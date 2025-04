Pomada do brwi to kosmetyk o konsystencji porównywalnej do mokrego cienia do powiek lub kremowego wosku. Najczęściej zamknięta jest w szklanym słoiczku lub sprzedawana jako małe palety do makijażu.

To, co ją odróżnia od standardowej kredki lub żelu do brwi to to, że jest gęsta i mocno napigmentowana, dzięki czemu bardzo precyzyjnie podkreśla nawet najmniejsze i najkrótsze włoski, nadaje im odpowiedni kolor, wypełnia przestrzeń między włoskami i utrwala kierunek ich wzrostu.

Poza tym jest wydajna (starcza na kilka miesięcy codziennego używania) oraz trwała (bardzo często ma wodoodporną formułę).

Najczęściej dostępna jest w 3 kolorach - dla blondynek, szatynek i brunetek, ale zdarza się, że konkretna marka ma bogatszą gamę kolorystyczną.

Jak używać pomady do brwi?

Do aplikacji pomady niezbędny jest pędzelek ze sztywnym, ściętym włosiem, najczęściej dołączony do opakowania. Warto zaopatrzyć się również w szczoteczkę do przeczesywania brwi - za kilka złotych kupisz ją w drogeriach, możesz też wykorzystać szczoteczkę po starym tuszu do rzęs.

Największą zaletą pomady jest to, że podkreśla nawet najcieńsze włoski dzięki czemu pozwala optycznie wydłużyć i poszerzyć brwi tworząc przy tym bardzo naturalny efekt.

Pomada do brwi jest prosta w użyciu i świetnie sprawdzi się nawet u tych z was, które dopiero uczą się makijażu brwi. Pamiętaj, że produkt można nakładać warstwami - tym samym można „budować" moc makijażu z dziennego na wieczorowy.

Zanim przystąpisz do makijażu, wyreguluj brwi pęsetą.

Makijaż brwi pomadą krok po kroku:

Nabierz na pędzelek odrobinę pomady i trzymając go poziomo wyrysuj precyzyjnie łuk brwiowy - od wewnętrznej do zewnętrznej części. Wypełnij przestrzeń między łukami stopniuj krycie - im bliżej środka twarzy tym brwi powinny być jaśniejsze. Najciemniejsze powinny być w zewnętrznych kącikach. Wyczesz brwi szczoteczką, aby usunąć nadmiar wosku i nadać im odpowiedni kierunek.

Pomada do brwi - cena

Jedną z najpopularniejszych pomad do brwi jest ta od Eveline i Wibo - obie kosztują około 28 złotych. Bardzo lubiana jest również pomada od Anastasia Beverly Hills Jedną z najtańszych i polecanych jest pomada do brwi od Kobo - kosztuje około 15 złotych.

