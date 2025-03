Kiszenie kapusty w słoikach to ciekawy sposób na samodzielne przygotowanie dodatku do obiadu lub głównego składnika bigosu. Ważne jest, aby przechowywać ją w odpowiednich warunkach i uważać podczas kiszenia, aby mogła odpowiednio fermentować. Zobacz jak przygotować i wykorzystać domową kiszoną kapustę.

Do kiszenia kapusty możesz wykorzystać dedykowany do tego duży słój, ale możesz też sięgnąć po zwykłe kuchenne słoiki. Wybierz te nieco większe, ponieważ będzie to wówczas łatwiejsze. Własnoręcznie przygotowana kiszonka to świetny dodatek do wielu potraw, a także źródło probiotyków, które wspierają zdrowie jelit i odporność.

Składniki:

główka kapusty białej (około 1,5 kg),

1-2 marchewki,

2-3 łyżki soli (najlepiej morskiej),

przyprawy do smaku (np. ziele angielskie, liść laurowy, kminek).

Sposób przygotowania:

Usuń zewnętrzne liście kapusty, a następnie pokrój ją na ćwiartki i poszatkuj na cienkie paski. Możesz użyć specjalnej krajalnicy lub po prostu noża. W dużej misce wymieszaj poszatkowaną kapustę z solą i startą na grubych oczkach marchewką. Użyj rąk, aby dobrze wymieszać składniki, co pomoże wydobyć naturalne soki z kapusty. Wysyp kapustę do czystych, nowych i wyparzonych słoików, starając się, aby była mocno ubita. Pozostaw kilka centymetrów wolnej przestrzeni u góry. Możesz dodać przyprawy według uznania. Na wierzchu kapusty umieść czyste liście kapusty, aby przytrzymały ją pod wodą. Zamknij słoiki szczelnie, ale nieco luźno, aby gazy mogły uchodzić. Umieść słoiki w chłodnym, ciemnym miejscu na 1-4 tygodnie. Codziennie sprawdzaj kapustę, a jeśli pojawią się pęcherzyki powietrza, delikatnie je usuń. Po zakończeniu fermentacji przenieś słoiki do lodówki lub chłodnej piwnicy. Kiszonka jest gotowa do spożycia po kilku tygodniach, ale jej smak z czasem się poprawia.

fot. Domowe kiszenie kapusty w słoiku/Adobe Stock, Valerii Dekhtiarenko

Przygotowując kapustę kiszoną w słoikach możesz od razu po zakończeniu procesu fermentacji ją zapasteryzować. Pamiętaj jednak, że słoiki muszą być wcześniej czyste, wyparzone i suche. Nie korzystaj też z używanych zakrętek - zawsze muszą być nowe, aby kiszonki były bardzo szczelnie zamknięte.

Umieść słoiki z kiszoną kapustą w rondelku wyłożonym ręcznikami papierowymi lub ściereczką. Dzięki temu szkło nie będzie obijać się o dno garnka. Pasteryzuj słoiki na niewielkim ogniu przez 15-30 minut, w zależności od wielkości słoików. Po tym czasie wyjmij słoiki z wody, odstaw do wystygnięcia zakrętką do dołu, a następnie przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu.

Niestety podczas kiszenia możesz popełnić jeden z powszechnych błędów (albo kilka z nich), które mogą sprawić, że kapusta nie tylko się nie ukisi, ale może nawet zepsuć. Dlatego zawsze pilnuj, aby cały proces był przeprowadzony właściwie.

Najczęstsze błędy przy kiszeniu kapusty to:

niewłaściwa ilość soli : zbyt mała ilość soli może prowadzić do nieudanej fermentacji, a zbyt dużo sprawi, że kapusta będzie zbyt słona.

: zbyt mała ilość soli może prowadzić do nieudanej fermentacji, a zbyt dużo sprawi, że kapusta będzie zbyt słona. nieodpowiednie ubijanie : nieużycie siły do ubicia kapusty skutkuje brakiem wydobycia soków.

: nieużycie siły do ubicia kapusty skutkuje brakiem wydobycia soków. zbyt mała przestrzeń w słoikach : niedostateczne miejsce u góry słoika może spowodować przelanie się płynu podczas fermentacji i znacznego rozszczelnienia słoików.

: niedostateczne miejsce u góry słoika może spowodować przelanie się płynu podczas fermentacji i znacznego rozszczelnienia słoików. niesterylne słoiki i używane zakrętki : słoiki powinny być czyste, suche i wyparzone, a nakrętki zawsze nowe, nieużywane.

: słoiki powinny być czyste, suche i wyparzone, a nakrętki zawsze nowe, nieużywane. nieodpowiednia temperatura: kiszenie w zbyt ciepłym miejscu może spowodować psucie się kapusty.

