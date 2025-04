Udo, zaraz po ramieniu jest jednym z najczęściej wybieranych miejsc na tatuaż. Daje duże pole do popisu. Jest tam dużo przestrzeni do pokrycia tuszem, a dodatkowo z łatwością można go ukryć. To dobre miejsce na pierwszą ozdobę.

Odczuwanie bólu podczas zabiegu to kwestia indywidualna, natomiast ze względu na dużą ilość tkanki tłuszczowej w tym miejscu jest on znacznie mniejszy niż na pozostałych partiach ciała. Ważny jest również rozmiar tatuażu, na jaki się decydujesz – im większy, tym dłużej będzie robiony, a to wiąże się z dyskomfortem.

To, jak długo goi się tatuaż na udzie, zależy od wielkości oraz pielęgnacji. Małe wzory zazwyczaj goją 2-3 tygodnie, większe nawet do 5 tygodni.

Pielęgnacja tatuażu na udzie po zabiegu jest kluczowa, aby proces gojenia przebiegł bezproblemowo. W tym czasie trzymaj się kilku podstawowych zasad:

ogranicz intensywność treningów, szczególnie dolnej partii;

unikaj długich kąpieli, tatuaż przemywaj lub spryskuj delikatnie wodą;

unikaj ekspozycji na słońce;

na czas gojenia zrezygnuj z basenu oraz sauny;

tatuaż na udzie smaruj kilka razy dziennie nawilżającym kremem rekomendowanym przez tatuatora;

unikaj zapachowych kremów i balsamów do ciała;

noś przewiewne ubrania;

do kąpieli używaj delikatnych produktów – bez alkoholu, parabenów i silikonów (bardzo dobrze sprawdzi się szare mydło);

regularnie zmieniaj pościel;

nie pocieraj tatuażu ręcznikiem;

nie pij alkoholu, ponieważ opóźnia proces gojenia;

gdy jesteś w domu nie owijaj tatuażu na udzie folią, daj skórze oddychać.

Kobiety najczęściej tatuują delikatny napis, podwiązkę, motywy kwiatów lub dwie kokardki z tyłu tuż pod pośladkami. Ciekawe inspiracje na tatuaż na udzie znajdziesz w naszej galerii.

Na tatuaż na udzie często decydują się osoby pewne siebie, lubiące uwodzić, pewne swoich zalet, skłonne do podejmowania ryzyka i przygód.

Przed zrobieniem tatuażu na udzie zastanów się, czy planujesz w najbliższym czasie przejść na dietę. Szczególnie istotne jest to przy dużych i szczegółowych wzorach, ponieważ zbyt duże wahania wagi, mogą zniekształcić projekt. Podobnie z pojawiającymi się rozstępami, kiedy już masz wykonany tatuaż – również mogą go zdeformować. Kiedy zobaczysz na ciele świeże, czerwone linie, warto wstrzymać się z zabiegiem aż do osiągnięcia ich ostatecznego wyglądu. Efekt finalny może być inny niż w trakcie robienia.

Przeciwwskazania do zrobienia tatuażu na udzie:

cukrzyca;

wysokie ciśnienie krwi;

choroby tarczycy;

potwierdzone HCV, HBV, HIV;

podwyższona temperatura ciała;

choroby skóry (m.in. łuszczyca, grzybica, liszaj);

ciąża i karmienie piersią;

przyjmowanie niektórych leków;

choroba nowotworowa w trakcie leczenia.

Cena tatuażu na udzie uzależniona jest od wielkości rysunku, użytego tuszu, poświęconego czasu, stopnia skomplikowania oraz doświadczenia tatuatora. Im wzór jest większy, bardziej szczegółowy, wymagający kilku wizyt, tym będzie droższy. Za mały, prosty wzór średnio zapłacisz ok. 200 zł.

Cena tatuażu na udzie zależy również od lokalizacji i renomy salonu. Wybieraj zawsze profesjonalne, sprawdzone studio.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.03.2022

