Leszczyna (Corylus avellana) to popularny krzew liściasty z rodziny brzozowatych, znany przede wszystkim ze swoich jadalnych orzechów laskowych, które są bogate w tłuszcze, białko oraz witaminy. Uprawa leszczyny ma długą tradycję w Europie i innych regionach świata, gdzie warunki klimatyczne sprzyjają jej rozwojowi.

Wybór odpowiedniej odmiany leszczyny jest ważny, ponieważ różnią się one między sobą pod względem odporności na choroby, wymagań klimatycznych oraz jakości owoców. Najpopularniejsze w naszym klimacie odmiany to:

Leszczyna najlepiej rośnie w klimacie umiarkowanym, w miejscach dobrze nasłonecznionych i osłoniętych od silnych wiatrów. Wybór odpowiedniego stanowiska jest niezwykle istotny, bo zapewnia optymalny wzrost i intensywne owocowanie. Jednocześnie leszczyna jest rośliną raczej łatwą w uprawie, choć lubi, kiedy poświęca się jej uwagę.

Uprawa leszczyny: gleba

Leszczyna preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 5,5-7,0). Unikać należy gleb podmokłych oraz bardzo ciężkich, gliniastych, które mogą prowadzić do gnicia korzeni.

Uprawa leszczyny: klimat

Leszczyna jest rośliną stosunkowo odporną na mrozy, choć młode rośliny mogą być narażone na uszkodzenia przy silnych przymrozkach. Optymalna temperatura wzrostu to 15-25°C. W czasie kwitnienia ważne jest, aby temperatura nie spadała poniżej 0°C, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia kwiatów i zmniejszenia plonów.

Podlewanie leszczyny

Leszczyna jest rośliną stosunkowo odporną na suszę, ale regularne podlewanie w okresach suchych jest korzystne, zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu. Najważniejsze jest podlewanie w okresie kwitnienia i tworzenia się orzechów.

Nawożenie leszczyny

Leszczyna jest rośliną o średnich wymaganiach pokarmowych. Nawożenie organiczne, takie jak kompost czy obornik, powinno być stosowane jesienią lub wiosną. Warto także stosować nawozy mineralne, zwłaszcza azotowe, w okresie wiosennym, aby wspomóc wzrost młodych pędów.

Cięcie leszczyny

Przycinanie leszczyny jest ważne dla jej zdrowia i zachowania kształtu. Najlepszym terminem na przycinanie jest późna zima lub wczesna wiosna - warto zrobić to przed rozpoczęciem wegetacji. Należy usunąć stare, chore lub uszkodzone pędy, a także te, które zagęszczają krzew, ograniczając dostęp światła.

Leszczynę można sadzić jesienią (październik-listopad) lub wczesną wiosną (marzec-kwiecień). Jesienne sadzenie jest lepszą opcją, ponieważ rośliny mają więcej czasu na zakorzenienie się przed nadejściem zimy.

Przed posadzeniem leszczyny musisz dokładnie oczyścić glebę z chwastów i ewentualnych kamieni. Warto również zastosować dobrze przekompostowany obornik lub kompost, aby poprawić strukturę i żyzność gleby.

Sadzenie leszczyny krok po kroku:

Wykop dołek o głębokości i szerokości około 50 cm. Na dnie dołka umieść warstwę żyznej ziemi zmieszanej z kompostem. Umieść sadzonkę w dołku w taki sposób, aby jej korzenie swobodnie się rozłożyły. Zasyp dołek ziemią, delikatnie ugniatając, aby usunąć puste przestrzenie. Nie zbijaj jej zbyt mocno. Obficie podlej sadzonkę.

Leszczyna jest narażona na różne choroby i szkodniki, takie jak mączniak, zgnilizna korzeni czy tzw. orzechowiec leszczynowy. Warto regularnie kontrolować krzew i w razie potrzeby stosować odpowiednie środki ochrony roślin.

Co jest najważniejsze w przypadku ochrony leszczyny przed chorobami i szkodnikami?

Utrzymywanie właściwej odległości między krzewami , aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.

, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza. Regularne usuwanie opadłych liści i resztek roślinnych, które mogą być siedliskiem patogenów.

i resztek roślinnych, które mogą być siedliskiem patogenów. Stosowanie biologicznych środków ochrony roślin, takich jak wyciągi z pokrzywy, skrzypu czy czosnku.

Leszczyna zaczyna owocować zazwyczaj po 3-4 latach od posadzenia. Orzechy dojrzewają od września do października. Zbiory przeprowadza się, gdy orzechy zaczynają same opadać z krzewów. Najlepszy termin na zbiór orzechów laskowych to przełom lata i jesieni.

Najlepiej robić to poprzez delikatne strząsanie dojrzałych orzechów na płachtę rozłożoną pod krzewem. Lepiej unikać zrywania niedojrzałych orzechów, ponieważ nie osiągną one pełnej jakości smakowej.

Orzechy leszczyny najlepiej przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przed dłuższym przechowywaniem musisz je dokładnie wysuszyć, aby uniknąć pleśnienia. Odpowiednio przechowywane orzechy laskowe mogą zachować świeżość przez kilka miesięcy.

