Permanentne brwi to pokusa dla wielu z nas. Bywa jednak, że wychodzimy z gabinetu niezadowolone. Przyczyn niepowodzenia może być wiele: źle dobrany kształt i kolor, zbyt głęboka pigmentacja, zła technika wykonania, niekompetencje linergistki, zła jakość sprzętu i barwników. Zbyt ciemne brwi, asymetryczny kształt, makijaż ponad łukiem brwiowym – to podstawowe i częste błędy w makijażu.

W jakich przypadkach można poprawić, a kiedy należy usunąć nieudany makijaż permanentny brwi? Odpowiadamy.

Jeśli makijaż permanentny brwi nie jest zbyt głęboko wykonany, a jego kolor nie jest zbyt ciemny, to z pomocą w korekcie kształtu brwi przychodzi pigmentacja korygująca. Linergistka dobiera kolor pigmentu do koloru skóry i pokrywa nim błędnie wykonany makijaż.

Brwi permanentne pudrowe, piórkowe czy ombre? Którą metodę wybrać?

fot. Brwi permanentne nieudane/Adobe Stock, New Africa

Linergistka zapewniała, że po pewnym czasie brwi będą jaśniejsze, jednak to okazało się nieprawdą? Nie załamuj się, być może zabieg można poprawić. W niektórych przypadkach zbyt ciemny makijaż permanentny brwi można rozjaśnić pigmentacją korygującą. Z reklamacją warto jednak wstrzymać się ok. 3 miesięcy. Makijaż goi się kilka miesięcy, więc w trakcie może zmienić się ich odcień. Jeśli po upływie tego czasu, efekt nie będzie satysfakcjonujący, wtedy należy udać się do salonu.

Gdy brwi mają wygląd rozlanej ciemnej plamy, wyjściem z sytuacji jest dorysowanie na nich jasnych i ciemnych włosków. Zabieg polega na korekcji metody wykonania makijażu na włoskową i na rozjaśnieniu ciemnych plam jasnym pigmentem. Dorysowane jasne włoski sprawiają, że makijaż wygląda lepiej.

Czasem korekcja ciemnych brwi zajmuje kilka wizyt w gabinecie makijażu permanentnego. Nie w każdym przypadku jest to jednak możliwe. Np. gdy makijaż jest bardzo ciemny i ma wielki kształt sięgający daleko poza naturalny łuk brwiowy, korekta za pomocą pigmentów bywa niemożliwa. Wtedy pozostaje tylko usunięcie makijażu specjalistycznym laserem.

Jeśli kolor twojego makijażu jest za jasny lub ma zbyt zimny albo zbyt ciepły odcień – nie martw się. Można go skorygować ciemniejszym kolorem. Linergistka może również pokryć stary makijaż pigmentem w kolorze ciała oraz dorysować włoski w łuku brwiowym. Zabieg można wykonać dopiero po ok. 4-6 tygodniach, po całkowitym wygojeniu.

W przypadku, gdy brwi permanentne są za wąskie, można je dopigmentować, natomiast gdy za szerokie lub mają zły kształt, rozwiązaniem jest laser.

Makijaż permanentny brwi można usunąć w większości przypadków specjalistycznym laserem. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Nie usuniemy bardzo jasnego barwnika ze skóry, ponieważ laser nie wchodzi w reakcję z jasnymi kolorami. Można to zrobić z większością ciemnych makijaży (ilość zabiegów ustala linergistka, zazwyczaj należy wykonać 3-6) , ale te jasne można jedynie skorygować podczas kolejnego zabiegu pigmentacji.

Brwi są ramą oka i mają duży wpływ na nasz wygląd, dlatego jeśli decydujesz się na makijaż permanentny brwi, zabieg wykonaj tylko u profesjonalistki. Przed podjęciem decyzji sprawdź, czy osoba ma odpowiednie kwalifikacje oraz zobacz jej prace. Bardzo ważne jest, aby przed wykonaniem zabiegu, linergistka wyrysowała dokładnie ich kształt i wszystko krok po kroku wyjaśniła. Nie zgadzaj się w ciemno.

Pamiętaj też o odpowiedniej pielęgnacji brwi permanentnych. W czasie gojenia zrezygnuj z solarium, sauny, jacuzzi, basenu itp.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.07.2018

