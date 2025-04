Druga połowa stycznia zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie filmowo. W końcu nikt nie powinien narzekać – jest rozrywka, kino familijne, animacje oraz ambitne propozycje dla bardziej wymagającego widza…

Reklama

„Sherlock Holmes” (reż. Guy Ritchie)

Cyniczny detektyw przypominający dra House’a. Fabuła, której nie powstydziłby się miłośnik teorii spiskowych, Dan Brown. Pościgi i wybuchy niczym z serii o Jamesie Bondzie. Tak można w największym skrócie opisać mający właśnie swą polską premierę film o przygodach Sherlocka Holmesa. Tym razem detektyw, wraz ze swoim przyjacielem, Watsonem, muszą rozwikłać zagadkę tajemniczego zmartwychwstania - ktoś chce bowiem przejąć kontrolę nad całym światem.

Robert Downey Jr. oraz Jude Law stworzyli duet, na który patrzy się, i którego się słucha, z przyjemnością…

„Księżniczka i żaba” (reż. John Musker, Ron Clements)Nowy Orlean, lata dwudzieste. Pewnego dnia u Tiany zjawia się książę pod postacią gadającej żaby. Kiedy księżniczka daje się namówić na pocałunek, zamiast odczarować zaklęcie, sama zamienia się w zielonego płaza…

„Wszystko co kocham” (reż. Jacek Borcuch)„Piękna wiosna 1981 roku w Polsce. W nadmorskim miasteczku 18-letni Janek, syn oficera marynarki wojennej, zakłada zespół punkrockowy, by głośno krzyczeć o rzeczach dla niego najważniejszych. Jego życie wypełnia muzyka i pierwsza wielka miłość - Basia, nic jednak nie jest trwałe. "Solidarność" walczy o wolność i demokrację, w kraju narasta napięcie. Komuniści potajemnie szykują stan wojenny. Bunt młodości w czasie politycznej zawieruchy może stać się zarzewiem tragedii. Gwałtowny konflikt z komisarzem stanu wojennego i śmierć bliskiej osoby zmienią w świecie Janka wszystko”. (cyt. za: mat. dystrybutora)

Film został nagrodzony Złotym Klakierem na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (wyróżnienie dla najdłużej oklaskiwanego filmu w konkursie głównym).

Występują: Mateusz Kościukiewicz, Jakub Gierszał, Mateusz Banasiuk, Igor Obłoza, Olga Frycz, Andrzej Chyra, Anna Radwan, Katarzyna Herman, Marek Kalita i in.

„Będzie głośno” (reż. Davis Guggenheim)Dokument o trzech znanych gitarzystach, reprezentantach swego pokolenia. Reżyser zabiera nas w podróż w przeszłość, dzięki której możemy zrozumieć, jakie doświadczenia muzyczne sprawiły, że The Edge (U2), Jimmy Page (Led Zeppelin) i Jack White (The White Stripes) stworzyli własne, charakterystyczne style gry na gitarze.

Obowiązkowa pozycja dla miłośników rocka i rock'n'rolla.

„Harry Brown” (reż. Daniel Barber) Thriller. Podstarzały weteran wojenny i wdowiec (Michael Caine) postanawia zemścić się za śmierć swojego przyjaciela. W ten sposób trafia w świat narkotyków i handlu nielegalną bronią…

A co w kinach od 22 stycznia? Zapowiada się równie interesujący tydzień!

„Nine – dziewięć” (reż. Rob Marshall)

Musical. On jeden, a je… trudno zliczyć! Reżyser filmowy Guido Contini (Daniel Day-Lewis) musi nieco uporządkować swoje życie osobiste. Zdradzana żona Luisa, kochanka Carla, przyjaciółka Lily, dziennikarka Stephanie, muza Claudia, prostytutka Saraghina oraz duch jego matki to za wiele kobiet jak dla jednego mężczyzny… nawet artysty!

„Alvin i wiewiórki 2” (reż. Betty Thomas)Kontynuacja zabawnych przygód Alvina i jego kumpli.

„Pożegnania” (reż. Yčjirč Takita)„Zdolny wiolonczelista Daigo Kobayashi (Masahiro Motoki) traci pracę, gdy rozwiązuje się jego orkiestra. Postanawia wraz z żoną (Ryoko Hirosue) powrócić do rodzinnego miasteczka i tam poszukać dla siebie nowej pracy i nowego życia. Odpowiada na ogłoszenie zatytułowane "Okuribito" (ang. "Departures") w nadziei na pracę w agencji turystycznej. Jak się jednak okazuje, jest to praca w domu pogrzebowym, Daigo zostaje tzw. "nokanshi" (osobą, która składa ciało zmarłego do trumny). Choć całe jego otoczenie patrzy raczej niechętnie na nową pracę Daigo, on odnajduje się w nowej roli strażnika bram życia i śmierci, pośrednika i przewodnika ku zaświatom. Jednocześnie paradoksalnie uczy się odkrywać radość i piękno życia”. (cyt. za: mat. dystrybutora)

„Stare wygi” (reż. Walt Becker) Film z gatunku kina familijnego. John Travolta i Robin Williams, czyli rozwodnik w średnim wieku i rozrywkowy kawaler, dostają pod opiekę siedmioletnie bliźniaki…

„Co wiesz o Elly” (reż. Asghar Farhadi) „Grupa przyjaciół ze studiów organizuje wspólny weekend nad morzem. Z pozoru niewinne kłamstwo, jakie ma miejsce na początku wyprawy, okazuje się tragiczne w konsekwencjach. Ci młodzi ludzie wydają się swobodni, wyzwoleni, otwarci. Wśród nich jest nieznajoma Elly. Po jej tajemniczym zniknięciu w czasie sztormu zaczyna się dochodzenie - kim właściwie ona jest? kogo zawiadomić o wypadku? Przeglądając jej markową torbę Louis Vuitton, koledzy natrafiają na adres narzeczonego. Gdy ten przyjeżdża na miejsce, okazuje się, że bardziej niż to, czy Elly żyje, interesuje go, czy kobieta „nie zhańbiła się”. Honor jest ważniejszy od czyjegoś życia”. (za: mat. dystrybutora)

Oprac. na podstawie mat. prasowych.



Reklama

(a.)