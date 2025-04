Oryginalnych restauracji w Polsce jest coraz więcej. Każda jest inna i każda jest wyjątkowa. Oto niektóre z nich!

Dark Restaurant (Poznań)

Wchodzimy do… zupełnej ciemności. Kelner przy pomocy noktowizora prowadzi nas do stolika. Pyta czego nie lubimy jeść i przynosi odpowiedni posiłek. Nie widzimy dokładnie tego, co podaje kelner. Chodzi o to, żeby nie jeść oczami, tylko pobudzić inne zmysły – węch, smak i słuch. Bo danie podobno smakuje inaczej, gdy go nie widzimy.

Dinner In The Sky (Cała Polska)



Restauracja na świeżym powietrzu, a dokładnie w chmurach. Specjalna platforma ze stołem wjeżdża na wysokość 50 metrów nad ziemią i co najlepsze – restauracja przyjedzie, praktycznie wszędzie, gdzie tylko chcesz na rynek miasta, do parku, na stadion. Można tam zorganizować kolację we dwoje albo imprezę urodzinową.

PRL, czyli Pewny Radomski Lokal (Radom)

Niewielki lokal. Klimat rodem z PRL-u. Widzimy tam portrety pierwszych sekretarzy PZPR, kilka egzemplarzy gazet z tamtych czasów, dodatki, które można było znaleźć w naszych domach 40 lat temu. A co w menu? Kaszanka z cebulą, wódka ze śledziem, bigos. Podczas posiłku można oglądać kultowe polskie seriale z czasów PRL-u.

Stajnia (Warszawa)

Można się tu poczuć trochę jak w skansenie. Stare, drewniane meble, zabytkowe lampiony, siodła, wodze i ten charakterystyczny zapach… Wbrew pozorom nie jest to restauracja tylko dla fanów jeździectwa. A co można tu zjeść? Pierogi, placki ziemniaczane, domowy smalec, stek wołowy i inne.

Pędzący Królik (Warszawa)

Nazwa nie wzięła się znikąd. Przekraczając próg restauracji mamy wrażenie, że przenieśliśmy się do świata Alicji w Krainie Czarów. Czarno-biała szachownica pod nogami, jasnoróżowe fotele i kanapy, stylizowane żyrandole. Naprawdę niezwykłe miejsce. A co mają w menu? Gorącą lemoniadę z imbirem, zapiekane figi z serem gorgonzola, rosół z kaczki z domowym makaronem, penne ze szpinakiem i kurczakiem i wiele innych.

