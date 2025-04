Jeszcze kilka lat temu tatuaże na karku miały złą reputację i nie były tak popularne. Dziś, na grafikę w tym miejscu decyduje się coraz więcej osób. Nic dziwnego - intryguje i jest bardzo seksowny. Na karku pięknie prezentują się zarówno minimalistyczne, monochromatyczne projekty, jak i większe, w kolorze.

Decyzję należy jednak bardzo dobrze przemyśleć. Niestety, chociaż tatuaż na karku robi wrażenie, ma też swoje minusy — może być problemem podczas poszukiwania pracy.

Kark jest wrażliwy na ból, ma mało podściółki tłuszczowej, znajduje się blisko kości. Jeśli masz niski próg odporności, lepiej wybrać inne miejsce - zabieg będzie bardzo bolesny.

Gdzie najbardziej boli tatuaż? 11 najbardziej czułych miejsc na ciele

Na czas gojenia tatuażu na karku ma wpływ wiele czynników m.in. pielęgnacja miejsca po zabiegu, kondycja skóry oraz wielkości wzoru. Małe projekty goją się średnio 2-3 tygodnie, natomiast większe mogą goić się nawet do 5 tygodni.

Tatuaż na karku wymaga specjalnej pielęgnacji. Przede wszystkim musi mieć dostęp do powietrza — to przyspiesza gojenie. Najlepiej nosić luźne bluzki, które nie będą ocierały o miejsce, związywać wysoko włosy i smarować go intensywnie natłuszczającą maścią kilka razy dziennie. Należy również unikać takich miejsc jak basen, sauna czy solarium do czasu zagojenia tatuażu.

fot. Adobe Stock, Rawpixel.com

Na karku najlepiej wygląda mały, delikatny tatuaż. Najczęściej wybierane wzory to: słońce, księżyc, znaki zodiaku, kwiaty, skrzydła, motyl, mandala, słońce, małe napisy, znak nieskończoności, krzyż, kod kreskowy i linia życia.

Pamiętaj, aby dobrze wybrać projekt. Przy wyborze zwróć uwagę również na jego symbolikę.

Znaczenie tatuaży: symbolika 8 najpopularniejszych wzorów

Przeciwwskazania do zrobienia tatuażu na karku:

ciąża i karmienie piersią;

cukrzyca;

podwyższona temperatura ciała;

choroby skóry (m.in. łuszczyca, grzybica, liszaj);

choroby tarczycy;

potwierdzone HCV, HBV, HIV;

wysokie ciśnienie krwi;

przyjmowanie niektórych leków;

choroba nowotworowa w trakcie leczenia.

Cena tatuażu na karku może się różnić w zależności od rozmiaru, skomplikowania wzoru, doświadczenia tatuatora, a także miejsca i renomy salonu.

Mała, prosta grafika kosztuje zazwyczaj ok. 200 zł.

Jeśli zdecydowałaś się na tatuaż na karku, ale brakuje ci pomysłu, zobacz inspirujące wzory z Instagrama:

