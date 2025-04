Brwi permanentne od lat cieszą się dużą popularnością wśród kobiet. To dobra metoda dla tych, które mają naturalnie cienkie, jasne brwi i marzą o wyraźnie zaznaczonym łuku brwiowym, jak również dla tych, które cenią sobie wygodę i praktyczne rozwiązania.

Reklama

Spis treści:

To zabieg, którego efekty będą widoczne na twojej twarzy przez lata, warto więc poświęcić trochę czasu na znalezienie odpowiedniej i wykwalifikowanej specjalistki. Linergistka zwykle ma swoje portfolio do pokazania i ukończone szkolenia. Od jej doświadczenia, wyczucia i umiejętności zależy, czy kolor barwnika będzie dobrze do ciebie dobrany, a w efekcie czy brwi permanentne będą wyglądać naturalnie i pasować do rysów twarzy. Zapytaj też wśród znajomych, poczytaj na forach - opinie innych to cenne źródło informacji.

Regulacja brwi - jak regulować brwi, by nie popełnić najczęstszych błędów?

Brwi permanentne pudrowe (powder brows)

Linergistka wykonuje taki rysunek brwi, który sprawia wrażenie delikatnego cienia pod włoskami. Zaczyna od narysowania kształtu brwi, a potem wprowadza pigment do skóry między włoskami łuku. Cień podkreśla kształt brwi i optycznie je zagęszcza. W klasycznej metodzie wykonuje się go jednym kolorem. Makijaż uzupełnia braki w linii brwi, podkreśla ich kształt. Wtapia się we włoski, więc wygląda bardzo naturalnie. Cena brwi permanentnych wykonanych metodą pudrową to 700-1200 zł.

Brwi permanentne ombre

To najnowszy trend w makijażu permanentnym brwi. Używa się do niego kilku kolorów pigmentu, by osiągnąć przejścia dające naturalny, trójwymiarowy efekt. Rezultat jest bardziej subtelny, a brwi nie są jednolite. Nasycenie jest dobierane do typu urody i wieku klientki. Najpierw linergistka rysuje nowy kształt brwi kredką kosmetyczną, a po zaakceptowaniu przez klientkę dobiera barwniki i metodę cieniowania. Cena brwi permanentnych wykonanych metodą cieniowania ombre to koszt 900-1200 zł.

Henna brwi w domu - jak ją wykonać?

Brwi permanentne piórkowe (hairstrokes, metoda włoskowa)

Ten sposób polecany jest przy bardzo cienkich i słabych brwiach. Pigment wprowadza się do skóry tak, by tworzył rysunek imitujący naturalne włoski. Tą metodą można zagęścić rzadkie brwi i uzupełnić braki w łuku brwiowym. Cena brwi permanentnych wykonanych metodą włoskową to 700-1400 zł.

Brwi permanentne soft combo i bold combo

Metodę pudrową oraz piórkową można ze sobą miksować. Makijaż permanentny brwi soft combo to połączenie metody piórkowej z delikatnym cieniowaniem, co daje bardzo naturalny efekt, natomiast w przypadku bold combo pudrowanie jest znacznie ciemniejsze, a brwi bardziej wyraziste i podkreślone.

fot. Adobe Stock, okskukuruza

Makijaż permanentny brwi polega na wprowadzeniu płytko pod skórę barwnika (umieszcza się go na głębokości od 0,3 do 0,8 mm). Zabieg trwa około 1-2 godzin, a efekt utrzymuje się nawet kilka lat. Z czasem brwi permanentne stają się coraz jaśniejsze.

Zabieg nie jest zbyt bolesny, ponieważ miejsce tatuowania smaruje się specjalnym kremem znieczulającym, najczęściej mającym w składzie m.in. lidokainę .

Soap brows to najnowszy trend w stylizacji brwi. Na czym polega?

Przed zabiegiem warto umówić się do specjalisty na konsultację, aby omówić szczegóły zabiegu – metodę wykonania, kształt i kolor. Wskazane jest również zrobienie próby uczuleniowej na preparat, który będzie wprowadzany pod skórę.

Decydując się na makijaż permanentny brwi, przed planowanym zabiegiem należy unikać ekspozycji na słońce, zrezygnować z kosmetyków samoopalających i zabiegów złuszczających oraz odstawić leki rozrzedzające krew (np. aspirynę).

Tuż po zabiegu skóra będzie delikatnie opuchnięta lub/i zaczerwieniona. Taki stan może utrzymywać się do dwóch dni. Dopóki się nie zagoi, nie wolno jej dotykać i trzeć, aby nie podrażniać wrażliwych miejsc. Ważne, aby 48h po zabiegu nie moczyć brwi. Należy zrezygnować z solarium, basenu oraz zabiegów kosmetycznych. Skóra może się również złuszczać i trwa to ok. 2 tygodni. W tym czasie intensywnie nawilżaj ją bezzapachowymi kremami i nawadniaj się od środka, aby szybciej się zregenerowała.

Uwaga! Zaraz po zabiegu kolor będzie znacznie intensywniejszy niż po upływie kilku tygodni, dlatego trochę czasu może zająć zaakceptowanie nowego wizerunku.

Kto nie powinien robić makijażu permanentnego brwi?

Osoby przechodzące infekcję wirusową;

kobiety w ciąży;

chorzy na cukrzycę lub łuszczycę;

osoby przyjmujące leki sterydowe;

po zabiegu z wykorzystaniem botoksu lub kwasu hialuronowego należy odczekać 2 tygodnie.

Zanim zostaniesz zakwalifikowana do zabiegu permanentnego, będziesz proszona o wypełnienie specjalnej ankiety dotyczącej twojego stanu zdrowia. Pojawią się tam pytania o choroby, przebyte zabiegi i przyjmowane leki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.11.2019

Reklama

Czytaj także:

Laminacja brwi w domu krok po kroku - na czym polega zabieg i jakie przynosi efekty?

Makijaż permanentny ust - jaka jest jego cena i czy warto go wykonać?