Iwona Majewska-Opiełka, prekursorka ruchu rozwoju potencjału człowieka oraz autorka ponad kilkudziesięciu książek wspierających rozwój osobisty, udowadnia,w książce „Szczęście dla każdego. Rozmyślania z psychologią w tle”, że szczęście to przede wszystkim wynik naszej wewnętrznej pracy. Zamiast czekać na szczęście przez duże S trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Autorka krok po kroku pokazuje, że owe szczęście to codzienny stan umysłu. Uczy umiejętności koncentrowania się na jaśniejszej stronie życia i podpowiada, jak ją odnaleźć w z pozoru błahych działaniach. Ponieważ ostatecznie to i tak my sami decydujemy jak nazwać i zinterpretować to, co nam się przydarza.

Na pewno słyszałeś, jak dwie osoby z tego samego biura zupełnie inaczej opisują panujące w nim relacje. Jedna z nich jest zadowolona ze swojego miejsca pracy, druga nie. Z pewnością zdarzyło ci się słuchać pensjonariuszy tego samego domu wczasowego opisujących wspaniały lub nieudany pobyt. Może sam jesteś dzieckiem zupełnie inaczej patrzącym na dzieciństwo niż twoje rodzeństwo? Ludzie tak różnie patrzą nie tylko na wybrane fragmenty życia, lecz także na jego całość. Ręczę, że osoby szczęśliwe szybciej znajdą powody do radości w każdych warunkach, łatwiej przystosują się do każdego miejsca pracy, a własne życie postrzegać będą w jaśniejszych barwach.

Sama mówię o sobie jak o dziecku szczęścia, powołując się na czepek, w którym się urodziłam, jako na przyczynę mojego stanu ducha. Od lat jednak wiem, że to moja wewnętrzna praca czyni mnie szczęśliwą, umiejętność koncentrowania się na tym, co milsze lub choćby wartościowe. Czasem dzieje się to automatycznie, ale czasem świadomie sobie pomagam.

Autorka zachęca Czytelników, aby ze szczególną uwagą przyjrzeli się swojemu nastawieniu do rozmaitych, codziennych spraw, takich jak relacje w pracy, wychowywanie dzieci, czy potrzeby materialne. Aby wejść w siebie głębiej i zadać sobie zasadnicze pytania o kwestie duchowe, poczucie własnej wartości, ambicje, lęki i cele.

Psycholożka podkreśla istotę związków i relacji obecnych w naszym życiu. Podpowiada co jest ważne we wzajemnej komunikacji, w przyjaźni, miłości. Uczy dostrzegania w tych relacjach szansy na rozwój osobisty:

Każdy związek jest szansą na rozwój. Z każdej relacji można wynieść naukę. Co wyniesiemy z sytuacji mających miejsce w związkach, zależy od tego, co jest w naszych sercach, ale i od tego, jak pracuje nasza świadomość. (...) Podchodź do związku jak do czegoś, co się buduje i co jest wynikiem wzajemnej interakcji, przejmij świadomie swoją część odpowiedzialności.

Cześć refleksji zaprezentowanych w książce została poświęcona zagadnieniu czasu, ze szczególnym naciskiem na poszukiwania równowagi nad teraźniejszością, przyszłością i przeszłością. Według jej filozofii nawet w postrzeganiu czasu nie jesteśmy skazani na poddanie się sytuacji i częściowo możemy nią sterować: Często się słyszy, że nie można zmienić przeszłości. Tak, zmienić jej nie można, to prawda, przynajmniej na tym poziomie świadomości, na którym żyjemy. Tyle tylko, że często ważne jest nie to, jaka ta przeszłość była w kategorii faktów, ale to, jak ją pamiętamy, postrzegamy, co zapamiętaliśmy.

„Szczęście dla każdego. Rozmyślania z psychologią w tle” to książka zachęcająca do głębszej refleksję nad tym, co dla nas ważne, ale z nowej, konstruktywnej perspektywy. Zachęca do skupiania się na tym, co możemy zrobić dla poczucia szczęścia i podpowiada jak te pragnienia zrealizować.