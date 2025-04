Bijący rekordy popularności serial „Kochane kłopoty” to znany na całym świecie cykl telewizyjny, którego wydania DVD pojawiają się na polskim rynku od stycznia 2006 roku. Fani ciepłej historii o perypetiach samotnej matki i jej nastoletniej córki będą mogli nabyć kolejną, szóstą już edycję DVD serialu wzbogaconą o dodatki specjalne.

Sezon szósty przynosi wiele zmian. Czy to możliwe, żeby dziewczyny Gilmore nie były razem? Pod koniec piątego sezonu Rory rzuciła Yale i przeprowadziła się do domku przy basenie Emily i Richarda - tym samym złamała serce Lorelai. Całe szczęście, że trwa ona w miłosnym uniesieniu z powodu kwitnącego romansu z Lukiem. Jednak serca mieszkańców Stars Hollow wydają się być smutne - wszyscy bowiem chcą, aby Lorelai i Rory się pogodziły. I być może potrzeba im do tego tylko odpowiedniej okazji... To jeszcze nie wszystkie niespodzianki. Lane przeżywa miłosne zawirowania, które kończą się... a zresztą sami zobaczycie!

Tłem dla tej ciepłej, mądrej i wypełnionej subtelnym humorem opowieści jest urocze niewielkie miasteczko Stars Hollow w stanie Connecticut zaludnione przez ekscentrycznych, ale sympatycznych mieszkańców.

Realizowany od 2000 roku cykl podbił nie tylko serca widzów, ale również i krytyków, czego dowodami są między innymi: nominacja do Złotego Globu dla Lauren Graham w kategorii „Najlepsza rola kobieca w telewizyjnym serialu dramatycznym”, dwie nominacje do prestiżowych nagród Gildii Aktorów Ekranowych - również dla Lauren Graham oraz przyznana serialowi w 2001 roku nagroda Stowarzyszenia Krytyków Telewizyjnych. Obecnie perypetie bohaterów serialu „Kochane kłopoty” śledzi co tydzień w telewizji 4,5 miliona widzów.

„Kochane kłopoty”, sezon 6., Warner Home Video, DVD już od 5 grudnia 2006!