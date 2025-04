Menopauza, według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) to ostatnia miesiączka, po której przez 12 miesięcy nie wystąpiło żadne krwawienie. Zazwyczaj występuje u kobiet pomiędzy 45. a 55. rokiem życia. W tym czasie zachodzi do wielu zauważalnych zmian w wyglądzie. W wyniku gwałtownego spadku hormonów skóra staje się sucha, cienka, matowa, wiotka, pojawiają się plamy starcze, cienie pod oczami, zmarszczki zaczynają być jeszcze bardziej widoczne, a u niektórych pojawia się trądzik.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że nie potrzebujemy długiego, skomplikowanego schematu pielęgnacji, aby uzyskać zdrową, promienną i jędrniejszą skórę. Kluczem jest odpowiedni dobór kosmetyków bogatych w składniki, które zapobiegną nadmiernej utracie wody, będą stymulować produkcję kolagenu i zwiększą elastyczność.

Czym karmić skórę w okresie menopauzy i czego unikać? Odpowiada dermatolog dr Jowita Dejewska, ekspert Centrum Medycznego ENEL-MED.

Spis treści:

W okresie menopauzy spada poziom estrogenu (żeńskiego hormonu), co prowadzi do zmniejszenia produkcji kolagenu (w ciągu pierwszych 5 lat, traci go aż 30 %, w kolejnych spada o 2%), elastyny i kwasu hialuronowego.

Menopauza to wieloletni proces wygaszania czynności jajników, który często zaczyna się nawet 6-10 lat przed zatrzymaniem miesiączkowania. Mniej aktywne jajniki produkują mniej hormonów żeńskich – estrogenów. Objawy ich niedoboru widoczne na skórze mogą być jednym z pierwszych objawów menopauzy. Pacjentki skarżą się wtedy, że ich skóra jest cieńsza, suchsza, wrażliwsza, skłonna do rumienia czy podrażnień. Brak estrogenów wpływa na spadek produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, co w efekcie daje zmniejszanie elastyczności, jędrności, grubości skóry. Zmniejsza się produkcja łoju i skład ochronnego płaszcza lipidowego skóry, co sprzyja jej przesuszeniu i uwrażliwieniu na czynniki zewnętrzne. Mikrokrążenie skóry jest upośledzone, łatwiej o rumień czy pękanie drobnych naczyń. Komórki barwnikowe – melanocyty, zamiast równomiernego ułożenia grupują się, albo zanikają powodując plamy przebarwień lub odbarwień. Estrogeny odpowiadają za gładkość i miękkość kobiecej skóry, ale to również strażnicy naszego ważnego damskiego atrybutu czyli pięknych włosów. I znowu ich brak powoduje zanik mieszków włosowych, osłabienie włosów i ich przerzedzenie, a bywa, że pojawiają się niechciane włosy np. na górnej wardze czy brodzie – dr Jowita Dejewska, dermatolog, ekspert Centrum Medycznego, ENEL-MED.

Skóra w okresie menopauzy - zmiany:

suchość, zwiotczenie, utrata blasku;

zmniejszenie elastyczności, jędrności i grubości skóry;

pogłębienie się zmarszczek;

zwiększa się widoczność porów;

skłonność do podrażnień;

pojawienie się plam starczym i przebarwień;

dłuższe gojenie się ran;

prawdopodobieństwo rozwoju trądziku lub trądziku różowatego;

pojawienie się niechcianego owłosienia na twarzy.

Kluczem do utrzymania skóry w dobrej formie, gdy wkraczamy w kolejny rozdział jest kompleksowa, właściwa pielęgnacja. Jednak oprócz stosowania kosmetyków odpowiadających na potrzeby cery dojrzałej, regularnego masażu (np. masaż kamieniem Gua Sha, masaż wałkiem jadeitowym, masaż Kobido), duży wpływ ma także styl życia.

Należy wysypiać się, ograniczyć używki i stres, być aktywnym, pić dużo wody oraz zwracać uwagę na to, co na talerzu. Dobrze zbilansowana dieta nie tylko pomaga zachować prawidłową wagę (w trakcie menopauzy zwiększa się skłonność do tycia), ale również korzystnie wpływa na wygląd skóry. Posiłki powinny być bogate w kwasy omega-3, witaminę C oraz przeciwutleniacze.

W czasie menopauzy skóra wymaga trochę więcej uwagi, może być skłonna do podrażnień, mniej tolerancyjna dla przypadkowych kosmetyków, zależna od wyspania, temperatury otoczenia, diety, ogólnego stanu zdrowia, ekspozycji na słońce, czy od poziomu stresu. Zaakceptujmy menopauzę jako naturalny etap życia i wspierajmy skórę w tym nieco burzliwym okresie – dr Jowita Dejewska, dermatolog.

Kiedy zmienia się nasza skóra, zmieniają się również kosmetyki do pielęgnacji. Do mycia stosuj delikatne, nawilżające formuły, które nie zaogniają suchości, rano i wieczorem używaj kremów przeznaczonych do pielęgnacji skóry dojrzałej (bogate są w składniki zwiększające jej elastyczność i przywracające promienny wygląd) oraz codziennie nakładaj krem z filtrem minimum 30 SPF — to podstawa.

Nie zapomnij też o okolicach oczu. Wybierz produkt, dostosowany konkretnie do twoich problemów — na obrzęki doskonale zadziałają produkty z kofeiną, na zmarszczki z retinolem, natomiast na cienie z witaminą C.

Pamiętaj, że skóra w okresie menopauzy jest znacznie cieńsza, przez co bardziej podatna na podrażnienia, dlatego kupując kosmetyki, zwracaj uwagę na skład. Unikaj produktów zawierających alkohol oraz silne substancje zapachowe, w tym olejki eteryczne.

Wskazane są kosmetyki delikatne, z ograniczoną zawartością substancji zapachowych, czy konserwantów. Dlatego dobrze sprawdzają się dermokosmetyki. Delikatne oczyszczanie zapewniają tzw. mydła bez mydła, czyli żele myjące do twarzy i ciała zwykle zalecane dla pacjentów z alergiczną, suchą skórą. Na wieczór wybieramy kremy silnie nawilżające, te do twarzy nie powinny zatykać porów (kremy niekomedogenne). W zależności od rodzaju skóry twarzy dobieramy kremy wzmacniające naczynia, czy rozjaśniające przebarwienia. Na dzień przez cały rok warto stosować krem przeciwsłoneczny z filtrem 30-50 SPF – dr Jowita Dejewska, dermatolog.

W okresie menopauzy należy postawić na składniki, które mają moc odżywiania i rewitalizacji. Odpowiedzią na większość problemów skóry będą: kwas hialuronowy, ceramidy, peptydy, witamina C, witamina E, resweratrol, kwas ferulowy, niacynamid oraz retinol — superbohater w walce ze zmarszczkami, wiotczeniem i przebarwieniami.

W tym przełomowym momencie warto udać się na konsultację do dermatologa, który rozpisze indywidualny plan pielęgnacji oraz dobierze kosmetyki odpowiednie do potrzeb skóry. Niestety, zbyt dużo składników aktywnych oraz nieprawidłowe stosowanie, może pogorszyć jej stan.

Cennym składnikiem kremów jest kwas hialuronowy HA, który rewitalizuje skórę, wygładza, wspomaga proces naturalnego nawilżenia, poprawia elastyczność i jędrność skóry, redukuje widoczność drobnych linii i zmarszczek. Idealnie jest łączenie HA w kremach z antyoksydantami jak witamina C, E, resweratrol, kwas ferulowy. Witamina C jest szczególnym antyoksydantem, bo poza zwalczaniem wolnych rodników, które uszkadzają DNA komórkowe, dodatkowo stymuluje fibroblasty do zwiększonej syntezy kolagenu oraz powoduje delikatne złuszczanie skóry, co daje nam efekt rozjaśnienia. Kwas ferulowy stabilizuje i zwiększa efektywność witaminy C i E, redukuje zaczerwienienia, a dzięki swoim właściwościom fotoprotekcyjnym i zdolności absorbowania promieniowania słonecznego UV, zapobiega powstawaniu przebarwień. Ma również właściwości depigmentujące. Innym ważnym składnikiem jest niacynamid — odgrywa dużą rolę w naprawie DNA, ma właściwości antyoksydacyjne, zmniejsza przebarwienia, zwiększa syntezę kolagenu III, stabilizuje barierę naskórkową, poprawia nawilżenie naskórka, zwiększa spójność warstwy rogowej oraz poprawia ukrwienie skóry. Nie można nie wspomnieć o roli retinoidów. Wpływają one na wzrost syntezy kolagenu I i III i, pobudzają odnowę komórek naskórka oraz hamują aktywność pobudzonych melanocytów, co znacznie ogranicza nawroty przebarwień. Mają działanie silnie złuszczające i przeciwnowotworowe. Hydroksykwasy AHA i BHA również mają działanie złuszczające, nie zaburzają przy tym warstwy ochronnej bariery naskórkowej, za to stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu, poprawiają elastyczność i jędrność skóry. Dobrze znany Panthenol ma właściwości łagodzące oraz przeciwzapalne. Jeżeli same nie potrafimy sobie poradzić z pielęgnacją skóry, warto zasięgnąć opinii eksperta. Dermatolodzy mają duże doświadczenie i chętnie udzielą porady. W przypadku zaawansowanych zmian może być niezbędna pomoc z zakresu medycyny estetycznej – dr Jowita Dejewska.

Oto wybrane kosmetyki, które idealnie sprawdzą się pielęgnacji skóry w okresie menopauzy:

Żel do mycia twarzy RELIEF, YOUR KAYA

Nawilżająca emulsja do mycia twarzy i ciała, CeraVe

Żel z filtrem przeciwsłonecznym HEALTH GEL SUNSCREEN SPF 50. ZO Skin Health

Bogaty krem odżywczy do skóry bardzo suchej i wrażliwej Les Essentiels, Avène

Krem nawilżający Protini™ Polypeptide Cream, Drunk Elephant

Odmładzający krem dla skóry menopauzalnej Creme MSR-H, Biologique Recherche

Krem liftingujący do skóry dojrzałej Age Essential Cream, Declare

Krem do twarzy na noc NEOVADIOL, VICHY

Serum liposomowe z witaminą C C-VIT, Sesderma

Serum przeciwzmarszczkowe na noc z retinolem Retinol Fast Release Wrinkle-Reducing Night Serum, Kiehl's

Chociaż zmiany na skórze w okresie menopauzy są nieuniknione, istnieją sposoby, dzięki którym, znacznie je spowolnimy i dłużej będziemy mogły cieszyć się promiennym wyglądem.

Aby zmniejszyć skutki uboczne menopauzy:

wyeliminuj stany zapalne,

skoncentruj się na nawilżaniu skóry,

unikaj ekspozycji na słońce,

wysypiaj się,

nawadniaj się,

zdrowo się odżywiaj.

Pamiętajmy, że skóra jest lustrem tego, co dzieje się w organizmie. Wszelkie stany zapalne zębów, żołądka, zatok obocznych nosa, czy tarczycy będą wpływać na stan skóry. Warto wyeliminować przewlekłe stany zapalne. Stosowanie kremów i balsamów nawilżających musi iść w parze z piciem odpowiedniej ilości wody każdego dnia. Ogromnie ważne jest unikanie intensywnej ekspozycji na słońce, które nasila procesy starzenia, tworzenia przebarwień, prowadzi do utraty kolagenu, przesuszenia, pogłębienia zmarszczek. Brak snu, stres wpływają na wzrost poziomu kortyzolu, który nasila zanik włókien kolagenowych. Niezbędna jest pełnowartościowa dieta, bogata w roślinne substancje estrogenopodobne: soję, olej lniany, siemię lniane, tofu - dr Jowita Dejewska.

