Kolczyk w nosie (piercing nosa) to popularna metoda ozdabiania ciała, która może być zarówno wyrazem osobistego stylu, jak i tradycji kulturowych.

W niektórych rejonach Ameryki czy Afryki kolczyk w nosie wskazywał na pełnienie konkretnej funkcji oraz przynależność do danego plemienia. Starożytni Grecy, Rzymianie i Egipcjanie natomiast, pokazywali w ten sposób swój status społeczny.

Istnieje wiele rodzajów kolczyków do nosa. Najpopularniejsze to: labret (z jednej strony zakończony płaską, okrągłą stopką, z drugiej wymienną nakrętką np. kuleczką, stożkiem, diamencikiem), sztanga (pręt z obu stron zakończony nakrętką), kółko, podkowa (niedomknięty, okrągły kolczyk) i haczyk (wygodny i bezpieczny kolczyk z wygiętym pręcikiem). Wybór odpowiedniego rodzaju zależy od osobistych preferencji i stylu. Kolczyki do nosa mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak chirurgiczna stal nierdzewna, tytan, złoto lub srebro.

Nostril – kolczyk w płatku nosa.

– kolczyk w płatku nosa. Double nostril – umieszczany jest w obu nozdrzach.

– umieszczany jest w obu nozdrzach. Septum – kolczyk w przegrodzie nosa, zazwyczaj ma kształt pierścienia.

– kolczyk w przegrodzie nosa, zazwyczaj ma kształt pierścienia. High nostril – kolczyk osadzony jest wysoko w płatku nosa, przechodzi przez chrząstkę tuż pod kością nosową,

– kolczyk osadzony jest wysoko w płatku nosa, przechodzi przez chrząstkę tuż pod kością nosową, Bridge – kolczyk w górnej części nosa, przechodzi tylko przez skórę.

Ze względu na ryzyko powikłań (czytaj w dalszej części artykułu) zdecydowanie odradza się wykonywanie zabiegu samodzielnie w domu. Piercing nosa powinien zostać wykonany w warunkach sterylnych, w profesjonalnym studio przez doświadczonego piercera.

Warto zwrócić uwagę na rodzaj biżuterii zakładanej na świeżo przekłute miejsce. Powinna być wykonana z nieuczulającego materiału i mieć właściwe wymiary w stosunku do przekłutego miejsca. Dzięki temu proces gojenia przebiegnie bezproblemowo.

fot. Kolczyk w nosie/ Adobe Stock, rawpixel.com

W pierwszych dniach po przekłuciu, często pojawia się odczucie dyskomfortu, opuchlizna, ból i pieczenie, które powinny ustąpić w ciągu następnych kilku dni. Może wystąpić też sączenie się krwi, a niekiedy zdarzają się przypadki odrzucenia biżuterii przez organizm.

Pielęgnacja kolczyka w nosie po zabiegu:

nie dotykać przekłucia brudnymi rękami;

zadbać o odpowiednie czyszczenie – używać soli fizjologicznej 2-3 razy dziennie (np. przy użyciu patyczka higienicznego czy wacika) lub myć mydłem antybakteryjnym;

zebrać nadmiar substancji patyczkiem lub wacikiem;

poruszać codziennie kolczykiem, aby nie scaliły się z nim powstające strupki;

uważać podczas robienia makijażu, by nie pokryć przekłucia kosmetykami;

nie wymieniać kolczyka, zanim rana się nie zagoi;

ograniczyć, a najlepiej unikać spożywania kofeiny i alkoholu, a także niektórych leków (np. aspiryny);

unikać długich kąpieli;

podczas kataru należy wycierać nos miękką chusteczką;

Pamiętaj! Jeśli rana piecze i sączy się z niej żółta lub zielona wydzielina, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W zależności od rodzaju przekłucia rana potrzebuje określonego czasu, żeby się zagoić, np. standard nostril – od 4 do 6 tygodni, septum – od 1 do 3 miesięcy, bridge – do roku. Najszybciej goi się tradycyjne przekłucie, a najtrudniej – grzbiet nosa między oczami.

Każde uszkodzenie skóry może wywołać infekcje, którym sprzyja wolne gojenie się rany. Piercing nosa wykonany w nieprofesjonalnych warunkach niesterylnym sprzętem przyczynia się do chorób takich jak żółtaczka, HIV, HPV czy tężec. Jeśli infekcja rozprzestrzeni się na chrząstkę, to spowoduje deformację wymagającą operacji chirurgicznej.

Dlatego nie należy przekłuwać nosa na własną rękę, a także lepiej unikać przekłucia pistoletem, ponieważ rozrywa on skórę i zwiększa ryzyko narażenia na kontakt z bakteriami. Nieumiejętne przekłucie skóry może też prowadzić do uszkodzenia nerwu.

Przeciwwskazaniem do przekłucia nosa są problemy medyczne i skórne, a także ciąża. Niekiedy kolczyki wywołują alergie, którym towarzyszy zaczerwienienie, swędzenie i opuchlizna. Jeśli osoba zdecyduje się usunąć kolczyk, może pozostać blizna, zwłaszcza przy przekłuciu chrząstki nosa.

Cena przekłucia jest uzależniona od wartości i materiału, z jakiego jest wykonany kolczyk. Droższe są ozdoby tytanowe i ze stali chirurgicznej, ale zdecydowanie warto w nie zainwestować, ponieważ zmniejszają ryzyko uczuleń. W salonie cena może wahać się w granicach 70-120 zł.

Jeśli nie chcesz decydować się na trwały piercing nosa, a masz ochotę na taką ozdobę, w sklepach dostępne są sztuczne kolczyki do nosa – bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych ozdób. Możesz bawić się wielkością i formą, bo wybór jest naprawdę duży. Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.06.2019

