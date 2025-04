Laminacja brwi (lash lifting) to zabieg kosmetyczny, który od lat cieszy się dużą popularnością. Dodaje im objętości, definiuje kształt i poprawia ich ogólny wygląd - włoski są gładkie i wyprostowane.

Laminację zazwyczaj wykonuje się w salonach (kosztuje od 100 do 200 zł), jednak nie musimy przepłacać - możemy też wykonać zabieg same w domu. Przynosi tak samo świetne i trwałe efekty. Musimy jedynie kupić specjalny zestaw do laminacji brwi, który zawiera m.in. klej do stylizacji, żel i szczoteczki.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak zrobić laminację brwi w domu krok po kroku, jak długo utrzymują się efekty i jakie są przeciwskazania do zabiegu.

Do laminacji brwi w domu kup gotowy zestaw - znajdziesz je w sklepach internetowych i niektórych drogeriach. Kosztują od 50 do 100 zł. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją producenta i postępuj zgodnie z nią.

Dodatkowo, przyda ci się jeszcze folia spożywcza i kilka patyczków kosmetycznych.

Zestaw do laminacji brwi w domu:

patyczki do aplikowania produktów,

grzebyki do czesania brwi,

cleaner inaczej odtłuszczacz (można zastąpić roztworem soli fizjologicznej),

klej do włosków,

aktywator, który przygotowuje włoski otwierając ich łuski,

kosmetyk utrwalający włoski.

Cienkie i rzadkie brwi? Ta prosta technika z TikToka zapewni Ci idealne „fluffy brows”

fot. Adobe Stock, Михаил Решетников

Przed laminacją brwi w domu, skóra wokół oczu powinna być dokładnie oczyszczona, bez makijażu.

Laminacja brwi w domu krok po kroku

Zacznij od oczyszczenia skóry wokół brwi za pomocą cleanera lub przemyj ją solą fizjologiczną. Wyczesz włoski grzebykiem i wystylizuj ku górze za pomocą specjalnego kleju dołączonego do zestawu. Za pomocą cieniutkiego aplikatora nałóż aktywator, który zmiękcza włoski - wystarczy odrobina, aby pokryć całe brwi. Nałóż na brwi kawałek folii spożywczej i dociśnij ją do skóry i włosków. Po 10-15 minutach zmyj aktywator (jeśli masz cienkie i rzadkie włoski, trzymaj aktywator nieco krócej) za pomocą patyczka kosmetycznego (bez użycia wody). Nałóż preparat, który utrwala włoski. Zwróć uwagę, aby każdy z włosków był starannie pokryty. Wyczesz brwi grzebykiem lub szczoteczką dołączoną do zestawu. Ponownie na brwi nałóż folię spożywczą na 10-15 minut. Zmyj preparat suchym patyczkiem kosmetycznym i przeczesz włoski czystym grzebykiem. Wykonaj zabieg regulacji brwi. Nałóż na brwi olejek pielęgnujący.

Brwi permanentne pudrowe, piórkowe czy ombre? Którą metodę wybrać?

Efekty domowej laminacji brwi utrzymują się zazwyczaj od 4 do 6 tygodni. Na trwałość wpływ ma rodzaj i kondycja włosków oraz pielęgnacja po zabiegu.

Przez 24 godziny po zabiegu laminacji brwi w domu, nie powinnaś moczyć włosków ani nakładać makijażu. Codziennie nakładaj na nie ulubiony olejek - świetnie sprawdzi się olej rycynowy, olej arganowy lub olej jojoba. Najlepiej jest robić to szczoteczką, starannie wyczesując włoski, dzięki temu będą nawilżone i w dobrej kondycji.

Do laminacji brwi możesz również użyć żelatyny. To tani, naturalny, domowy sposób, który zapewni ci wspaniałe efekty - ujarzmi niesforne włoski, wzmocni je i sprawi, że będą bardziej wyraziste.

Jak zrobić laminację brwi w domu żelatyną?

Składniki:

15 g żelatyny,

50 g gorącej wody,

oliwa z oliwek,

Żelatynę rozpuść w gorącej wodzie i odstaw do ostudzenia. Na koniec dodaj kilka kropel oliwy z oliwek.

Przed nałożeniem mikstury dokładnie oczyść brwi. Następnie małym pędzelkiem rozprowadź ją równomiernie na włoskach, nadając im odpowiedni kształt. Pozostaw na godzinę. Po tym czasie zmyj żelatynę i przeczesz włoski.

Efekty laminacji brwi żelatyną utrzymują się do 2-3 myć.

Z laminacji brwi w domu powinnaś zrezygnować, jeśli masz w okolicach brwi otwarte ranki, zmagasz się z trądzikiem albo nadmierną suchością skóry.

Przeciwwskazaniem do laminacji brwi w domu jest również uczulenie na któryś ze składników preparatów, AZS czyli atopowe zapalenie skóry lub gdy stosujesz kurację kwasami AHA, BHA lub retinolem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.04.2021

