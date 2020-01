fot. Adobe Stock

Z pewnością znasz tę roślinę, choć być może do tej pory nie wiedziałaś, że sansewieria posiada też nazwy alternatywne: wężownica lub języki teściowej.

Wężownica, a zwłaszcza wzory na jej liściach już na pierwszy rzut oka sugerują podobieństwo do popularnego gada, zaś druga nazwa... trzymajmy się opcji, że jej niebanalny wygląd przyciąga uwagę wielu.

Na skróty:

Do najbardziej znanych gatunków sansewierii należą:

sansewieria gwinejska,

sansewieria cylindryczna.

Sansewieria gwinejska ma postać wysokich, płaskich pędów, dorastających do 120 cm wysokości, choć zwykle nie przekracza 80 cm. Szczyty pędów są ostro zakończone, podobnie jak brzegi.

Jedna z odmian sansewierii gwinejskiej o nazwie Futura Superba cechuje się złocistym wybarwieniem brzegów liści, które na reszcie powierzchni posiadają liczne jasnozielone prążki.



fot. Adobe Stock

Sansewieria cylindryczna tworzy skupisko pędów o grubości palca (u podstawy są szersze). Jej inna nazwa to sansewieria walcowata. Lubi stanowiska z rozproszonym światłem, nie znosi przelania.



fot. Adobe Stock

Sansewiera, podobnie jak zamiokulkas, bywa nazywana żelazną rośliną, zatem wymagania ma niewielkie i z jej uprawą poradzi sobie każdy, także początkujący ogrodnik.

Sansewieria - stanowisko

Sansewieria pochodzi z Afryki, uwielbia zatem stanowiska jasne, suche, ale znosi także miejsca niemal zupełnie zacienione. Łatwo adaptuje się do zastanych warunków otoczenia.

Jeśli chodzi o odpowiednie pomieszczenia - warto postawić sansewierię w sypialni. Doskonale oczyszcza powietrze którym oddychamy, rozkłada formaldehyd i benzen. Lepiej jednak nie stawiać jej w kuchni, bo wyziewy i opary unoszące się np. podczas smażenia mogą jej szkodzić.

Jeśli nie wiesz, na jakie kwiaty do sypialni się zdecydować wybierz sansewierię, figowca lub skrzydłokwiat.

Jak często podlewać sansewierię

Im rzadziej, tym lepiej. Zimą podlewanie bardzo ograniczamy (raz w miesiącu), latem - szczególnie, jeśli ziemia w doniczce szybko wysycha - warto podlewać ją co kilka dni.

Sansewieria nie lubi przelania. Jeśli przesadzisz z ilością wody - zlej ją czym prędzej, aby nie zalegała w doniczce.

Uprawa sansewierii

Uprawa wężownicy jest łatwa, latem warto roślinę nawozić, a co 2 - 3 lata przesadzić do większej doniczki. Języki teściowej rozmnaża się przez podział rozety liściowej, można także ukorzeniać poszczególne liście.

Sansewierii nie należy przesadzać do zbyt dużych doniczek - wężownica skupi się wówczas na rozroście korzeni, a nie rozwoju części naziemnej.

Liści sansewierii nie zraszamy i nie nabłyszczamy, warto za to od czasu do czasu przetrzeć je wilgotną szmatką by je nieco odkurzyć. Będzie lepiej pracować na jakość naszego powietrza.

Choć języki teściowej to kwiat łatwy w uprawie, i w przypadku tej rośliny mogą zdarzyć się choroby lub atak szkodników.

Szkodnikiem, który może zaatakować sansewierię jest np. wełnowiec. Za końcach liści możesz zauważyć biały nalot przypominający watę. Warto przecierać zainfekowane miejsca wacikiem nasączonym denaturatem lub zakupić specjalny środek. Dzięki temu wełnowiec prędko nie wróci.

Zbyt częste podlewanie może skutkować gniciem liści, które brunatnieją. Wówczas koniecznie trzeba ograniczyć podlewanie.

Brązowienie, zasuszenie liści to z kolei zwykle pokłosie zbyt oszczędnego podlewania.

Zbyt mała ilość światła może sprawić, że liście utracą dekoracyjne prążki, natomiast jeśli liście staną się miękkie i wiotkie to znak, że roślina dostała zbyt dużo nawozu i trzeba ograniczyć nawożenie.

Cena sansewierii nie jest wysoka, zależy zwykle od wysokości rośliny. Za sansewierię gwinejską o wysokości 50 cm zapłacisz około 30 złotych, mniejszą sansewierię cylindryczną kupisz już za 15 złotych.

W sklepach dostępne są także egzemplarze sansewierii walcowatej zaplatanej w ciekawe kształty i warkocze lub z barwionymi szczytami liści.

Dowiedz się więcej o uprawie roślin doniczkowych:Najpiękniejsze kaktusy - warto je miećJak przesadzać rośliny doniczkowe?Skrzydłokwiat - wymagania, odmiany, pielęgnacja