Jednym z najlepiej rozpoznawalnych i najpopularniejszych (zwłaszcza wśród początkujących gitarzystów) motywów muzycznych jest główny z riff z piosenki Nirvany pt. "Come as you are". Jednakże, to nie muzycy Nirvany są jego autorami, a co najwyżej tylko twórczymi naśladowcami.

Reklama

Riff został bowiem zaczerpnięty z piosenki grupy Killing Joke pt. "Eighties". Po wielkim sukcesie albumu Nirvany "Nevermind" na którym znalazł się utwór "Come as you are" zespół Killing Joke skierował do sądu sprawę o plagiat.

Została ona jednak wycofana po tragicznej śmierci wokalisty Nirvany.

Reklama

Autor: ~Al-bercik