegancji. Żyjące rytmem miasta, gdzie już od rana można przekąsić coś na szybko, przy barze - zjeść śniadanie, lunch, kolację, napić się dobrej kawy, a wieczorem przy akompaniamencie instrumentalnej muzyki na żywo napić się lampki wina w doborowym towarzystwie.

Menu:

Proste, smaczne autentyczne stworzone przez młodą, bardzo kreatywną osobę - Karinę Zuchorę – finalistkę kulinarnego show Master Chef.

W ofercie:

Śniadania,

lunche,

menu,

zestawy degustacyjne.

„W menu znajdują się proste - niewyszukane potrawy, które sama kocham jeść i gotować, przy okazji częstując nimi swoich Gości. Również moje sekrety z programu, wszystko co w sercu... chcę pokazać na talerzu... .”

Czemu Ale'je?

„Ponieważ to dla mnie wyjątkowe miejsce a w nim ludzie, którzy byli ze mną od początku mojej kulinarnej drogi i przygody w programie. To właśnie oni uwierzyli we mnie... nie wiedząc jak daleko zajdę w programie Master Chef, zaufali mojemu smakowi i mojej pasji... . To jest moja szansa... razem z nimi – dziękuje.’’

Zobacz też:

10 popularnych stołecznych księgarnio-kawiarni

Kurs projektowania ubioru

Najlepsze księgarnie internetowe

SHOWROOM

CHOMISAWA to autorska marka modowa stworzona przez Daniela Chomicza i Darka Sawaniewskiego, parę w życiu zawodowym i prywatnym. Nazwa powstała przez połączenie nazwisk stylistów i zamiłowania do WarSAWY. Projekty skierowane są do osób żyjących dynamicznie, lubiących wygodny, wielkomiejski styl, zdecydowanych, ambitnych detalistów – Gości Ale'je BISTRO.

Wszystkie kolekcje marki wykraczają ponad obwiązujące trendy – przez co marka CHOMISAWA wyróżnia się oryginalnością i nieszablonowym podejściem, tworząc limitowane kolekcje w małym nakładzie.

Gwiazdy kochają tę markę

Marka stawiająca na prostotę kroju, jakość materiału i minimalizm formy, ceniona przez stylistów i gwiazdy tj. Margaret, Adę Fijał, Ramonę Rey, Marinę Łuczenko, Dorotę Gardias, Agnieszkę Włodarczyk, Candy Girl, Kingę Rusin i Agnieszkę Szulim, Rihannę, Rosie Huntington-Whiteley, Nicole Richie i Wiktorię Modestę oraz znanego blogera Marca Gohringa).

To tu można kupić, wypożyczyć i obejrzeć projekty chłopaków.

Dlaczego właśnie BISTRO?

„Czemu nie, w Europie, na świecie jest wiele takich projektów - restauracji połączonej z shoowromami, do tej pory byliśmy głównie... w internecie, teraz chcemy wyjść bardziej do ludzi, być z nimi, kolo nich i dla nich, chcemy pokazać, że moda, tak jak jedzenie może być na wyciągniecie ręki, chcemy aby Goście tego miejsca poznali bliżej nas i nasze projekty – dosłownie i w przenośni, poza tym to nowy projekt, nowe wyzwanie i nowi my... podani na talerzu".

Zobacz też:

10 popularnych stołecznych księgarnio-kawiarni

Kurs projektowania ubioru

Najlepsze księgarnie internetowe

Reklama

Materiały prasowe - Ale'je BISTRO