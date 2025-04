W 1987 roku, kiedy kręcono pierwszą część filmu Predator do roli tytułowego kosmity zgłosiło się wielu aktorów. Teoretycznie tą rolę mógł zagrać każdy kaskader, jednak jednym z chętnych był sam Jean-Claude Van Damme!

Dostał on tę rolę, jednak nie możemy go podziwiać w żadnej ze scen, gdyż przed rozpoczęciem zdjęć zrezygnował. Jego argumentem było to, że w kostiumie Predatora bardzo łatwo o wypadek. Miał zresztą rację.

Peter Kevin Hall, który ostatecznie wcielił się w postać obcego, podczas zdjęć był wielokrotnie kontuzjowany.

Autor: ~Piecyk