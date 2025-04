Daith piercing: jak wygląda, ile się goi i jak pielęgnować miejsce przekłucia?

Daith piercing, czyli przekłucie umieszczone w najgłębszej fałdzie chrząstki ucha to gorący trend ostatnich miesięcy. Zawładnął mediami społecznościowymi. Wygląda intrygująco i bardzo efektownie. Ze względu na lokalizację przekłucie daith jest dość bolesne, a średni okres gojenia wynosi ok. 4-6 miesięcy. Przeczytaj, jak wygląda zabieg i czy daith to dobry pomysł na migrenę.