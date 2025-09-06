Oaza piękna i spokoju w samym centrum Warszawy

W tętniącej życiem Fabryce Norblina znajdziemy przestrzeń, w której technologia spotyka się z troską o zdrowie, a stylowe industrialne wnętrza sprzyjają odprężeniu. To ponad 1500 m² poświęconych temu, by każdy poczuł się lepiej we własnej skórze – dosłownie i w przenośni.

Mat. prasowe

Na dobry początek warto odwiedzić Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris, gdzie kompleksowa pielęgnacja twarzy i ciała idzie w parze z profesjonalnym makijażem oraz strefą Concept Store – pełną zapachów, konsystencji i kultowych kosmetyków marki.

W Beauty Skin specjaliści pomagają skórze odzyskać blask, jędrność i zdrowy wygląd – dzięki nowoczesnym zabiegom pielęgnacyjnym dopasowanym do indywidualnych potrzeb.

Mat. prasowe

Kompleksową opiekę zapewnia Dębski Clinic – centrum ginekologii, które oferuje diagnostykę, konsultacje specjalistyczne i terapie wspierające zdrowie w różnych etapach życia. To miejsce, gdzie profesjonalizm spotyka się z empatią. Klinika oferuje diagnostykę cytologiczną i wirusologiczną, konsultacje uroginekologiczne, a także wsparcie w dbaniu o zdrową sylwetkę i w okresie menopauzy. Co ważne, Dębski Clinic przygotowało ofertę także dla mężczyzn – od zabiegów pielęgnacyjnych i anti-aging, po konsultacje dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Mat. prasowe

Panowie z pewnością docenią także Barber Garage – barber shop w klimacie loftowego warsztatu, gdzie klasyczna sztuka fryzjerska spotyka się z jazzem i świetną atmosferą.

Zdrowie i komfort na wyciągnięcie ręki

Mat. prasowe

W Fabryce Norblina znajdziemy także Medicover Stomatologia, czyli nowoczesną klinikę dentystyczną, która bardziej przypomina designerski hotel niż klasyczny gabinet. Tu relaks spotyka się z najnowszą technologią i indywidualnym podejściem do pacjenta.

Na miejscu działa również elegancki Medicover Optyk – idealny, by zatroszczyć się o wzrok i jednocześnie dobrać oprawki dopasowane do stylu życia i urody.

Mat. prasowe

Miłośnicy zapachów nie mogą ominąć Arabian Oud House – niezwykłej perfumerii inspirowanej Bliskim Wschodem, w której dostępnych jest ponad 400 rodzajów zapachów oud. To prawdziwa świątynia aromatów, w której można skomponować swoją unikalną kompozycję.

Ciało, umysł i… przyjemności

To, co wyróżnia strefę zdrowia i urody w Fabryce Norblina, to nie tylko kompleksowość usług, ale też otoczenie, które sprzyja celebracji życia. Po wizycie w gabinecie czy salonie można zatrzymać się na lunch w Food Townie – największej w stolicy strefie gastronomicznej, albo wybrać elegancką kolację w restauracjach z obsługą kelnerską.

Czeka tu także BioBazar – miejsce dla miłośników zdrowych zakupów, butiki Answear i PRM, a wieczorem – muzyka na żywo w Piano Barze czy spotkania w klubie i restauracji MOXO. Fabryka Norblina to także kultura: wystawy w Art Box Experience, kino KinoGram czy Muzeum Fabryki Norblina. Latem natomiast pasjonaci muzyki mogą liczyć na koncerty młodych artystów i sety DJ-skie w Pasażu Wernera.

Mat. prasowe

Miejsce, które ma wszystko

Fabryka Norblina to nie tylko przestrzeń handlowa i rozrywkowa – to styl życia. Każda wizyta może stać się małym rytuałem: od troski o skórę i zdrowie, przez celebrację smaków, po kontakt z kulturą i sztuką. To przestrzeń, która przypomina, że w codziennym pędzie warto znaleźć chwilę tylko dla siebie. Tu można naładować baterie, poczuć się pięknie i komfortowo we własnej skórze, a przy okazji cieszyć się stylem, aromatami i wyjątkową atmosferą serca Warszawy.

To idealne miejsce, by zadbać o siebie – z głową i sercem.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: Fabryka Norblina – strefa zdrowia i urody

Materiał promocyjny marki Fabryka Norblina