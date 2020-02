Regulacja brwi - jak to robić, by nie popełnić najczęstych błędów

fot. Adobe Stock

Regulację brwi najlepiej przeprowadzić u kosmetyczki, szczególnie tę pierwszą. Wykwalifikowana specjalistka na pewno zrobi to dobrze i odpowiednio dobierze kształt brwi do twojej twarzy. Każdą kolejną spokojnie możesz zrobić sama. Wystarczy pęseta, lusterko, patyczek (ołówek lub pędzelek), dobre chęci i... nasz poradnik.

Spis treści:

Pierwszym krokiem powinno być wyznaczenie idealnego łuku brwi. Jak to zrobić? Potrzebujesz cienkiego patyczka, pędzelka, ołówka lub innego, podobnego przedmiotu.

Przyłóż go do płatka nosa, tak aby był poprowadzony przez wewnętrzny kącik oka, aż do brwi. Dzięki temu możesz zobaczyć, gdzie powinien przebiegać początek twojego łuku brwiowego – teraz usuń niepotrzebne włoski po drugiej stronie patyczka. Aby wyznaczyć koniec brwi, przyłóż patyczek do płatka nosa, tak aby przechodził przez zewnętrzny kącik oka, aż do brwi. Widzisz już, gdzie powinien przebiegać koniec idealnego łuku brwiowego, usuń zatem włoski po drugiej stronie patyczka. Aby wyznaczyć najwyższy punkt łuku brwiowego, przyłóż patyczek na wysokość końca zewnętrznej linii tęczówki oka.



fot. AdobeStock

O czym pamiętać podczas regulacji brwi?

Kostki lodu pomogą uśmierzyć ból po wyrywaniu niechcianych włosków.

Pamiętaj, że brwi przed regulacją powinny być rozczesane (np. przy pomocy umytej szczoteczki od tuszu do rzęs).

Nie zapominaj o dobrym oświetleniu – tylko wtedy dojrzysz małe, niepozorne włoski.

– tylko wtedy dojrzysz małe, niepozorne włoski. Jeśli twoje brwi łączą się ze sobą, usuń również włoski pomiędzy nimi.

Przed regulacją zdezynfekuj pęsetę .

. Aby wyrywanie włosków było mniej bolesne, spróbuj nieco naciągnąć skórę palcami.

Nie reguluj brwi, stojąc zbyt blisko lustra . Zapomnisz wtedy o ocenianiu, jak łuk brwiowy wygląda na tle całej twarzy.

. Zapomnisz wtedy o ocenianiu, jak łuk brwiowy wygląda na tle całej twarzy. Wyrywaj włoski zgodnie z kierunkiem ich wzrostu, nigdy pod włos.

Najlepiej regulować brwi wieczorem , opuchlizna i zaczerwienienia powinny wtedy zniknąć do rana.

, opuchlizna i zaczerwienienia powinny wtedy zniknąć do rana. Jeśli w miejscu wyrwanego włoska pojawi się krew, pamiętaj o dezynfekcji. Warto zdezynfekować podrażnienia nawet wtedy, gdy nie doszło do krwawienia.

Kiedy włosek rośnie w prawidłowym miejscu, ale jest za długi, skróć go za pomocą nożyczek do paznokci. Nie przycinaj jednak zbyt wielu włosków, zdarza się bowiem że przycięte brwi stają się ostre i odstające.

Brwi powinny być swoim lustrzanym odbiciem , zwróć uwagę na to, by lewa nie różniła się kształtem od prawej i odwrotnie.

, zwróć uwagę na to, by lewa nie różniła się kształtem od prawej i odwrotnie. Usuwanie włosków nad górną linią brwi może być niebezpieczne, prowadzi niekiedy do uszkodzenia nerwu.

Niestety, wiele kobiet wciąż popełnia błędy przy regulacji brwi. Jakie są najczęstsze pomyłki?

Zbyt mocne wyregulowanie łuków brwiowych

Zwykle to daje groteskowy i komiczny efekt. Nie wyrywaj zbyt wielu włosków! Odrastanie potrwa niestety jakiś czas, zdarza się też, że brwi nigdy nie wracają do swojego naturalnego kształtu. Zbyt cienkie łuki nadają twarzy ponurego lub śmiesznego wyglądu, są także po prostu niezgodne z trendami. Na czasie są brwi wyglądające jak najbardziej naturalnie.

Rezygnacja z regulacji brwi

Niestety, natura obdarowuje naturalnymi, idealnymi łukami brwiowymi niewiele kobiet. Jedynie nieliczne z nas mogą pozwolić sobie na całkowitą rezygnację z poprawiania wyglądu brwi. Zrośnięte, krzaczaste łuki dodają twarzy groźnego, posępnego wyglądu. Często po prostu postarzają. Pomimo że najmodniejsze są brwi wyglądające naturalnie, warto choć odrobinę je regulować i usuwać niepokorne włoski.

Przycinanie brwi

Można wtedy łatwo zrujnować ich naturalny kształt, a ucięte włoski lubią odrastać w zupełnie innym kierunku. Mogą stać się również twarde i kłujące, a tego byś nie chciała. Zanim sięgniesz po nożyczki, zastanów się - twoje brwi po takim zabiegu mogą być jeszcze trudniejsze do poskromienia.

Zbytnie skracanie linii łuku brwiowego

Krótkie brwi są po prostu nieeleganckie i niemodne, wyglądają zbyt nienaturalnie. Niektóre kobiety naruszają również naturalną linię brwi w inny sposób – przy usunięciu zbyt wielu włosków ze środkowej części, łatwo nadać twarzy groźnego wyglądu. Rozpoczęcie depilacji od środka czoła może zaowocować uzyskaniem efektu „zdziwionych brwi”.

Za mocne przyciemnianie brwi

Wprawdzie ten błąd dotyczy makijażu brwi, a nie depilacji, ale jest częsty, dlatego wspominamy o nim. Jeśli jesteś blondynką, zastanów się, czy na pewno powinnaś stosować czarną hennę do brwi. Kredka również nie może być zbyt ciemna, najlepiej, aby różniła się o jeden ton. Warto sięgnąć po pomadę do brwi, która pozwala uzyskać bardzo naturalny efekt. Pamiętaj, że piękne brwi nie muszą być czarne.

Jak zatuszować wpadkę po regulacji brwi? Użyj kredki w kolorze włosków (lub o ton ciemniejszej) i dorysuj brakujące włoski. Pamiętaj, aby nie rysować ciągłych linii, a króciutkie kreseczki, które będą imitowały naturalnie rosnące włosy. Jeśli całkowicie zrujnowałaś naturalny kształt swoich brwi, poczekaj aż odrosną i wybierz się do kosmetyczki – prawdopodobnie niestety potrzebujesz pomocy profesjonalistki.

Jakie brwi królują na pokazach mody? Często ich wygląd jest przerysowany i przesadzony - włoski są zbyt mocno podkreślone, a nawet teatralne. Tak spektakularny look rzadko dobrze wygląda na co dzień. Jednak jest pewien trend, który niezmiennie pojawia się na światowych wybiegach - to naturalne brwi tak jak np. glass brows. Ideałem jest, gdy wyglądają tak, jakbyś nic z nimi nie robiła.



fot. ImaxTree/AgencjaFree

Istnieje kilka metod regulacji brwi. Najpopularniejsza to ta za pomocą pęsety, a najbardziej skuteczna to nitkowanie.

Za pomocą pęsety

Najbardziej tradycyjną i najczęściej wybieraną przez kobiety metodą pozostaje oczywiście wyrywanie niechcianych włosków za pomocą pęsety. Jest to najprostsze i najtańsze rozwiązanie.



fot. AdobeStock

Regulacja brwi woskiem

Brwi można regulować także przy użyciu wosku. Jest to jednak trudniejsze niż woskowanie innych części ciała, należy bowiem dokładnie wiedzieć, które włoski powinny zostać usunięte – w przypadku nóg czy pach nie mamy takich problemów, wystarczy tylko przykleić plaster. Aby wyregulować brwi za pomocą wosku, należy zaopatrzyć się w jak najmniejsze plasterki (istnieją specjalne – do depilacji twarzy).

Podobnie jak przed użyciem pęsety, należy wyznaczyć idealny łuk brwiowy przy użyciu patyczka lub pędzelka. Woskowanie jest metodą dosyć bolesną, ale precyzyjną – usunięciu ulegną nawet najmniejsze, praktycznie niewidoczne włoski, które trudno złapać pęsetą.



fot. AdobeStock

Nitkowanie

To wyrywanie włosków za pomocą nici zawiązanej w pętlę i skrzyżowanej w połowie. Nić musi być odpowiednio spleciona! To rozwiązanie polecane szczególnie posiadaczkom cery naczynkowej – podrażnienie wywołane nitkowaniem znika szybciej niż to po woskowaniu. Zabieg ten uchodzi za niezwykle bezpieczny.

Kolejną zaletą nitkowania jest fakt, że dzięki tej metodzie można usunąć nawet najmniejsze i najmniej widoczne włoski, trudne do złapania za pomocą pęsetki. Nitka usuwa owłosienie wraz z cebulkami. Co do bolesności tego zabiegu – zdania są podzielone. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji, unerwienia, a także od progu wytrzymałości na ból.



fot. AdobeStock

Regulacja brwi trymerem

Czwarta metoda regulacji jest skierowana głównie do mężczyzn. Korzystają z niej jednak także niektóre kobiety, borykające się z problemem krzaczastych i niesfornych brwi. To usuwanie włosków za pomocą specjalnych urządzeń, które przypominają patyczki z maleńkim trymerem. Brwi po skróceniu mogą być jednak ostre w dotyku, a włoski mogą stać się lekko kłujące, dlatego to rozwiązanie jest najmniej popularne.

Co wybrać?

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal nie jesteś pewna, czy będziesz w stanie idealnie wyregulować swoje brwi, proponujemy udanie się do kosmetyczki. Koszt regulacji w salonie kosmetycznym jest niewielki, a daje pewność naturalnego efektu.

Warto skorzystać z pomocy profesjonalistki chociażby za pierwszym razem. Kiedy łuk zostanie przez nią odpowiednio wymodelowany, samodzielnie łatwiej wykonywać kolejne depilacje – wystarczy wtedy wyrywać pęsetką niechciane włoski, wyrastające poza stworzoną przez kosmetyczkę linię brwi.

