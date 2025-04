Na fali powrotu modowych trendów z lat 90. kwestią czasu było, aż estetyka sprzed dekad dosięgnie też nasz wygląd. W centrum uwagi są obecnie włosy pełne objętości ( „butterfly haircut” oraz „italian bob”), niebieski cień na powiekach i… ultracienkie brwi. Tak, wąskie łuki będące symbolem tamtych czasów, powróciły do gry. Dumnie lansował je m.in. Philosophy di Lorenzo Serafini, Sacai i Ports 1961. Ale nie martw się, to nie jest dokładnie ten sam wygląd, który pamiętasz - brwi bardzo cienkie, równej grubości i mocno kontrastujące z kolorem włosów. Teraz przybierają bardziej subtelną, naturalną formę.

Reklama

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Część z nas pewnie z miejsca odrzuci ten trend pamiętając, ile wysiłku kosztowało przywrócenie im pięknego łuku brwi, po latach zabawy z pęsetą. Jeśli jednak kusi cię eksperymentowanie z takim wyglądem, z pomocą przychodzi @cutcreaser, która podzieliła się sprytnym trikiem, jak osiągnąć cienki łuk, zachowując jednocześnie swoje naturalne włoski. Film z miejsca stał się wiralowy. Zobaczcie:

Jak uzyskać cienkie brwi bez wyrywania włosków?

Aby uzyskać taki efekt, przygotuj: bezbarwny, mocny żel do brwi (@cutcreaser użyła got2be), ciemny eyeliner i puder. Zacznij od wyszczotkowania włosków żelem tak, aby uzyskać cienką linię, a następnie zacznij je szczypać. W ten sposób bardziej zdefiniujesz kształt. Następnie, eyelinerem narysuj cienką linię. Na sam koniec przypudruj widoczne, ciemniejsze włoski i to wszystko. Cały proces zajmie kilka minut. To świetny sposób dla wszystkich tych, które chcą sprawdzić, czy wąskie brwi na pewno są dla nich lub na jednodniową metamorfozę.

Innym, naturalnym sposobem na uzyskanie ultracienkiego łuku, jest zakrycie włosków korektorem i namalowanie na nich cienkiej kreski.

Reklama

Czytaj także:

Przycinanie brwi: 3 powody, dlaczego powinnaś przestać to robić

Brwi permanentne pudrowe, piórkowe czy ombre? Którą metodę wybrać?