Trendy w brwiach przychodzą i odchodzą. Bardzo długo obiektem westchnień były brwi Cary Delevingne — gęste i pierzaste. W ubiegłym sezonie nastąpił jednak zwrot akcji i na wybiegach mogłyśmy zobaczyć modelki z cienkimi paseczkami, wybielonymi lub zupełnie bez. Wiele dziewczyn w pogoni za trendami, chwyciło wtedy za maszynkę i usunęło swoje włoski do zera. Szaleństwo na taki look nie trwało zbyt długo i teraz znowu na tapecie są pełne, naturalnie podkreślone łuki.

Gdy chciałabyś wrócić do takiego wyglądu, a kilka miesięcy temu zdecydowałaś się na całkowitą depilację i nie możesz ich teraz zapuścić, super rozwiązanie ma dla ciebie TikTok. Krótki samouczek, który znajdziemy na profilu @hc.makeupstore robi karierę na platformie. Technika będzie wymagała trochę praktyki, ale patrząc na efekty, zdecydowanie warto poświecić trochę czasu — to prawdziwy game changer, który uratuje nasz wygląd.

Jak malować brwi, żeby wyglądały naturalnie?

Wszystko, co będzie ci potrzebne do przetestowania sztuczki to puszysty, ścięty pędzelek (w filmie wykorzystano pędzel od Alori, dostępny na Amazon) i pomada lub farbka do brwi w ulubionym kolorze. Część dziewczyn poleca zmieszać pomadę z przezroczystą, wodoodporną bazą pod makijaż Duraline marki Inglot.

Malowanie brwi krok po kroku

Zacznij od przypudrowania miejsca, w którym będziesz malowała włoski — dzięki temu makijaż będzie lepiej się trzymał. Następnie zanurz końcówkę pędzla w farbce i przeciągaj ją delikatnie w górę, aby uzyskać brwi w stylu „fluffy brows”. I to wszystko. Wcześniej możesz poćwiczyć ruchy na kartce.

