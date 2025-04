Tragus to kolczyk w chrząstce ucha. Wykonuje się go zazwyczaj centralnie na środku — w połowie długości, chociaż można umieścić kolczyk też nieco wyżej lub niżej, w zależności od budowy ucha i upodobań. Poza klasycznym tragusem istnieją jeszcze dwa: vertical tragus (pionowe przekłucie skrawka ucha) i anti-tragus (przekłucie chrząstki, która znajduje się tuż nad płatkiem ucha).

Jeśli rozważasz ten rodzaj piercingu, oddaj się w ręce doświadczonego piercera, który oceni budowę ucha i doradzi najlepsze umiejscowienie. Ze względu na różną budowę ucha nie wszystkie opcje będą możliwe. Po wybraniu miejsca, piercer zaznacza je markerem, specjalną igłą przekłuwa ucho i szybko wkłada kolczyk. Sam zabieg trwa bardzo krótko.

Tragusa nie powinno się wykonywać pistoletem, który „rozrywa”, a nie przekłuwa delikatną tkankę. Rana przez to jest większa i gorzej się goi.

Decydując się na tragus, masz do wyboru kilka rodzajów kolczyków: labret (klasyczny), barbell (sztanga) i bananabell (banan). Najlepiej, jeśli będą wykonane ze stali chirurgicznej, tytanu lub złota. Srebrne kolczyki ze względu na dużą zawartość niklu, mogą barwić skórę na czarno i uczulać. W czasie gojenia nie powinno się wyjmować kolczyka założonego przez piercera.

Ból plasowany jest w skali 10-stopniowej na poziomie 5, więc można uznać, że jest dosyć bolesny. Jest to jednak sprawa indywidualna i zależy od twojego progu bólu.

Tuż po zabiegu miejsce przekłucia może być zaczerwienione i możesz odczuwać delikatny ból. To naturalna reakcja, utrzymuje się do dwóch tygodni. Warto jednak obserwować ucho, czy nie wydziela się ropa. W takim przypadku, lub gdy ból utrzymuje się przez dłuższy czas, należy skontaktować się z piercerem.

Tragus, podobnie jak helix, goi się ok. 3-4 miesiące i dość rzadko zdarzają się powikłania po zabiegu.

fot. Adobe Stock, ErdalIslak

Tragusa należy oczyszczać z zalegających wydzielin 2-3 razy dziennie. W tym celu możesz użyć nanosrebra koloidalnego, szarego mydła lub roztworu z soli fizjologicznej. Chroń go przed urazami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniami. Nie nakładaj pudru, fluidu, kremu, serum i nie rób peelingów. Nie dotykaj kolczyka i nie baw się nim. W miarę możliwości unikaj kontaktu z wodą. Na czas gojenia nie używaj słuchawek. Nie śpij na tej stronie, aby nie podrażniać.

Miejsce przekłucia należy przemywać środkiem antyseptycznym z oktenidyną, nanosrebrem koloidalnym, szarym mydłem lub roztworem z soli fizjologicznej 2-3 razy na dobę. Wystrzegaj się wody utlenionej, jodyny, zwykłego mydła oraz spirytusu salicylowego - mogą podrażnić miejsce przekłucia. Osuszaj go delikatnie ręcznikiem papierowym.

Po całkowitym zagojeniu, dziurka po tragusie nie zarasta, nie musisz nosić kolczyka codziennie. Pamiętaj jednak o prawidłowej higienie.

Kolczyk w chrząstce można wymienić dopiero po całkowitym wygojeniu. Okres gojenia trwa średnio 3-4 miesiące.

Wszystko zależy od upodobań i jaki efekt chcesz uzyskać. Przypomnijmy, że helix to przebicie chrząstki przy krawędzi małżowiny usznej. Tragus wygląda bardziej oryginalnie i intrygująco, ale to helix cieszy się większą popularnością. Przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę nie tylko kwestie estetyczne, ale również funkcjonalność. W przeciwieństwie do tragusa, helix nie sprawia nam żadnego dyskomfortu i sam zabieg jest mniej bolesny.

Najczęstszymi powikłaniami są:

infekcje bakteryjne,

infekcje grzybicze,

zakażenie gronkowcem złocistym lub innymi pasożytami,

zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV.

Przeciwskazaniami do zrobienia tragusa są:

zbyt mała chrząstka,

uczulenie na metale,

ostre zapalenie wątroby,

cukrzyca,

stany zapalne w okolicach ucha,

epilepsja,

zaburzenia krzepliwości krwi,

ciąża i karmienie piersią.

Cena przekłucia zależy od miasta i renomy salonu. Zazwyczaj zaczyna się od 70zł.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.07.2019

