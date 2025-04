Makijaż graficzny oka to jeden z najgorętszych trendów ostatnich miesięcy. Z wybiegów (mogliśmy go podziwiać m.in. na pokazie Dior i Kenzo) przeniósł się na ulice i ma się świetnie. To opcja dla tych, którym znudziła się tradycyjna jaskółka na powiece i chcą czegoś więcej, mniej oczywistego, oszałamiającego.

Możemy bawić się kształtem, kolorem i położeniem kreski. Linia może być grubsza lub bardzo cienka, czarna lub w soczystym kolorze. Najważniejsze jednak, aby była wykonana bardzo precyzyjnie i pasowała do oczu. Niestety, źle dobrana podkreśli ich dysproporcje, opadające powieki i kąciki.

Spis treści:

Niezbędnym narzędziem do zrobienia graficznej kreski na oku jest eyeliner. Najlepiej sprawdzi się ten z cienką końcówką. Dobrym wyborem będzie eyeliner w pisaku – łatwo nim operować (poradzisz sobie, nawet jeśli nie jesteś mistrzynią wizażu), nie kruszy się i nie odbija na powiece. Jeśli masz już wprawę w rysowaniu kresek, możesz sięgnąć po eyeliner w żelu.

Jak zrobić kreskę na oku? Sprawdzone triki i porady dla początkujących

fot. Makijaż graficzny/ImaxTree/ AgencjaFree

Makijaż graficzny oka z łatwością zrobisz sama w domu. Wszystko, co będzie ci potrzebne to eyeliner (czarny lub kolorowy), baza pod cienie oraz cienie do powiek. Geometryczne kreski nie lubią konkurencji, dlatego sięgnij po te w neutralnych kolorach – beżowe, brązowe i jasnoróżowe. Dobrze będą wyglądały też na złotym tle. W reszcie makijażu postaw na minimalizm.

Makijaż graficzny oka dla początkujących krok po kroku

Nałóż na powieki bazę i pomaluj je jasnym cieniem. Narysuj na górnej powiece jaskółkę z dłuższą końcówką. Linia ma być cieńsza przy wewnętrznym kąciku i grubsza przy zewnętrznym. Zrób kropkę w zagłębieniu powieki – najlepiej gdzieś w połowie. Połącz kropkę z jaskółką. Dla urozmaicenia możesz narysować kreskę na dolnej powiece – ma być niewiele krótsza od tej na górze. Wytuszuj rzęsy. Brwi podkreśl maskarą oraz żelem. Policzki muśnij różem lub bronzerem, a usta pomaluj szminką w odcieniu nude.

Szukasz pomysłu na modny graficzny makijaż oka? Oto kilka propozycji z pokazów:

fot. Makijaż graficzny/ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Makijaż graficzny/ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Makijaż graficzny/ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Makijaż graficzny/ImaxTree/ AgencjaFree

