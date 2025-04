Conch piercing to przekłucie w środkowej części małżowiny usznej. Możesz zdecydować się na mały, delikatny kolczyk lub większy przykuwający wzrok, nosić go solo lub z innymi ulubionymi jako dodatkową ozdobę. Poza klasycznym conchem wyróżniamy jeszcze dwa rodzaje: inner conch — kolczyk w zagłębieniu małżowiny usznej oraz outer conch — kolczyk między czółenkiem ucha, a trójkątnym dołem.

Conch robi się wyłącznie igłą. Pistolet mógłby uszkodzić delikatną tkankę i doprowadzić do poważnych powikłań. Na świeże przekłucie nakłada się dłuższy labret (pręt z gwintem) wykonany z tytanu lub bioplastu. Zabieg nie jest zbyt bolesny — podobny jest do przekłucia chrząstki. Wiele zależy jednak od naszej tolerancji. Ważne, aby wykonać go u profesjonalnego piercera w czystym, sterylnym studio.

Conch piercing goi się znacznie dłużej niż inne kolczyki. Cały proces może trwać od 3 do 9 miesięcy. Wszystko zależy od pielęgnacji po zabiegu.

Odpowiednia pielęgnacja miejsca przekłucia przyspieszy proces gojenia oraz zapobiegnie stanom zapalnym. Oto reguły pielęgnacji po conch piercing:

2 razy dziennie przemywaj miejsce przekłucia środkiem antyseptycznym, solą fizjologiczną lub srebrem koloidalnym.

Nie dotykaj kolczyka i nie baw się nim.

Nie śpij na boku, na którym jest przekłucie.

Zrezygnuj z solarium, jacuzzi, kąpieli w basenie.

Chroń go przed urazami mechanicznymi i zanieczyszczeniami.

Zachowaj ostrożność podczas ubierania się oraz czesania, aby nie zahaczyć o kolczyk.

Kolczyk można wymienić dopiero po całkowitym zagojeniu. Najlepiej udać z się z tym do piercera, który robił przekłucie. Do wyboru mamy: labret (pręt z gwintem np. cyrkonią, kamieniem szlachetnym, kuleczką, gwiazdką, kwiatkiem, księżycem), kółko lub podkowę.

Przekłucie conch narażone jest na wystąpienie ziarniny — twardego guzka w kolorze skóry oraz krwawienie przez pierwsze kilka dni.

Cena zależy od lokalizacji, renomy salonu, rodzaju przekłucia i kolczyka. Zaczyna się od 150 zł.

