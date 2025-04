Pelargonia rabatowa (Pelargonium zonale) jak wszystkie pelargonie należy do rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae), a pochodzi z Afryki. Obok pelargonii bluszczolistnej, inaczej zwisającej, od lat cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Zwłaszcza odmiany o intensywnie czerwonym kolorze. Kwitnie długo i bujnie, od maja do października.

Kwiaty pelargonii rabatowej mogą być – zależnie od odmiany – pojedyncze, półpełne lub pełne. Najczęściej mają kolor czerwony, ale warte uwagi są też białe, fioletowe, w odcieniach różu, a ostatnio także łososiowe. Kuliste kwiatostany mają średnicę ok. 12 cm. Wyrastają na długich łodygach. Ozdobą pelargonii rabatowej są też ładne liście o karbowanych brzegach i ciekawym rysunku.

Jaką wysokość osiąga pelargonia rabatowa? W zależności od odmiany może mieć od 20 do 50 cm. Cechą tej grupy odmian jest wzniesiony pokrój i sztywne pędy.

fot. Pelargonia rabatowa/Adobe Stock, whiteaster

Pelargonie rabatowe są dosyć łatwe w uprawie. Dużo prostsze niż wymagająca, choć zarazem niezwykle efektowna pelargonia angielska. Najlepiej rosną w miejscach nasłonecznionych lub półcienistych. Można je sadzić zarówno do donic i skrzynek, jak i bezpośrednio na rabaty.

Pelargonia rabatowa zakwitnie najbujniej, jeśli zapewnisz jej żyzne, odporne na wysychanie podłoże z dodatkiem kompostu. Gleba powinna być lekko kwaśna, o odczynie pH od 6 do 7. Najlepiej sprawdzi się ziemia przeznaczona specjalnie do pelargonii.

Sadząc kwiaty do pojemników, na dnie zastosuj drenaż w postaci żwiru, keramzytu lub kamyków. Użyj dużych pojemników, np. donic o średnicy 30 cm. Pelargonia ma dosyć rozrośnięty system korzeniowy, poza tym jest rośliną o dużym apetycie na składniki odżywcze i w małym pojemniku szybko zaczyna być ich dla niej zbyt mało.

Pelargonia rabatowa wymaga przede wszystkim regularnego podlewania. W czasie upałów rośliny w pojemnikach trzeba podlewać nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Jeśli rosną w żyznej ziemi na rabacie, wymagają jedynie podlewania w okresie suszy.

Pamiętaj tylko, aby nie moczyć liści i kwiatów. To sprzyja chorobom grzybowym i bakteryjnym, podobnie jak nadmierna wilgoć. Doniczki muszą mieć drożny odpływ, a w podstawkach doniczek nie może zalegać woda.

Gdy niechcący przesuszysz roślinę, zanurz ją w wodzie do połowy doniczki i czekaj, aż nasiąknie. Potem spulchnij ziemię i jeszcze kilkakrotnie podlej w odstępach 2-3 godzin.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów, gdy zaczynają się na nich zawiązywać owoce.

Może się zdarzyć – zwłaszcza gdy lato jest deszczowe – że twoje rośliny zaatakują choroby pelargonii. Im szybciej je zauważysz i podejmiesz działania, tym łatwiej sobie z nimi poradzisz.

Czerwień to zdecydowanie najpopularniejszy kolor wśród pelargonii rabatowych. Do wyboru jest tu wiele pięknych odmian, różniących się wielkością kwiatów, bardziej lub mniej zwartym pokrojem oraz kształtem i barwą liści.

Popularna jest Abelina. Warta uwagi jest odmiana Anthony o dużych kwiatach pojawiających się równocześnie. Barbarossa ma duże kwiaty i wyraźny rysunek na liściach. Mr. Pollock to odmiana z mocnym rysunkiem na liściach i kremowo-rdzawymi przebarwieniami. Ciekawa jest też pelargonia TRENDIX Red Eye – to odmiana o pięknych, dużych, aksamitnych, purpurowo-czerwonych kwiatach z bardzo jasnym środkiem.

Każdego roku pojawiają się nowe odmiany wyselekcjonowane nie tylko ze względu na kolory, pokrój kwiatów i obfitość kwitnienia. Na ogół są one również coraz bardziej odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz na choroby.

Wiele nowych odmian ma oryginalne kolory, kwitną np. na fioletowo (Alice), pomarańczowo (Salmon Queen) albo mają barwne liście (Vancouver).

fot. Pelargonia rabatowa, odmiana Rosebud Astrid/Adobe Stock, macrosphoto

Pelargonią roku 2021 została odmiana Rosebud Astrid, której kwiaty przypominające róże utkane są gęsto obok siebie jak w ślubnym bukiecie. Niestety, ta odmiana jest na razie trudno dostępna w Polsce.

Bez nawożenia pelargonie nie będą dobrze kwitły. Najwygodniej stosować specjalistyczny nawóz do pelargonii. Zwróć uwagę na skład. Idealny nawóz jest bogaty w mikroelementy. Azot, fosfor i potas są najważniejsze dla prawidłowego rozwoju roślin. Korzystny jest również magnez, wapń, siarka, żelazo i cynk.

Bardziej zaawansowani ogrodnicy stosują w ciągu sezonu dwa różne rodzaje nawozów. Wiosną – azotowe, które wspomagają wzrost roślin. Później – potasowo-fosforowe, które pobudzają i przedłużają kwitnienie.

Pelargonia rabatowa jest zwykle traktowana jak roślina jednoroczna, ale dobrze przechowana zimą może kwitnąć przez dwa, trzy lata. Jak przechować pelargonie przez zimę? Przed pierwszymi przymrozkami przenieś swoje pelargonie do pomieszczenia o temperaturze ok. 15°C i zapewnij im dużo światła. Przytnij je mniej więcej do połowy długości pędów i podlewaj raz na 2-3 tygodnie, tylko tyle, by podłoże nie wyschło na wiór. Uschnięte liście usuń.

Wiosną, gdy pojawią się młode pędy, zacznij podlewać rośliny bardziej intensywnie. W marcu odetnij odnóżki i umieść w doniczkach z wilgotną ziemią, by się ukorzeniły. W drugiej połowie maja sadzonki możesz już posadzić do doniczek na balkonie czy na rabacie

Jeśli zdecydujesz się na uprawę pelargonii z nasion, aby rośliny jak najwcześniej w pełni rozkwitły, wysiej je wczesną wiosną w inspekcie albo w miniszklarence. Możesz ją sama zaimprowizować, robiąc nad swoją rozsadą „tunel” z torby foliowej.

Zakup sadzonek jest o wiele prostszy. Ponieważ pelargonia rabatowa nie jest odporna na niskie temperatury, najbezpieczniej wysadzać ją na rabaty po 15 maja. Do pojemników można wcześniej, jeśli w razie przymrozków istnieje możliwość schowania roślin do pomieszczenia.

