Pięknie podkreślone brwi potrafią zdziałać cuda dla wyglądu twarzy, dodając jej wyrazistości i tworząc piękną ramę oczu. Jednym z najpopularniejszych produktów do stylizacji brwi są żele do brwi, które nie tylko utrwalają kształt, ale także nadają im kolor i objętość. Zobacz, czym charakteryzują się żele do brwi, jak je stosować oraz poznaj kilka propozycji.

Żele do brwi to kosmetyki, które oferują różnorodne funkcje w zależności od rodzaju produktu. Mogą być bezbarwne, kolorowe lub wzmacniające, a każdy z tych typów ma swoje unikalne właściwości.

Bezbarwne żele do brwi służą głównie do utrwalania kształtu brwi. Sprawiają, że włoski pozostają na swoim miejscu przez cały dzień, co jest szczególnie przydatne dla osób o niesfornych brwiach. Dzięki lekkiej formule, żele te nie obciążają włosków i nadają im naturalny wygląd. Oferują efekt podobny do profesjonalnej laminacji brwi.

Kolorowe żele do brwi łączą w sobie funkcję utrwalania z nadaniem koloru. Są idealne dla osób, które chcą wypełnić luki w brwiach oraz uzyskać bardziej wyrazisty wygląd. Dostępne są w różnych odcieniach, pozwalają dopasować kolor brwi do naturalnego koloru włosów oraz karnacji. Mogą mieć mocniejszy efekt lub jedynie dodawać kolorową poświatę brwiom. Wzmacniające żele do brwi zawierają składniki pielęgnacyjne, które wspomagają wzrost i kondycję włosków. Regularne stosowanie takich produktów może prowadzić do zdrowszych, mocniejszych i gęstszych brwi.

Sięgając po żel do brwi, możesz łatwo i efektywnie podkreślić swoje brwi, dodając im wyrazistości i kształtu, jednocześnie dbając o ich zdrowie i kondycję.

Żele do brwi pomagają utrzymać kształt brwi przez cały dzień, nawet w trudnych warunkach pogodowych. To doskonałe rozwiązanie dla osób z niesfornymi brwiami. Stosowanie tego typu kosmetyków jest proste, ale warto znać kilka podstawowych kroków:

Zacznij od oczyszczenia twarzy i osuszenia włosków. Możesz także lekko wyregulować brwi, jeśli jest taka potrzeba. Użyj szczoteczki lub grzebyka do ułożenia brwi w pożądanym kształcie. Czesz je z dołu do góry lub lekko pod skosem. Na tak przygotowane brwi nałóż żel za pomocą dołączonej lub jednorazowej szczoteczki, zaczynając od wewnętrznego kącika brwi i przesuwając się na zewnątrz. Staraj się nałożyć produkt równomiernie i nie pozostawiać nadmiaru na włoskach. Pozwól żelowi wyschnąć, aby utrwalić kształt i kolor brwi.

Na rynku jest cała masa różnorodnych żeli do brwi w różnych kolorach oraz o różnych właściwościach. Spokojnie znajdziesz je na wszystkich półkach cenowych. Oto subiektywny wybór redakcji:

Anastasia Beverly Hills Brow Gel : kultowy produkt, który utrwala brwi na cały dzień bez sztywnego efektu. Dostępny w różnych odcieniach oraz wersji bezbarwnej. Cena: ok. 130 zł.

: kultowy produkt, który utrwala brwi na cały dzień bez sztywnego efektu. Dostępny w różnych odcieniach oraz wersji bezbarwnej. Cena: ok. 130 zł. Benefit Gimme Brow + Volumizing Eyebrow Gel : lekki żel z mikrocząsteczkami, który nadaje brwiom objętość i naturalny wygląd. Posiada szeroką gamę odcieni. Cena: ok. 150 zł.

: lekki żel z mikrocząsteczkami, który nadaje brwiom objętość i naturalny wygląd. Posiada szeroką gamę odcieni. Cena: ok. 150 zł. NYX Professional Makeup Control Freak Eyebrow Gel : przezroczysty żel utrwalający, idealny dla osób, które chcą zachować naturalny wygląd brwi. Cena: ok. 40 zł.

: przezroczysty żel utrwalający, idealny dla osób, które chcą zachować naturalny wygląd brwi. Cena: ok. 40 zł. Glossier Boy Brow : ciekawy kosmetyk, który nadaje brwiom wymarzony przez ciebie kształt i utrwala je na długie godziny. Występuje w kilku odcieniach. Cena: ok. 160 zł

: ciekawy kosmetyk, który nadaje brwiom wymarzony przez ciebie kształt i utrwala je na długie godziny. Występuje w kilku odcieniach. Cena: ok. 160 zł Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara : budżetowy, a jednocześnie świetny produkt z mikrowłóknami, które wypełniają luki i nadają brwiom piękny wygląd. W ofercie jest kilka odcieni do wyboru. Cena: ok. 15 zł.

: budżetowy, a jednocześnie świetny produkt z mikrowłóknami, które wypełniają luki i nadają brwiom piękny wygląd. W ofercie jest kilka odcieni do wyboru. Cena: ok. 15 zł. Maybelline Brow Drama Sculpting Brow Mascara : żel do brwi z kulkową szczoteczką, która pozwala precyzyjnie ułożyć nawet bardzo małe i cienkie brwi. Dostępny w kilku odcieniach. Cena: ok. 40 zł.

: żel do brwi z kulkową szczoteczką, która pozwala precyzyjnie ułożyć nawet bardzo małe i cienkie brwi. Dostępny w kilku odcieniach. Cena: ok. 40 zł. L'Oréal Paris Unbelieva-Brow Longwear Waterproof Brow Gel : wodoodporny żel, który utrzymuje się na brwiach przez wiele godzin, nadając im perfekcyjny kształt. Cena: ok. 35 zł.

: wodoodporny żel, który utrzymuje się na brwiach przez wiele godzin, nadając im perfekcyjny kształt. Cena: ok. 35 zł. Too Faced Brow Wig Eyebrow Gel : żel z włóknami, który wypełnia brwi i nadaje im naturalny wygląd. Spora gama odcieni do wyboru. Cena: ok. 150 zł

: żel z włóknami, który wypełnia brwi i nadaje im naturalny wygląd. Spora gama odcieni do wyboru. Cena: ok. 150 zł Milk Makeup Kush Fiber Brow Gel : żel z włóknami konopnymi, który wypełnia brwi i nadaje im objętość. Dostępny jest w kilku odcieniach. Cena: ok. 130 zł.

: żel z włóknami konopnymi, który wypełnia brwi i nadaje im objętość. Dostępny jest w kilku odcieniach. Cena: ok. 130 zł. Charlotte Tilbury Legendary Brows: żel do brwi z ultracienką szczoteczką, która precyzyjnie modeluje brwi. W ofercie jest kilka odcieni do wyboru. Cena: ok. 150 zł.

