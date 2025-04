Piercing sutka od lat cieszy się dużą popularnością. Można wykonać go zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny. W przypadku panów zabieg nie jest aż tak ryzykowny. Stosuje się inną technikę umieszczenia ozdoby - przekłucie jest znacznie głębsze niż w przypadku kobiecych piersi.

Lekarze alarmują, by postępować rozważnie i najpierw skonsultować swoje plany ze specjalistą, który oceni z medycznego punktu widzenia, czy nasz pomysł nie zagraża zdrowiu. Kolczyk w sutku może spowodować uszkodzenie brodawki oraz doprowadzić do poważnych powikłań.

Jeśli zastanawiasz się, czy zabieg jest bolesny, odpowiedź brzmi: tak, ponieważ wykonywany jest w bardzo delikatnym i wrażliwym miejscu.

Ciąża

Jedną z przeszkód w wykonaniu kolczyka w sutku może być ciąża. W niektórych salonach piercingu odmawia się paniom, które oczekują potomstwa. Wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia przewodów mlecznych, co może uniemożliwić naturalne karmienie. Poza tym takich zabiegów nie można przeprowadzać u pań z implantami.

Choroby

Z takiej ozdoby powinny też zrezygnować osoby, które przechodzą przez chemioterapię, zażywają lekarstwa (np. kortykosteroidy), z wadami zastawek serca, skłonnościami do gorączki reumatycznej.

Infekcje skóry

Innym, bardzo poważnym przeciwwskazaniem do kolczyka w sutku, są infekcje skóry. Osoby, u których występują one często, powinny raczej definitywnie zrezygnować z przekłucia.

fot. Adobe Stock, Drobot Dean

Utrata czucia w sutku, uszkodzone kanały mleczne, alergia – to najczęstsze skutki piercingu piersi. W skrajnych, ale rzadkich, przypadkach może dojść nawet do rozszczepienia sutka, jeżeli kolczyk umieszczony jest nieumiejętnie przez amatora. W wyniku nieodpowiednio przeprowadzonego zabiegu mogą również pojawić się nieestetyczne blizny. Jeżeli mimo wszystko marzysz o kolczyku, wypróbuj kolczyki antyalergiczne.

4-6 miesięcy – tyle właśnie wynosi okres gojenia się ran po zrobieniu kolczyka w sutku. W tym czasie konieczna jest odpowiednia pielęgnacja. Przede wszystkim, należy przemywać ranę, nawet 2-3 razy w ciągu dnia. Poza tym, trzeba zrezygnować z opalania, wizyt w solarium, na basenie i w saunie oraz uważać, by w jakikolwiek sposób nie podrażnić rany (np. nie zahaczyć kolczyka ubraniem, chociażby wełnianym swetrem).

Cena piercingu sutka uzależniona jest od rodzaju kolczyka i materiału, z którego został on wykonany. Na przykład ozdoba zrobiona z bioflexu kosztować będzie ok. 100 zł. Tyle samo zapłacimy za kolczyk stalowy. Nieco droższe są te wykonane z tytanu. Ich koszt wynosi ok. 150 zł.

Kolczyk w sutku należy wykonać w renomowanym salonie piercingu. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko wystąpienia infekcji i powikłań.

Zazwyczaj kobiety, które dowiadują się, że oczekują potomstwa, decydują się na wyjęcie kolczyka z sutka. Są jednak i takie, które postanawiają karmić swoje pociechy z ozdobą w brodawce. Lekarze proponują jednak usunięcie kolczyka na okres karmienia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.06.2018 r.

