Masz cienkie włosy w tonacjach naturalnych blondów lub jesteś szatynką o szarym, „mysim" odcieniu? Pasemka blond to rozwiązanie idealne dla ciebie. Fryzura nabierze wyrazu, a pasma będą wyglądały na gęstsze. Możesz wykonać je rozjaśniaczem lub farbą.

Reklama

Subtelnie rozjaśnione pasemka najlepiej jest otrzymać metodą farbowania flamboyage. Powinny być jak najcieńsze, a kolory płynnie między sobą przenikać.

Spis treści:

Pasemka blond to idealne rozwiązanie zarówno dla cienkich, delikatnych włosów, jak i grubszych. Cieńsze włosy optycznie zagęszczą i dodadzą im puszystości, natomiast gęstym – lekkości.

Dobrze komponują się z pasmami w kolorze ciemnego i jasnego brązu oraz w odcieniach blondu.

Balejaż blond: jak go zrobić i komu pasuje?

Pasemka blond najlepiej wykonać w ciepłych kolorach. Najlepiej, żeby były o 2-3 tony jaśniejsze od naturalnego odcienia. U blondynek bardzo dobrze będą wyglądały miodowe pasemka lub w kolorze pszenicy, u szatynek - złociste.

Jeśli do twojej karnacji bardziej pasują chłodne odcienie, staraj się zrównoważyć proporcje między nimi.

Farbowanie włosów w domu krok po kroku: wskazówki, dzięki którym uzyskasz wymarzony kolor

fot. Pasemka blond na ciemnych włosach/Adobe Stock, Kylie

Pasemka blond możesz wykonać samodzielnie w domu (lub z pomocą siostry czy przyjaciółki). Potrzebny ci będzie grzebień do pasemek (najprostszy kosztuje ok. 5 zł, z dołączonym szablonem ok. 15-18 zł). Z jednej strony ma gęste, cienkie ząbki do rozczesywania pasm, z drugiej rzadkie, grube do rozjaśnianych pasemek. Na szczycie takiego grzebienia lub na końcu jego uchwytu znajduje się szpikulec, ułatwiający oddzielanie bardzo cienkich pasemek.

Przyda się również pędzel (średniej wielkości, kupisz za kilka zł w drogerii). Potrzebna jest też farba – może to być wybrany kolor jakiejkolwiek farby za kilkanaście złotych. W sklepach dostępne są także zestawy do pasemek - rozjaśniacz i specjalna plastikowa szczotka do nakładania pigmentu.

Przygotuj się jak do farbowania – przykryj ramiona ręcznikiem, aby nie poplamić ubrania, granicę włosów na czole posmaruj tłustym kremem (unikniesz plam na skórze). Nałóż gumowe rękawiczki i przejdź do farbowania.

Pasemka blond w domu krok po kroku

W miseczce wymieszaj składniki farby. Rozczesz włosy (nie zwilżaj ich), jeśli są średniej długości lub długie podziel je na dwie części - wierzchnią i spodnią. Nakładaj farbę na pędzel niewielkimi porcjami i nanoś na wybrane pasemka od połowy długości włosów – na końcówki kładź najwięcej farby. Oddziel pofarbowane pasemko folią aluminiową. Zostaw farbę na czas określony przez producenta na opakowaniu lub w dołączonej do niego ulotce. Po upływie wyznaczonego czasu obficie spłucz włosy letnią wodą i nałóż odżywkę do włosów farbowanych, aby utrwalić efekt koloryzacji. Od tej pory do mycia i pielęgnacji używaj kosmetyków przeznaczonych do włosów farbowanych i z pasemkami. Świetnie sprawdzą się kosmetyki do włosów rozjaśnianych (te z fioletowym pigmentem), które pozwolą zachować piękny blond na dłużej.

Pasemka na włosach - jak je zrobić krok po kroku, praktyczne rady

Z pasemek blond zrezygnuj, kiedy:

masz uczulenie na farbę – nawet przy tak nikłym kontakcie z kolorantem, może u ciebie wystąpić silna reakcja alergiczna;

– nawet przy tak nikłym kontakcie z kolorantem, może u ciebie wystąpić silna reakcja alergiczna; masz podrażnioną skórę głowy lub jakiekolwiek skaleczenia – poczekaj, aż skóra wróci do równowagi;

lub jakiekolwiek skaleczenia – poczekaj, aż skóra wróci do równowagi; używałaś henny (np. bezbarwnej), zamiast odżywki dla wzmocnienia włosów – henna tworzy na włosach szczelny film (oblepia powierzchnię włosa) i nie pozwoli pigmentom na wniknięcie w strukturę włosa;

(np. bezbarwnej), zamiast odżywki dla wzmocnienia włosów – henna tworzy na włosach szczelny film (oblepia powierzchnię włosa) i nie pozwoli pigmentom na wniknięcie w strukturę włosa; jesteś świeżo po rozjaśnianiu włosów lub po trwałej – włosy są po takich zabiegach bardzo uwrażliwione.

Trwała ondulacja: jak wygląda zabieg i jak pielęgnować włosy, żeby efekt utrzymał się jak najdłużej?

Pasemka blond możesz również zrobić u fryzjera. Ceny zabiegu w salonie wahają się zależnie od długości włosów – za refleksy na krótkich włosach zaczynają się od 100 zł, na długich dochodzą do 500 zł.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.01.2021

Reklama

Czytaj także:

Jak rozjaśnić włosy w domu? Sprawdzone sposoby na jaśniejsze włosy naturalne i farbowane

Strandlights to najmniej inwazyjna i najmodniejsza technika farbowania włosów. Na czym polega?Ombre, sombre, balayage, flamboyage - czym się różnią najpopularniejsze techniki koloryzacji włosów?