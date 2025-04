Badanie przeprowadzone przez The Ladders - największy portal rekrutacyjny na świecie - wykazało, że średnia długość czasu, którą rekruterzy poświęcają na przejrzenie jednego życiorysu, to zaledwie 6 sekund! Oznacza to, że CV sporadycznie czytane jest w całości. Najważniejsza jest konkretność, bowiem im precyzyjniej opiszesz kluczowe elementy, tym większa szansa, że otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Jak napisać CV, aby wzbudziło zainteresowanie rekrutera? Prezentujemy 5 najlepszych wskazówek! Przeczytaj i stwórz idealne CV!

1. Dokładnie przeanalizuj ofertę pracy, na którą aplikujesz

Zanim przystąpisz do pisania CV dokładnie przeanalizuj ogłoszenie, na które zamierzasz odpowiedzieć. Zwróć szczególną uwagę, do jakiego działu w firmie aplikujesz. Sprawdź, co należy do obowiązków szefa tego działu i jaki jest przebieg jego kariery. Prześledź umiejętności, jakie są wymagane na danym stanowisku pracy, i oczekiwane doświadczenie. Porównaj je ze swoimi umiejętnościami i kwalifikacjami zawodowymi. Jeśli się pokrywają, musisz je zaprezentować w taki sposób, by zaintrygowały pracodawcę.

2. Precyzyjnie opisz swoje umiejętności

Zastanów się, jakie umiejętności wymagane są na stanowisku, na które aplikujesz. Jeśli nie masz pewności, zrób rozeznanie w sieci. Możesz rozszerzyć poszukiwania o strony anglojęzyczne. Po utworzeniu listy kompetencji, zawrzyj je w swoim CV.

Pamiętaj, aby nie pisać ogólnikowo o swoich zdolnościach, ale precyzyjnie. Na przykład jeśli piszesz o znajomości języka obcego, określ jego poziom. Jeżeli masz na swoim koncie certyfikaty, koniecznie to uwzględnij.

3. Wskaż miejsca pracy pokrewne ze stanowiskiem, na które aplikujesz

Jeżeli masz bogate doświadczenie zawodowe, opisz wyłącznie stanowiska pracy zbliżone do tego, o które się ubiegasz. Pamiętaj, że nie liczy się ilość, ale jakość. W tej sekcji musisz udowodnić pracodawcy, że jesteś właściwym kandydatem na dane stanowisko. Opisuj swoje doświadczenie, mając na uwadze konkretną ofertę, na którą aktualnie aplikujesz. Precyzyjnie scharakteryzuj stanowiska pracy, jakie zajmowałaś. Wyszczególnij, co należało do twoich obowiązków. Jak napisać CV, aby było jeszcze bardziej intrygujące? W podsumowaniu zawodowym wskaż, jaki jest twój plan zawodowy. Podkreśl w CV, że stanowisko, o które się ubiegasz, jest częścią tego planu.

4. Zadbaj o odpowiednią długość CV

Długie CV jest jednym z jego największych mankamentów. Pracodawca na pewno nie spojrzy przychylnym okiem na rozwlekłe CV. Jak napisać CV, aby nie było przegadane? Wystarczy, że ograniczysz do jednej strony, maksymalnie dwóch. Pamiętaj - im krócej, tym lepiej. CV to nie szkolne wypracowanie. Liczy się konkretność i precyzja.

5. Zamieść referencje

Referencje to bardzo ważna składowa dobrze napisanego CV. Niestety często bywa pomijana. Jeśli wyposażysz swoje CV w referencje, udowodnisz pracodawcy, że nie masz nic do zatajenia i jesteś solidnym pracownikiem. Zawrzyj w tej sekcji telefony kontaktowe do byłych przełożonych albo współpracowników. Pracodawca na pewno doceni, że je podałaś, a przede wszystkim będzie mieć pewność, że w poprzednich miejscach pracy dobrze wywiązywałaś się ze swoich obowiązków.

