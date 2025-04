TikTok to skarbnica kosmetycznych trików. Dzięki kreatywnym użytkownikom, codziennie uczymy się czegoś nowego. W ciągu ostatnich miesięcy nauczyłyśmy się m.in. robić makijaż, który wytrzymuje nawet największe upały, rysować perfekcyjną jaskółkę na oku oraz dowiedziałyśmy się, że kropla serum hialuronowego może zastąpić rozświetlacz i zapewnia tak samo piękne, świetliste wykończenie.

Serum nawilżające zamiast rozświetlacza? Trik na promienną skórę, który pokochasz

Na TikToku nie brakuje też wskazówek dotyczących stylizacji i regulacji brwi. Jedna z najpopularniejszych kryje się pod hasztagiem #tapebrows i polega na kształtowaniu łuku za pomocą taśmy malarskiej. Udostępniony przez TikTokerkę @edelydesigns samouczek ma ponad milion polubień i udostępnień. Zobaczcie, na czym polega:

Jak wyregulować brwi używając taśmy malarskiej?

Aby przetestować trik, przygotuj: taśmę malarską, małe nożyczki i ostrą pęsetę. Jak to zrobić? Na początek dobrze rozczesz włoski do góry. Oderwij kawałek taśmy klejącej i przyklej ją na nadgarstek— dzięki temu nie będzie zbyt lepka, łatwo się odklei nie uszkadzając włosków i nie podrażni delikatnej skóry w tych okolicach. Następnie przejdź do najważniejszego punktu — określ właściwy kąt nachylenia i przyklej taśmę. Jeśli nakleisz zbyt poziomo, nie uzyskasz ładnego zgięcia, jeśli za stromo — efekt będzie nienaturalny. Najlepiej przyklej taśmę wzdłuż naturalnej linii. Następnie nożyczkami i pęsetą usuń wystające włoski. Na koniec odklej taśmę, wygładź brwi żelem i ciesz się efektem.

Czy trik #tapebrows działa?

Na filmie cała sztuczka sprawia wrażenie bezproblemowej i niezawodnej, ale okazuje się, że technika #tapebrows nie jest wcale taka łatwa. Wymaga precyzji, dlatego odradza się ją tym, którzy nie czują się pewnie lub nie mają wprawy w obsłudze pęsety. Samo przycinanie brwi też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tutaj łatwo można popełnić błąd — nieprawidłowe naklejenie taśmy da nam nierówne łuki oraz jest spore ryzyko, że wyrwiemy zdecydowanie za dużo włosków.

