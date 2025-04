Piękne i zadbane włosy są atrybutem każdej kobiety. Zmienna moda zmusza do ciągłego poszukiwania fryzury zarówno idealnie dobranej m.in. do kształtu twarzy, jak i modnej. Ponadczasowe są loki, czyli włosy, które układają się w misternie ułożone skręty. Wyglądają kobieco, dodają uroku i zawsze przyciągają spojrzenia innych.

Istnieje wiele sposobów, aby je uzyskać. Możemy zakręcić włosy na lokówkę lub prostownicę, na specjalną opaskę, na wałki lub jeśli marzymy o efekcie, który będzie utrzymywał się kilka miesięcy - zdecydować się na trwałą ondulację.

Jak wygląda zabieg, jakie są rodzaje trwałej ondulacji i jakie są przeciwwskazania? O tym w dalszej części artykułu.

Spis treści:

Trwała ondulacja polega na zmianie spowodowanej w strukturze włosa poprzez działanie na niego reduktorem oraz amoniakiem w celu spowodowania zmiany w elastyczności włosa oraz sprawienia, aby poddał się zmianie kształtu. Współcześnie amoniak zastępuje się bardziej łagodnymi preparatami, które nie niszczą łuski włosa.

Aby efekt ondulacji spełnił nasze oczekiwania, konieczne jest pocieniowanie włosów, aby po trwałej idealnie się układały.

Na początku specjalnym preparatem zwilża się włosy, a następnie nawija się je na wałki. Pod wpływem substancji struktura włosa ulega zmianie, to znaczy przybiera kształt taki, jaki mu nadaje wałek. Taki kształt uzyskuje się po około 20–40 minutach. Następnie należy spłukać włosy, aby usunąć preparat chemiczny i zatrzymać jego modelujące działanie. Aby skręt się utrzymał, trzeba użyć środka utrwalającego (15 minut).

Wyróżnia się cztery rodzaje trwałej ondulacji:

zasadowa (alkaiczna) – jest najbardziej inwazyjna, zalecana dla włosów gęstych, w dobrej kondycji, efekt utrzymuje się do 10 miesięcy;

– jest najbardziej inwazyjna, zalecana dla włosów gęstych, w dobrej kondycji, efekt utrzymuje się do 10 miesięcy; kwaśna – znacznie łagodniejsza, można wykonać ją na włosach cieńszych, rozjaśnianych, efekt utrzymuje się do 3 miesięcy;

– znacznie łagodniejsza, można wykonać ją na włosach cieńszych, rozjaśnianych, efekt utrzymuje się do 3 miesięcy; dwufazowa – przeprowadzana jest na włosach, które już wcześniej zostały poddane trwałej ondulacji, na odrosty nakładane są silniejsze preparaty, a na długości łagodniejsze;

– przeprowadzana jest na włosach, które już wcześniej zostały poddane trwałej ondulacji, na odrosty nakładane są silniejsze preparaty, a na długości łagodniejsze; ziołowa – najbardziej delikatna ze wszystkich rodzajów trwałej, bazuje na preparatach ziołowych, nawilża i odżywia włosy, efekt utrzymuje się do 2 miesięcy.

Wszystko zależy od rodzaju ondulacji oraz typu włosów. Trwała kwaśna utrzymuje się do 3 miesięcy, natomiast trwała zasadowa - nawet do 10 miesięcy.

fot. Trwała ondulacja / ImaxTree/ AgencjaFree

Nowoczesna trwała ondulacja nie niszczy włosów. Wykorzystywane preparaty są bezpieczne i bardzo delikatne. Należy jednak pamiętać, aby zabieg przeprowadzać w profesjonalnym salonie fryzjerskim.

Aby efekt trwałej ondulacji utrzymał się jak najdłużej, a włosy pięknie się układały za każdym razem, trzeba je odpowiednio pielęgnować.

Pielęgnacja włosów po trwałej ondulacji

Unikaj suszenia włosów suszarką, pozwalaj im naturalnie schnąć. Jeśli musisz to zrobić, używaj suszarki z dyfuzorem i susz chłodnym nawiewem. Stosuj silnie nawilżające szampony i odżywki do włosów. Zrezygnuj z produktów zawierających SLS. Używaj preparatów podkreślających skręt włosów. Po umyciu, nie pocieraj włosów agresywnie ręcznikiem. Zamiast tego, odciśnij wodę ręcznikiem papierowym. Czesz włosy grzebieniem z szerokim rozstawem zębów, najlepiej drewnianym.

Rodzaj skrętu zależy od średnicy oraz długości wałka.

Jeżeli marzymy o włosach bardzo skręconych w postaci drobnych, gęstych spiralek, idealne będą cienkie wałki wykorzystane do wykonania trwałej. Papiloty dadzą efekt drobnych fali, które będą miały nieregularny kształt. W ostatnim czasie bardzo popularna jest również ondulacja na grubych wałkach (styling), dająca efekt naturalnych, romantycznych fal. Zabieg unosi włosy u nasady i dodaje objętości, dlatego szczególnie polecany jest dla cienkich włosów. Ondulację na grubych wałkach można wykonać na każdej długości włosów.

Do trwałej ondulacji najczęściej stosuje się wałki z tworzyw sztucznych. Są odporne na preparaty chemiczne oraz środki do dezynfekcji.

Wybierasz się do salonu fryzjerskiego? Dobrym pomysłem jest przygotowanie fotografii z propozycją fryzury, która Ci się podoba. Pamiętaj jednak, że to od kondycji i struktury Twoich włosów będzie zależał końcowy wynik. Niezbędna powinna być też konsultacja z fryzjerką w sprawie doboru rodzaju trwałej oraz intensywności skrętów.

W sklepach internetowych znajdziemy zestawy do trwałej ondulacji np. Curl It marki Wella, Evolution od Goldwell lub Herbal Wave od Cameleo. Są one dużo tańsze niż profesjonalny zabieg w salonie, jednak nie zawsze przyniosą zadowalające efekty. Oprócz złego skrętu możemy uszkodzić pasma i wtedy konieczne będzie ścięcie ich na krótko. Jeśli marzysz o pięknych, sprężystych lokach, oddaj się w ręce profesjonalisty.

Trwałą ondulację odradza się osobom z suchymi, zniszczonymi i słabymi włosami. Chociaż formuły obecnie stosowanych preparatów różnią się od tych, które stosowane były kilkanaście lat temu, istnieje ryzyko, że zabieg i tak je osłabi. Nie jest również wskazany tuż po koloryzacji.

Cena trwałej ondulacji w salonie to około 80 - 300 zł. Zależy od lokalizacji i renomy salonu, stosowanych preparatów, rodzaju zabiegu, a także długości i gęstości włosów.

Materiał przygotowany przez Klinikę Handsome Men.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.05.2012

