Najdłuższym filmem w historii kina jest "The Cure for Insomnia" („Lekarstwo na bezsenność”) w reżyserii Johna Henry'ego Tammisa z 1987 r. Był to jednak film bez fabuły, opierający się na recytacji ponad 4000-stronicowego poematu przeplatanej rożnymi scenami.

Tytuł filmu jest jak najbardziej trafny, bo obejrzenie tego filmu w całości bez zmrużenia oka jest właściwie niemożliwe.

Jeśli chodzi o najdłuższy film fabularny - najdłuższym filmem był chiński obraz z 1928 r. „Spalenie Świątyni Czerwonego Lotosu” („The Burning of the Red Lotus Temple”), który trwał 27 godzin.