Kolczyk w języku już mało kogo szokuje, ale temat wciąż wzbudza sporo kontrowersji, szczególnie wśród stomatologów. A z piercingiem jest (podobno) tak jak z tatuażami, jeśli zdecydujesz się na jeden, za chwilę będziesz chciała kolejny.

Dentyści biją na alarm - kolczyki w języku mogą niszczyć szkliwo zębów i powodować recesję dziąseł. Piercerzy za to przekonują, że prawidłowo założony kolczyk jest całkowicie bezpieczny. Co powinnaś wiedzieć, zanim zdecydujesz się na kolczyk w języku?

Przekłucie języka nie jest bardzo bolesne, choć jest to sprawa indywidualna - niektórzy mogą odczuwać większy lub mniejszy dyskomfort. Najczęściej w skali od 1 do 10, ocenia się go na 2.

Język jest wyciągany za pomocą specjalnych szczypiec i przytrzymywany. W otwór w „szczypcach” wbija się igłę, wkłada się kolczyk i zakręca dolną kulkę. Przebicie języka i włożenie w niego kolczyka trwa naprawdę krótko - niecałe dwie minuty, jeżeli wykona się zabieg profesjonalnie i nie pojawią się komplikacje.

Osoby leczone kwasem acetylosalicylowym muszą skonsultować piercing języka ze swoim lekarzem. Decyzję powinny także omówić osoby chorujące na zaburzenia krzepnięcia krwi.

Najlepszym sposobem, aby nie dopuścić do zakażenia jamy ustnej, jest płukanie ust płynami antybakteryjnymi (szałwia, rumianek), które dodatkowo wspomagają gojenie. Można także wykorzystać sól fizjologiczną oraz niejodowaną sól morską.

Pamiętaj, że płyny do płukania nie mogą być zbyt gorące i mocne. Silne mieszanki mogą podrażniać ranę oraz język. Osoby z wysokim ciśnieniem krwi powinny przed użyciem soli, skonsultować się z lekarzem. Jeżeli sól okaże się niewskazana, wówczas należy używać do płukania jedynie chłodnej wody.

Jak płukać jamę ustną po przekłuciu języka?

Jamę ustną należy płukać przez około 30 sekund po każdym posiłku i przed snem – codziennie, nie więcej niż 4–5 razy na dobę. Czas płukania to 2 tygodnie lub dłużej – w zależności od tego, jak goi się rana.

Po zagojeniu rany należy pamiętać o myciu kolczyka miękką szczoteczką. Pozwoli to usunąć pozostałości jedzenia i osad z języka.

Obrzęk języka może trwać ok. 3–5 dni. W tym czasie może się pojawić lekkie krwawienie, zasinienie i nadwrażliwość. Po kilku dniach obrzęk powinien się zmniejszać. Chociaż rana wokół kolczyka w języku może szybko się zagoić, pamiętajmy, że tkanka wewnątrz długo pozostaje niestabilna. Nie należy zbyt wcześnie rezygnować z odpowiedniej higieny jamy ustnej.

Według badań, kolczyki w języku noszone przez kilka lat, mogą powodować opadnięcie dziąseł, co prowadzi do wnikania bakterii i stanów zapalnych. Długie kolczyki, ocierając się o dziąsła, prowadzą do ich uszkodzenia, a krótkie, ze względu na to, że łatwiej umieścić je między zębami, skutkują kruszeniem i łamaniem zębów.

Piercerzy twierdzą, że prawidłowo założony kolczyk w języku o odpowiedniej wielkości, nie powinien powodować uszkodzenia zębów. Owszem, jeżeli bawimy się kolczykiem, albo jeśli jest on za duży, będzie obijał się o zęby i je uszkadzał. Taka ozdoba może powodować lub nasilać już istniejące problemy z osuwającymi się dziąsłami.

Z przekłuwaniem ciała wiąże się ryzyko zakażenia, problemy z gojeniem rany, a także infekcji wirusami i bakteriami przenoszonymi poprzez niewysterylizowane narzędzia do przekłuwania skóry. Jeśli w salonie nie jest przestrzegana rygorystyczna higiena, można się zarazić wirusem zapalenia wątroby typu B i wirusem zapalenia wątroby typu C, wirusem HIV czy gronkowcem.

fot. Przekłuwanie języka/ Adobe Stock, Евгений Вершинин

Osoba, która zdecydowała się na ten zabieg, może mieć problemy z gryzieniem i połykaniem oraz mówieniem. Na początku zalecane jest spożywanie pokarmów o płynnej konsystencji, unikanie produktów ostrych, słodkich, kwaśnych, gorących i gazowanych. Jedzenie, które przykleja się do podniebienia (czekolada, cukierki, guma do żucia), mogą dodatkowo podrażnić miejsce przekłucia języka.

Opuchlizna i problemy z jedzeniem oczywiście ustępują, ale mogą pojawić się inne - alergia na metal, przerost tkanki wokół języka. W okresie gojenia nie należy bawić się kolczykiem, uprawiać seksu oralnego i namiętnie się całować. Powinno się również unikać palenia papierosów i picia alkoholu.

Cena waha się od 50 do 150 złotych za jeden kolczyk. Uzależniona jest od miasta oraz standardu salonu.

