Piercing to szeroki temat. Coraz chętniej i odważniej eksperymentujemy z taką formą ozdabiania ciała. Pomijając popularny kolczyk w pępku, w łuku brwiowym czy z tyłu szyi (nape), ciekawym płótnem do ozdoby są usta. Mamy duży wybór biżuterii do tego rodzaju przekłucia. Możemy wybrać np. podkówki, kuleczki lub klasyczne kółka.

W artykule znajdziesz wszystkie informacje dotyczące kolczyka w wardze - jak wygląda zabieg, jak o niego prawidłowo dbać oraz jakie są przeciwskazania.

Spis treści:

W zależności od umiejscowienia kolczyków, mają one swoją fachową nazwę. Wyróżniamy:

labret - kolczyk umieszczony pośrodku pod dolną wargą;

- kolczyk umieszczony pośrodku pod dolną wargą; side labret - kolczyk pod lewym lub prawym kącikiem ust

- kolczyk pod lewym lub prawym kącikiem ust madonna lub inaczej monroe - umieszczony w górnej wardze, ale nie na środku;

lub inaczej - umieszczony w górnej wardze, ale nie na środku; tangel bites - dwa symetryczne kolczyki po bokach górnej wargi;

- dwa symetryczne kolczyki po bokach górnej wargi; snake bites - dwa symetryczne kolczyki po bokach dolnej wargi;

- dwa symetryczne kolczyki po bokach dolnej wargi; devil bites - kolczyki w górnej i dolnej wardze po tej samej stronie, jeden nad drugim;

- kolczyki w górnej i dolnej wardze po tej samej stronie, jeden nad drugim; smiley - kolczyk w wędzidełku górnej wargi;

- kolczyk w wędzidełku górnej wargi; frowney - kolczyk w wędzidełku dolnej wargi;

- kolczyk w wędzidełku dolnej wargi; ashley - kolczyk na środku dolnej wargi;

- kolczyk na środku dolnej wargi; horizontal lip - dwa kolczyki na środku dolnej wargi;

- dwa kolczyki na środku dolnej wargi; medusa - kolczyk pośrodku górnej wargi, w tzw. rynience nosowej;

- kolczyk pośrodku górnej wargi, w tzw. rynience nosowej; labret - kolczyk umieszczony pośrodku pod dolną wargą.

- kolczyk umieszczony pośrodku pod dolną wargą. dahlia bites -przekłucia w obu kącikach ust;

-przekłucia w obu kącikach ust; canine bites - cztery przekłucia, dwa pod kącikami ust i dwa nad;

- cztery przekłucia, dwa pod kącikami ust i dwa nad; angel bites - dwa przekłucia nad kącikami ust;

- dwa przekłucia nad kącikami ust; spider bites - dwa kolczyki w wardze tuż obok siebie;

dolphin bites - dwa kolczyki umieszczone pośrodku pod dolną wargą;

- dwa kolczyki umieszczone pośrodku pod dolną wargą; shark bites - cztery kolczyki, po dwa przekłucia blisko siebie pod kącikami ust.

fot. Rodzaje kolczyków w wardze/Adobe Stock, Ovaculart

Piercer najpierw wykonuje miejscowe znieczulenie, następnie chwyta wargę specjalnymi kleszczami i po uprzednim sprawdzeniu, czy miejsce, w którym ma być umieszczony kolczyk jest odpowiednie, przebija je igłą iniekcyjną lub wenflonem i przekłada kolczyk.

Przed wykonaniem zabiegu w renomowanych salonach kosmetycznych trzeba wypełnić ankietę, w której podstawowym pytaniem jest udzielenie odpowiedzi dotyczącej szczepienia przeciw żółtaczce. Zabieg przekłucia trwa jedynie kilka sekund, pielęgnacja natomiast jest bardzo wymagająca i trwa przez cały czas noszenia kolczyka w wardze.

Kolczyk w sutku: ile się goi i jak o niego dbać?

Zabieg należy wykonać w renomowanym salonie kosmetycznym, w sterylnych warunkach i przez doświadczoną osobę. Absolutnie odradza się wykonywania zabiegu samodzielnie w domu. Nie powinno się go wykonywać podczas choroby oraz podczas przyjmowania niektórych leków m.in. heparyny i aspiryny. Należy również zrezygnować z alkoholu.

Kolczyk w wardze najczęściej robiony jest pod znieczuleniem, teoretycznie więc nie powinien boleć. Większość osób odczuwa jedynie delikatne ukłucie. Jest to jednak kwestia indywidualna i zależy od naszego progu bólu. Niektórzy odczuwają bardzo duży dyskomfort. Podczas zabiegu trzeba również zachować ostrożność i starać się nie zaczepić o kolczyk w wardze włosami lub swetrem. To zdecydowanie wydłuży czas gojenia i wzmoże ból. Jeżeli jednak znieczulenie zostało wykonane poprawnie, a zabieg przebiegł bez komplikacji, raczej nie powinno się go odczuć.

Naturalne jest, że tuż po zabiegu i przez kolejne dni, warga jest opuchnięta, co może znacznie ogranicza codzienne czynności takie jak jedzenie i picie. Ważne, aby stale monitorować miejsce przekłucia oraz precyzyjnie o niego dbać.

Odpowiednia pielęgnacja kolczyka w wardze jest szczególnie ważna przez pierwsze tygodnie. Ważne jest, aby po każdym posiłku płukać jamę ustną płynem oraz za każdym razem przemywać miejsce przekłucia solą fizjologiczną. W przeciwnym wypadku może wdać się infekcja, co znacznie wydłuży proces gojenia.

Kolczyk w nosie: jakie są rodzaje, jak o niego dbać i jakie są przeciwwskazania?

fot. Adobe Stock, Levachine

Okres gojenia kolczyka w wardze wynosi 3-5 miesięcy. Ważne, aby nie wyjmować kolczyka zbyt wcześnie, ponieważ dziurka w tym miejscu bardzo szybko się zrasta.

Koszt wykonania takiego zabiegu waha się w granicy od 70 do 120 zł. Pamiętaj, aby przed zrobieniem kolczyka w wardze zebrać jak najwięcej informacji o salonie, w którym chcesz wykonać zabieg.

Piercing - co to jest, czy boli i jaką część ciała przekłuć?

Oczywiście wiele osób wykonuje takie zabiegi w domu. Nie posiadają one jednak odpowiednich kwalifikacji, a warunki przekłucia nie są tak sterylne, jak w salonie kosmetycznym. Ze względu na duże ryzyko powikłań, zdecydowanie odradzamy korzystanie z takich usług. Inwestycja w fachowca zdecydowanie się opłaci.

Do niepożądanych efektów, które mogą wystąpić po nieprawidłowo wykonanym zabiegu, należą m.in.:

krwotok w przypadku przebicia dużego naczynia krwionośnego;

w przypadku przebicia dużego naczynia krwionośnego; infekcja – jeżeli warunki przy wykonywaniu zabiegu nie były sterylne lub po zabiegu rana nie była odpowiednio pielęgnowana;

– jeżeli warunki przy wykonywaniu zabiegu nie były sterylne lub po zabiegu rana nie była odpowiednio pielęgnowana; paraliż twarzy – jeżeli trafi się na nerw;

– jeżeli trafi się na nerw; migracja – przesunięcie kolczyka;

– przesunięcie kolczyka; przerost blizn ;

; wyrwanie kolczyka np. podczas snu;

np. podczas snu; wrośnięcie kolczyka w ciało – wtedy potrzebna jest interwencja chirurga.

Kolczyk w wardze można zrobić po 16. roku życia za zgodą rodzica.

Przeciwwskazaniem do zrobienia kolczyka wardze są:

stany zapalne

niska krzepliwość krwi

choroby przewlekłe

alergia na metale

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.07.2019

