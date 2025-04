Permanentny makijaż ust to jeden z najpopularniejszych zabiegów upiększających wśród kobiet. Nic dziwnego – dzięki niemu, możemy zapomnieć o codziennym nakładaniu szminki lub błyszczyka. Wyglądamy perfekcyjnie o każdej porze.

Polega na wprowadzeniu barwnika w wargi, aby bardziej je podkreślić, zdefiniować kształt oraz dodać objętości. Możemy wybrać dowolny kolor – od subtelnych odcieni nude po intensywną czerwień lub róż.

Efekty makijażu permanentnego ust utrzymują się od 2 do nawet 5 lat.

Spis treści:

Przed zabiegiem linergistka przeprowadza rozmowę, podczas której ustala kształt i kolor dopasowany do twojego typu urody - idealny makijaż permanentny powinien być bardzo naturalny.

Przez 3-5 dni przed zabiegiem i 3 dni po zabiegu należy przyjmować 2 razy dziennie po jednej tabletce leku przeciwwirusowego - pomoże uchronić twoje usta przed wystąpieniem opryszczki. Aby zwiększyć chłonność pigmentu w dniu poprzedzającym zabieg, należy wykonać delikatny peeling ust, a następnie nałożyć delikatny krem nawilżający.

Makijaż permanentny oczu - jak wygląda krok po kroku

Zabieg makijażu permanentnego ust można podzielić na kilka etapów. Zazwyczaj spotkanie w gabinecie medycyny estetycznej zaczyna się od wywiadu zdrowotnego. W jego trakcie pacjentka wypełnia ankietę, w której odpowiada na pytania dotyczące jej aktualnego stanu zdrowia.

Następnie linergistka nanosi na wargi maść znieczulającą i wykonuje rysunek docelowego kształtu ust. W jego trakcie, wraz z klientką, podejmowana jest decyzja o ostatecznym, minimalizującym defekty natury wyglądzie ust (zarówno jeśli chodzi o kontur, jak i barwę). Następnie rozpoczyna się aplikacja barwnika.

Makijaż permanentny ust zawsze rozpoczynany jest poprzez wykonanie konturu, dzięki któremu wargi wydają się pełniejsze. Dopiero kolejnym krokiem jest wypełnienie całości barwnikiem.

Zabieg trwa około 1-2 godzin, ale po ok. 4 tygodniach jest konieczne uzupełnienie barwnika. Po 3-5 dniach od zabiegu, skóra zaczyna się delikatnie łuszczyć. W tym czasie barwnik częściowo znika, czyli wyłuszcza się do 40-50%, dlatego niezbędne jest uzupełnienie makijażu, czyli wzmocnienie koloru.

Wszystko zależy od wytrzymałości na ból. Dla jednych uczucie jest nie do wytrzymania, a dla innych to tylko zwykłe mrowienie. Mimo że partie twarzy, do których wprowadzany jest barwnik, pokrywane są specjalnym krem znieczulającym, który obkurcza mięśnie i hamuje krwawienie, to i tak część osób odczuwa dyskomfort.

Pielęgnacja brwi po makijażu permanentnym - co stosować, a czego unikać?

Usta należy smarować 3 razy dziennie przez 7 dni kremem After Care BioEvolution lub maścią Solcoseryl, używając w tym celu patyczka kosmetycznego. Składniki tych kosmetyków mających działanie przeciwzapalnie, przeciwkrwotoczne, bakteriobójcze, naprawcze i regenerujące.

Skóra po nałożeniu makijażu permanentnego wymaga szczególnej pielęgnacji - do mycia twarzy należy używać jedynie wody.

Czego nie robić po makijażu permanentnym ust?

Przez pierwszy tydzień po zabiegu wszystkie napoje należy pić przez słomkę, poza domem używać jednorazowych sztućców i kubków, unikać gorących i ostrych potraw. Nie można również w tym czasie się całować.

Przez pierwszy miesiąc po zabiegu nie powinno się korzystać z sauny, siłowni, basenu, solarium i przebywać na słońcu (może dojść do przebarwień).

Proces gojenia ust po makijażu permanentnym trwa około dwóch tygodni. Pierwsze trzy dni wargi mogą być opuchnięte – to naturalna reakcja i nie jest powodem do niepokoju. Następnie obrzęk mija i dochodzi do rogowacenia skóry czyli tzw. keratynizacji. Gdy pojawią się strupki pod żadnym pozorem ich nie zdrapuj – możesz zepsuć cały efekt i doprowadzić do pojawienia się blizn. Odpadną same po kilku dniach.

Warto wiedzieć, że gojenie u każdego przebiega inaczej. U jednych usta goją się szybciej, u innych wolniej. Wpływ na to ma wiele czynników m.in.: metoda pigmentacji, rodzaj i stan skóry, wiek, pielęgnacja pozabiegowa oraz jakość produktów.

Makijaż permanentny ust - efekty przed i po

Usta możesz zabarwić na dowolny kolor – od subtelnych odcieni nude, które naturalnie je podkreślą po wyraziste i z połyskiem np. soczystą czerwień lub odcienie różu. Dopasuj go do swojego indywidualnego stylu.

Jeśli masz wąskie usta, bardzo dobrze sprawdzi się technika ombre. Cieniowanie można wykonać na dwa sposoby – ciemniejszy kolor przy konturze warg i jaśniejszy wewnątrz lub odwrotnie – ciemniejszy barwnik wewnątrz i jaśniejszy na konturze.

Makijaż permanentny ust nie może być wykonywany w trakcie ciąży, karmienia piersią oraz u osób cierpiących na infekcje wirusowe, grzybicze, bakteryjne lub chorujących na cukrzycę czy choroby nowotworowe.

Inne przeciwwskazania do makijażu permanentnego ust:

anemia;

łuszczyca;

cukrzyca;

przyjmowanie leków sterydowych, przeciwzakrzepowych, retinoidów i antybiotyków;

choroby zakaźne;

choroby nowotworowe w trakcie leczenia;

choroby serca;

stany zapalne wokół ust;

czynna opryszczka;

krótki odstęp czasu po wypełnianiu ust kwasem hialuronowym.

Najnowocześniejszym i jednocześnie najbardziej naturalnie wyglądającym makijażem, jest ten wykonany metodą 3D. Pozwala uzyskać trójwymiarowy efekt, a tym samym optycznie powiększyć usta, wykorzystując technikę światłocienia.

Zabieg przebiega dokładnie tak samo - przed jego wykonaniem pożądany kształt ust wyznacza się konturówką. Różnicą jest to, że usta pokrywa się dwoma kolorami, przez co makijaż permanentny ust wydaje się bardziej przestrzenny.

Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć. Wypełnienie samych konturów to cena w granicach 600 złotych, a wypełnienie kolorem całych warg kosztować będzie od 800 do 1400 złotych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.04.2021

