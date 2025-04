Francesco Diaz jest jednym z najlepszych niemieckich DJ-ów i producentów. Oto kolejna część jego megaserii “Exciting House Mix”.

Album rozpoczyna klasyk disco "Portuguese Love" Teena Marie w wykonaniu legendarnej, brytyjskiej, jazzowo-house'owej formacji Bah Samba – niesamowite 11 minut z jak zawsze boskim wokalem Alice Russel. Następnie usłyszymy jazzowo-soulowo-discohouse'owy mix w wykonaniu takich artystów jak: Polyphonics i ich seksowny "Nightlights”, brytyjskich producentów z Full Intention i ich klubowe klasyki "I’ll Be Waiting” i "Some Day”, dalej pojawia się francuska, deephouse'owa piosenkarka Hanna Hais, po niej "Sex On Sax” autorstwa Dub Deluxe. Dzieło kończy sam mistrz Diaz wsparty przez Karla Friersona. House'owe mistrzostwo świata!

Lista utworów:

01. Intro

02. Bah Samba ft. Alice Russell - Portugese Love (Phil Asher's Restless Soul Mix)

03. Seawind Project ft. Emily Mc Ewan - Free (Rasmus Farber Original Mix)

04. Gregory Del Piero ft. Iz Love - Anytime (Grant Nelson Remix)

05. Polyphonics ft. Hasina Sheik - Nightflights (Seamus Haji Vocal)

06. Denis the Menace & Jerry Ropero - Do You Really (Ext. Version)

07. Carousel ft. Krysten Cummings - Wanted (Piano Club Mix)

08. Full Intention presents Shena - I'll Be Waiting (Gray & Pearn Club Mix)

09. Jean Claude Ades - Some Day (Main Mix)

10. Hanna Hais - Rosa Nova (Scientific Soul's Sax in Rio Dub)

11. Dub Deluxe - Sex on Sax (Original Dub Deluxe Mix)

12. Outro

13. Francesco Diaz ft. Karl Frierson - Say a Little Prayer (Licence to Groove Mix)

"An exciting house mix for an unforgetable dinner", wyd. CALA D'HORT, polska edycja E-blok www.eblok.pl