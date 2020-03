fot. Adobe Stock

Ten, kto choć raz w życiu miał psa, nie wyobraża sobie przeważnie życia bez czworonoga u boku. Pieska można adoptować ze schroniska, wziąć szczenię od prywatnej osoby, bądź nabyć rodowodowego przedstawiciela rasy.

Ceny tych ostatnich w niektórych przypadkach zwalają z nóg. Przedstawiamy 10 najdroższych ras psów, za cenę których... kupiłabyś dobrej klasy smartfon, a nawet używany samochód! Dlaczego są takie drogie?

Spis treści:

Każdy pies potrzebuje dużo uwagi, cierpliwości, systematycznego zainteresowania oraz szczególnej pielęgnacji. To wszystko sprawia, że nie każda rasa nadaje się dla każdego - nie tylko ze względu na swoją wygórowaną cenę. Oto 10 ras, na które nie wszystkich stać.

To faworyt w rankingu najdroższych psów świata. Warto wspomnieć, iż to bardzo rzadka (ponoć zostało jedynie 100 osobników czystej krwi) i stara tybetańska rasa, która wymaga wiele zainteresowania i poświęcenia. Te psy potrzebują systematycznego i solidnego szczotkowania oraz zbilansowanych posiłków.

Dorosłe osobniki mastifa tybetańskiego mogą ważyć od 60 kg do nawet 110 kg! Te łagodne olbrzymy, przyzwyczajone do suchego i wilgotnego klimatu, są psami obronnymi, doskonale nadającymi się do pilnowania posesji.

Cena za szczeniaka czystej krwi: od 7000 zł

Te maleństwa to najdroższe psy w Polsce. Są niesamowicie popularne, ale niestety mocno chorowite. Ta mała i niezwykle elegancka rasa charakteryzuje się bujnym temperamentem, przywiązaniem do właściciela i dużą radością. Powstał na skutek skrzyżowania małych pinczerów i terierów, dlatego to piesek z charakterkiem.

Cena za szczeniaka czystej krwi: od 5000 zł

Oto pieski z rodziny szpiców, które wyglądem zbliżone są do lisa. Dziś biją rekordy popularności na całym świecie, chociaż ich ceny dochodzą do kilka tysięcy - to jedne z najmniejszych i jednocześnie najdroższych psów na świecie.

Ich charakterystyczna uroda sprawiła, że zyskały na wartości dzięki metamorfozie (charakterystycznemu przystrzyżenia futerka) w wyniku czego stały się małym i niezwykle uroczym (często niestety wystylizowanym ) - misiem!

Pieski te są zawsze uważne, ruchliwe i niezwykle oddane swemu właścicielowi. Są bardzo pojętne i łatwe do wyszkolenia. Niestety mają przejawy agresji oraz niekiedy bojaźliwości, dlatego wymagają cierpliwego właściciela.

Cena za szczeniaka czystej krwi: od 1500 - 7000 zł

Rasę tę sprowadzono do Anglii w roku 1874 roku. Te psy kojarzone są z luksusem i elitarnością - nie ma co się dziwić, te sympatyczne psy należą do dzisiaj do najdroższych ras psów świata.

Pierwotnie basset był cenionym tropowcem, używanym do polowań na zające. Mimo, iż charakteryzuje się cechami typowymi dla psa myśliwskiego, dziś trzyma się go głównie dla jego urody i specyficznego wdzięku - jako psa modnego i awangardowego.

Basset jest z natury uparty. Zaletami jego są wytrwałość, odwaga i karność. Jest odporny, wierny i oddany.

Cena za szczeniaka czystej krwi: od 2800 zł

To masywna i bardzo łagodna rasa, która swoją sławę zawdzięcza bardzo silnie wyrażonym cechom swego charakteru - jest wspaniałym stróżem i opiekunem ludzi, nie bojącym się pracy w trudnych warunkach. Nie straszna mu niska temperatura czy śnieg. Jest wspaniałym obrońcą i wiernym, czułym kompanem człowieka. Ten bardzo inteligentny i intuicyjny pies wymaga jednak odpowiedniej pielęgnacji, dużej dawki ruchu oraz zbilansowanej diety.

Cena za szczeniaka czystej krwi: od 2500 zł

Ta droga rasa psów zaliczana do chartów, wyhodowana w Irlandii do polowań na jelenie i wilki. Mimo swojej nie do końca atrakcyjnej maści, jest wyjątkowo drogi ze względu na status "arystokracji" oraz fakt, iż w końcowych latach XIX wieku wilczarz irlandzki został uznany za rasę wymarłą, a do dziś pozostało jedynie kilka zachowanych linii, które były spokrewnione w różnym stopniu z dawnym typem charta irlandzkiego.

Przedstawiciele tej myśliwskiej rasy hodowani byli nielicznie przez możnych ze względu na historię oraz charakter rasy, która była symbolem statusu społecznego ich rodów.

Cena za szczeniaka czystej krwi: od 2900 zł

Bardzo droga rasa psów uznawana za symbol elit. Niegdyś był psem myśliwskim, bojowym, obronnym i niezbędnym towarzyszem polowań. Dziś stał się psem rodzinnym i stróżującym. Mimo swojej postury i maści jest psem niezwykle łagodnym i towarzyskim. Podczas wychowywania trzeba zachować konsekwencję. Potrzebuje dużej ilości ruchu. Pies dla doświadczonych właścicieli.

Cena za szczeniaka czystej krwi: od 1500 zł

Te niezwykłe najdroższe psy przypominają staroegipskie charty, których wizerunkiem ozdabiano ściany grobowców faraonów. Pieski te są niezwykle czujne, aktywne, rodzinne i bardzo posłuszne. Jest to stosunkowo rzadka rasa, która zdobyła największą popularność w krajach skandynawskich.

Psy Faraona są bardzo przywiązane i dość serdeczne wobec swojej ludzkiej rodziny. Z drugiej strony, są również niezależne, co w konsekwencji może mieć wyraz w upartości. Mają silny instynkt łowiecki.

Cena za szczeniaka czystej krwi: od 1900 zł

Oto kolejna niezwykła angielska rasa, która zyskała popularność dzięki "korzeniom" i swojemu carskiemu pochodzeniu. Cavaliery to kolejna drobna, ale i bardzo droga rasa psów.

W przeszłości krzyżowane psy miały pozwolić na stworzenie reprezentatywnego pieska, których arystokracki wizerunek miał zdobić właścicieli oraz ich portrety. Efekty do dziś można podziwiać, tym bardziej, że pieski są pełne wdzięku, przyjazne wobec ludzi oraz otoczenia. Żywe, wesołe, pełne wdzięku, lubiące zabawę, przywiązane do członków rodziny, pozbawione lęku i agresji - idealny towarzysz człowieka.

Cena za szczeniaka czystej krwi: od 1300 zł

Ten puchaty „lew” charakteryzuje się długą i grubą skórą, a jego odstraszająca postura i zawziętość, były ważną zaletą podczas polowań na wilki. Są to psy niezwykle spokojne i silne, ale wyjątkowo oporne na wszelkie szkolenia i tresury - nie lubią być do czegoś zmuszane.

Chow-chow to pies spokojny, pełen godności i inteligentny. Bywa złośliwy - lubi dominować i udowadniać kto tu rządzi. Ich właściciel powinien być zdecydowany, konsekwentny, spokojny i opanowany.

Cena za szczeniaka czystej krwi: od 2100 zł

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.04.2013 r.

