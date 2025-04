Jedno z najstarszych i największych centrum rozrywkowych w Warszawie wraca na mapę stolicy. Już niebawem będzie można wspólnie z rodziną, przyjaciółmi czy grupa znajomych spędzać miło czas, a przy okazji bawić się w najlepsze. Hulakula, czyli Rodzinne Centrum Rozrywkowe ma do zaoferowania aż 28 torów do kręgli, sale bilardowe oraz dwa place zabaw dla dzieci. A jeśli ktoś zgłodnieje po takich zabawach, będzie mógł skorzystać z restauracji czy baru.

Zmiana miejsca

Jeszcze do niedawna, do końca marca 2015 roku, mieszkańcy stolicy (zarówno duzi jaki i mali) mogli miło spędzać czas w Rodzinnym Centrum Rozrywki Hulakula. Niestety, decyzją władz Uniwersytetu Warszawskiego zmianie uległ plan zagospodarowania powierzchni uniwersyteckiej biblioteki, w związku z czym Hulakula musiała opuścić dotychczas zajmowany teren. Warto podkreślić, że miejsce to działało nieprzerwanie od 2000 roku. Dokładnie, 5 listopada bieżącego roku Hulakula wraca do Warszawy. Od teraz nowa siedziba mieścić się będzie na Pradze Północ przy ulicy Jagiellońskiej 82B (budynek galerii Metropol Dom i Wnętrze).

fot.Agnieszka Bieńko-Kuczyńska, Agencja Kreatywna Bułka z Masłem

Huczna zabawa

Otwarcie, które odbędzie się 5 listopada, to przede wszystkim czas wielkiej zabawy... dla wszystkich. Organizatorzy zapowiadają m.in. koncert Cleo, pokaz samby brazylijskiej w wykonaniu tancerek rewii "As Belezas do Brasil", pokazy barmańskie i zabawę przy muzyce klubowej z najlepszymi polskimi DJ-ami. Ale to nie wszystko, bo otwarcie Hulakuli to także okazja do bezinteresownej pomocy. Wieczór rozpocznie charytatywny bowlingowy turniej gwiazd Celebryci vs CeWEBryci, którego zwycięzcy znani są już teraz – są to podopieczni Fundacji Spełnionych Marzeń. Celebryci oraz ceWEBryci (gwiazdy Internetu) walczyć będą o tytuł mistrza bowlingu, zaś każdy punkt zdobyty przez najlepszego zawodnika turnieju zostanie przeliczony na 100 zł dla fundacji. Jak wysoki będzie czek? Wszystko w rękach uczestników turnieju. O kosztowne punkty walczyć będą m.in.: Tomasz Ciachorowski, Michał Lewandowski, Ewa Gawryluk, Laura Breszka, Waldemar Błaszczyk, Agata Nizińska, Przemysław Cypryański, i Anna Głogowska.

Hulakula do rozrywka dla wszystkich!