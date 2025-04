W 1965 r. Bob Dylan nagrał piosenkę "Like a rolling stone". Kilka lat temu magazyn "Rolling Stone" uznał ten utwór za najlepszą piosenkę wszech czasów. Nie obyło się bez komentarzy, że ma to związek z nazwą magazynu. Podejrzenia wzmocnił fakt, że drugie miejsce zajęli The Rolling Stones (z "Satisfaction"). Skąd te podobieństwa tytułu piosenki oraz nazw zespołu i magazynu?

Wszystko zaczęło się od angielskiego przysłowia "A rolling stone gathers no moss" (Toczący się kamień nie porasta mchem), które ma swoje źródła jeszcze w starożytnej rzymskiej literaturze. Do muzyki mądrość o toczącym się kamieniu wprowadził bluesman Muddy Waters, który w 1948 roku nagrał piosenkę "Rollin’ Stone". To właśnie od niej wzięła się nazwa brytyjskiego zespołu i tytuł nagranej w 1965 r. piosenki Dylana.

Założony przez hippisów magazyn muzyczny wziął zaś nazwę od kompozycji Dylana, która stała się hymnem dzieci kwiatów. To nie koniec wpływu utworu Muddy Watersa na muzykę rockową. "Rollin’ Stone" zainspirowała Jimmiego Hendriksa do stworzenia "Voodoo Child". A jeśli chodzi o Boba Dylana, słynnego barda hippisów, to jego wpływ na muzykę popularną i rocka jest niezwykle trudny do przecenienia. W latach 60. słuchali go wszyscy młodzi, w tym ci, którzy w kolejnych dekadach tworzyli historię rocka.

