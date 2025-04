Manicure z motywami zwierzęcymi podbił serca kobiet na całym świecie. Oprócz zebry i żyrafy, chętnie wybierają też paznokcie w panterkę. Dziki print szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się jesienią. Wykonany w odcieniach brązu i czerni wpisuje się w klimat sezonu i jest świetnym uzupełnieniem wszystkich stylizacji.

Reklama

Spis treści:

Panterka na paznokciach to projekt dla każdego. Drapieżny motyw dobrze wygląda na każdym kształcie i długości płytki — zarówno na krótkiej, jak i bardzo długiej.

Wszystko, co będzie ci potrzebne do zrobienia efektownego manicure z panterką to:

cążki;

pilnik;

blok polerski;

patyczki do skórek;

baza;

3 lakiery: szaro-beżowy, czarny i złoty (możesz również wybrać inny zestaw).

top coat;

oliwka do skórek.

Manicure japoński: sposób na zdrowe i błyszczące paznokcie. Na czym polega? Efekty przed i po

fot. Panterka na paznokciach/Adobe Stock, smile35

Panterka to trudny wzór, ale do opanowania. Projekt możesz wykonać na wszystkich paznokciach lub tylko na jednym. Pamiętaj, aby po każdej nałożonej warstwie lakieru odczekać kilka minut.

Panterka na paznokciach — instrukcja krok po kroku:

Nadaj paznokciom pożądany kształt, dokładnie wypoleruj płytkę blokiem polerskim i usuń skórki. Pomaluj paznokcie bazą. Ułatwi aplikację lakieru oraz zwiększy przyczepność do płytki. Nałóż warstwę szaro-beżowego lakieru. Gdy dokładnie wyschnie, zrób niewielkie kropki złotym lakierem. Nie muszą być regularne ani symetryczne. Następnie obrysuj je czarnym lakierem z cienkim pędzelkiem. Aby dodać paznokciom wyrazistości, na koniec nałóż na cętki odrobinę złotego lakieru z brokatem. Gdy wyschnie, pomaluj je top coatem. Zabezpieczy manicure i nada piękny połysk. Wmasuj w skórki odrobinę oliwki i gotowe.

Wskazówka: jeśli chcesz szybko osiągnąć dziki manicure, sięgnij po naklejki na paznokcie. Kupisz je w drogeriach i online.

Olejek rycynowy na paznokcie: cenny eliksir, który wzmocni płytkę i nawilży skórki

Manicure można wykonać w wielu kombinacjach - możesz zdecydować się na minimalistyczny, tradycyjny projekt w odcieniach brązu i czerni, przyciągającą wzrok kolorową panterkę lub zrobić panterkowy french. Oto kilka inspiracji na paznokcie w panterkę z Instagrama:

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 29.10.2021.

Reklama

Czytaj także:

Akwarele na paznokciach: instrukcja malowania dla początkujących krok po kroku

Paznokcie tuxedo: ten elegancki, minimalistyczny manicure będzie hitem na jesień 2023. Zrobisz go sama w domu