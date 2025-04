Rabarbar najczęściej hoduje się z gotowych sadzonek, ale jeśli chcesz mieć satysfakcję, że masz obfite plony bezpośrednio z nasion, możesz pójść również tą drogą. Rabarbar potrzebuje odpowiedniego stanowiska, ale jest łatwy w uprawie oraz dobrze znosi niesprzyjające warunki.

Rabarbar to nie tylko roślina wieloletnia, ale także bardzo odporna i zimująca w gruncie bez większych problemów. Potrafi dobrze się rozwijać nawet w bardzo zimnym klimacie, w tym np. na kole podbiegunowym. Przed zimą nie ma potrzeby obrywania czy obcinania liści.

Odmiany rabarbaru pod uprawę

W Polsce uprawia się kilka odmian rabarbaru, zarówno tych wczesnych, jak i późnych. Najpopularniejsze z nich to:

rabarbar wczesny Horsera,

rabarbar wiśniowy (odmiana wczesna),

rabarbar Lider (odmiana wczesna),

rabarbar Karpow Lipskiego (odmiana wczesna),

rabarbar malinowy (odmiana późna),

rabarbar Holsteiner Blut (odmiana późna).

Bez względu na odmianę, właściwości rabarbaru są podobne - dostarcza on sporą ilość witaminy K, witaminy C oraz jest cennym źródłem błonnika. Co ciekawe, rabarbar to warzywo, ale najczęściej wykorzystywane jest w słodkich przepisach.

fot. Rabarbar: uprawa/Adobe Stock, Matthew J. Thomas

Rabarbar z nasion sieje się na przełomie marca i kwietnia, a także pod koniec lata - w sierpniu i wrześniu. Najlepiej robić to w mniejszych pojemnikach rozsadowych albo niewielkich doniczkach. Nasiona wkłada się do ziemi na maksymalną głębokość 2 centymetrów.

Tak przygotowaną sadzonkę podlewaj często przy pomocy butelki z atomizerem lub nawadniaj przez podstawkę - w ten sposób nie wypłuczesz nasion. Dopiero kiedy siewki będą już miały 2-3 pierwsze listki, możesz przesadzić je do docelowego miejsca. Sadzonki rabarbaru (wyhodowane lub kupione) możesz wysadzić do gruntu wiosną lub wczesną jesienią.

Rabarbar jest rośliną prostą w uprawie, ale przy tym bardzo wymagającą, jeśli chodzi o stanowisko. Przede wszystkim najlepiej rozwija się w słońcu, dlatego warto zapewnić mu jasne, ciepłe stanowisko. Idealna temperatura dla niego to ok. 20-25 stopni. W ostateczności poradzi sobie także w półcieniu, ale może wypuścić mniej łodyżek.

Bardzo ważne jest także podłoże - musi być żyzne i mieć pH zbliżone do obojętnego (6,5-7,5). Koniecznie musi być stale wilgotne, rabarbar nie lubi nawet krótkich okresów suszy. W ciepłe miesiące może wymagać podlewania nawet 2-3 razy dziennie.

Przed wysadzeniem rabarbaru dobrze jest zasilić glebę obornikiem, a także nawozić roślinę mniej więcej co dwa tygodnie podczas całego okresu rozwoju. Idealne będą wówczas nawozy azotowe.

Kiedy pojawiają się kwiaty rabarbaru, wytwarzają się także nasiona, których rozwój może osłabiać całą roślinę i zmniejszać wydawanie ogonków. Z tego powodu kwiatostany dobrze jest obcinać krótko po tym, jak się pojawią. Rób to zawsze ostrym sekatorem lub nożycami ogrodowymi.

fot. Uprawa rabarbaru/Adobe Stock, Dan Race

Aby wesprzeć rozwój rabarbaru, możesz zapewnić mu odpowiednie towarzystwo. Najlepiej sprawdzą się warzywa kapustne oraz czosnek i marchew. Warzywa te pomagają chronić rabarbar przed atakiem szkodników, a także tworzą sprzyjający mikroklimat w glebie (to szczególnie dotyczy sałaty).

Zbiory rabarbaru dobrze jest zaplanować na przełom maja i czerwca. Najlepsze są łodygi mające 3-4 tygodnie - ich smak jest najlepszy. Im starsze łodygi, tym mniej smaczne i tym więcej zawierają szczawianów, które są przeciwwskazaniem do jedzenia rabarbaru w przypadku wielu chorób.

Zobacz też: Kiedy rabarbar jest trujący?

Zazwyczaj rabarbar zbiera się dopiero w drugim roku po posadzeniu, a najlepsze plony wypuszcza w piątym roku uprawy. Pamiętaj, aby łodygi wyłamywać lub obcinać blisko przy gruncie. Rabarbar zbiera się maksymalnie do czerwca również dlatego, że późniejsze zbiory mogą osłabić roślinę na kolejny sezon.

