Historia zaginionego statku kosmicznego, wysłanego przed 20 laty przez NRD z misją szerzenia idei Marksa i Engelsa w kosmosie. Przedziwny enerdolot - będący skrzyżowaniem obiektu latającego z lunaparkiem oraz sceną z teatru rewiowego – na skutek błędów technicznych krążył po orbicie i w roku 2006 ląduje ponownie na ziemi.

Załoga nie wie, gdzie trafiła, ani co zmieniło się przez wszystkie lata jej podróży, mimo to niezłomnie kontynuuje swoją misję. Na scenie prezentuje nam muzyczną rewię, jaką karmiono społeczeństwa NRD, PRL, ZSRR i innych krajów przez wiele lat, w Polsce znaną ze Studia 2. Kolorowe światła, blichtr kostiumów, efekty specjalne – wszystko utrzymane w stylu epoki. Jednocześnie na tle propagandowej rzeczywistości rozgrywają się pierwsze miłości, inicjacje seksualne, pierwsze rozczarowania nadchodząca dorosłością. Młodość, z wszystkimi jej rozterkami zostaje zderzona z pustym światem scenicznego show. W trakcie spektaklu sielankowy obraz ulega stopniowemu zakłóceniu, zaczynają się do niego wkradać elementy innej rzeczywistości.

Wokalistą jest Janusz Radek – artysta obdarzony niezwykłą skalą głosu, potrafiący wykonywać utwory w skali kobiecej, jak i męskiej, potrafiący w jednej chwili nawiązać kontakt z publicznością.

Narratorem, konferansjerem, mistrzem ceremonii całego show jest dawny prezenter niemieckiej telewizji, a zarazem komandor – dowódca statku, w postać którego wcieli się znany aktor filmowy i teatralny - Marek Frąckowiak. Wykonawcom towarzyszyć będzie grający na żywo zespół Kulturka.

Utwory wykonane zostaną w premierowych tłumaczeniach na język polski. Autorami przekładów są: znakomity tłumacz literatury niemieckiej Artur Kożuch oraz poeta i autor tekstów piosenek Michał Chludziński.

Program widowiska zbudowany jest z piosenek zaczerpniętych z repertuaru zespołów z NRD ( Niny Hagen, Kati Kovacs, Sonji Schmidt, Dirka Michaelisa, zespołów: Phudys, Berluc, Pankow, City, Karat, Gruppe Test, Renft) oraz zaangażowanych pieśni FDJ.

Spektakl jest pastiszem, zabawą konwencjami, każda z 17 piosenek – odwołuje się do innej estetyki scenicznej, opowiadana jest przy pomocy innego gatunku muzycznego, w innej inscenizacji. Piosenki zderzone zostają z zabawnymi projekcjami video, opartymi na zmontowanych dokumentalnych filmach z NRD. Całość oprawiona jest efektownym światłem i kostiumami z epoki.

Pokaz przedpremierowy spektaklu odbył się 4 czerwca 2006 w ramach projektu teatralnego Energie Miast Warszawa-Berlin na terenie dawnej fabryki Norblina w Warszawie.

20 listopada 2006 odbędzie się premiera w Warszawie, 26 listopada w Chorzowie, 4 grudnia w Berlinie w Kulturbrauerei, 16 grudnia w Kielcach.

Premiera spektaklu połączona zostanie z realizacją DVD – które potem ukaże się w formie dwuczęściowego wydawnictwa, na którym znajdzie się „Królowa Nocy” oraz „La Dolce NRD”.