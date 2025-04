Skrzydłokwiat nie jest odporny na mróz, szkodzi mu wychłodzenie zimą przy otwartym oknie. Poza tym nie ma zbyt wielu wymagań. Toleruje ziemię uniwersalną i nie trzeba też zbyt obficie go nawozić. Gdy bujnie rośnie, wyłapuje z powietrza toksyczne substancje. Jest to też idealny kwiat na prezent, bo dekoracyjne są zarówno liście, jak i kwiaty.

Skrzydłokwiat jest piękną rośliną, która ma jasno sprecyzowane wymagania. Łatwo jest sprawić, że „obrazi się” i przestanie kwitnąć lub jej liście mocno zmarnieją. Nie lubi ani suszy, ani zastoju wody, dodatkowo trzeba regularnie go przesadzać, bo system korzeniowy skrzydłokwiatu mocno się rozrasta.

Odpowiednia pielęgnacja skrzydłokwiatu gwarantuje jednak pięknie kwitnącą roślinę i sprawia, że wygląda ona pięknie w każdym pomieszczeniu.

Skrzydłokwiat: stanowisko i oświetlenie

Optymalnym stanowiskiem dla skrzydłokwiatu jest półcień, ale lubi też światło rozproszone. Jeśli doniczka stoi na słonecznym parapecie, warto opuścić roletę. Nie wystawiaj skrzydłokwiatu na pełne słońce ani nie stawiaj go blisko okna - w takich warunkach liście z łatwością się poparzą, a roślina zacznie obumierać.

Skrzydłokwiat można jednak uprawiać także w mieszkaniach, w których jest ciemno - doskonale sobie radzi, niestety w takich warunkach nie zakwitnie.

Roślina świetnie czuje się w ciepłych miejscach, zdecydowanie gorzej tam, gdzie jest zimno. Temperatura nie powinna spaść poniżej 16°C. Skrzydłokwiat będzie też dobrze czuł się łazience, gdzie jest duża wilgotność powietrza. W suchych pomieszczeniach warto dodatkowo zraszać liście przynajmniej raz na 10 dni.

fot. Skrzydłokwiat: pielęgnacja/Adobe Stock, Sahaidachnyi Roman

Skrzydłokwiat: podlewanie

Skrzydłokwiat podlewaj 2 - 3 razy w tygodniu, zimą nieco rzadziej - wystarczy raz na 7-10 dni. Dbaj o to, by ziemia w doniczce była stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Skrzydłokwiat lubi spryskiwanie liści wodą - zraszaj je wodą przegotowaną lub filtrowaną, unikniesz w ten sposób białych plam. Podlewaj go zawsze niewielką ilością wody - zbyt mokra ziemi sprawi, że cała roślina zacznie gnić i nic nie da obcinanie żółtych liści czy łodyg.

Najczęściej popełnianym błędem w pielęgnacji skrzydłokwiatu jest jego przelewanie (korzenie zaczynają gnić), rzadziej, aczkolwiek zdarza się przesuszenie rośliny. Stare i zniszczone liście warto regularnie przycinać.

Skrzydłokwiat należy polewać powoli, aby woda dotarła do wszystkich korzeni. Przed podlewaniem dobrze jest ziemię nieco zmierzwić, aby była rozpulchniona, nie nazbyt zbita.

Przelany skrzydłokwiat: co zrobić?

Przelany skrzydłokwiat zaczyna marnieć - jego liście zaczynają żółknąć i brązowieć, z czasem opadają i gniją. Aby uratować roślinę, musisz zadziałać w miarę szybko. Jeśli nie masz już czasu czekać, aż skrzydłokwiat sam się przesuszy, a nie chcesz go przesadzać w całości, zbierz część ziemi z wierzchu, dosyp świeżą, suchą ziemię i wymieszaj lekko ze "starą". W ten sposób możesz uratować bryłę korzeniową przed zgniciem.

Skrzydłokwiat w akwarium?

Skrzydłokwiat, a także monstery czy epipremnum, można z powodzeniem uprawiać także w akwarium. Nie doświadczają wtedy przelania, ponieważ kłącze i łodyga są zanurzone w całości w wodzie i pobierają dokładnie tyle, ile potrzebują. Jednak musisz pilnować, aby tylko łodyga była zanurzona.

Uprawa akrzydłokwiatu w akwarium może być także problematyczne ze względu na możliwość pojawienia się glonów. Aby tego uniknąć, do wody akwariowej musisz dodawać potas w odpowiednich, dopasowanych do litrażu akwarium dawkach.

Skrzydłokwiat w szkle (np. akwarium) ma genialny dostęp do światła, dlatego całkiem bujnie rośnie i kwitnie przez długi czas.

Skrzydłokwiat: nawożenie

Skrzydłokwiat nawozimy wyłącznie w okresie kwitnienia (z reguły od marca do września) co 7 dni, ale koniecznie sprawdź, co zaleca producent nawozu.

Możesz zastosować gotowy nawóz do roślin zielonych, jeśli natomiast roślina ma problem z wytworzeniem kwiatów, zastosuj nawóz do roślin doniczkowych kwitnących. Warto sięgnąć także po domowy nawóz do skrzydłokwiatu z fusów kawy, skorupek jajek czy drożdży. Świetnie sprawdzi się także nawóz z banana.

Skrzydłokwiat przesadź od razu po zakupie, a także wtedy, gdy ma za ciasną doniczkę. Bardzo często roślina wymaga przesadzania co roku, zazwyczaj na wiosnę. Zawsze przenoś go do większej doniczki, a kiedy widzisz jakiekolwiek problemy (przebarwianie lub gnicie liści), wymień całą ziemię i oczyść dobrze bryłę korzeniową.

Skrzydłokwiat: jaka ziemia?

Najlepszym podłożem do skrzydłokwiatu będzie ziemia próchnicza z dodatkiem torfu (odpowiednią dla roślin kwitnących). Przy okazji przesadzania skrzydłokwiatu warto rozdzielić bryłę korzeniową - w ten sposób najłatwiej rozmnożyć roślinę.

Ziemia dla skrzydłokwiatu powinna mieć odczyn lekko kwaśny w kierunku obojętnego (pH na poziomie 5-6). Powinna być także dość luźna - zbyt ubite podłoże może sprawić, że roślina nie będzie kwitła, a z czasem bryła korzeniowa zacznie gnić.

Dobrym pomysłem jest wymieszanie ziemi z piaskiem albo drobnym perlitem, aby zwiększyć jej przepuszczalność. Skrzydłokwiat zawsze powinien mieć doniczkę z otworami i podstawką, z której na bieżąco będzie można usuwać nadmiar wody.

fot. Skrzydłokwiat odmiany/Adobe Stock, georgina198

Skrzydłokwiat występuje w 49 odmianach, zazwyczaj kwitnie na biało, są też takie, których kwiaty wybarwiają się na zielono. Wszystkie gatunki są podobne, ale różnią się wielkością. Maluchy dorastają do kilkunastu centymetrów. To np. Cissy lub Yess. Nie brakuje też odmian średnich (ok. 40 cm wysokości), a nawet olbrzymich (dorastają nawet do 70 – 150 cm). Wśród dużych odmian wyróżnia się przede wszystkim skrzydłokwiat sensation (nazywany też skrzydłokwiatem olbrzymim) - ma bardzo dekoracyjne, rozłożyste liście i łodygi, które często rosną bardziej do góry, niż na boki.

Kwiaty są najczęściej białe, niekiedy lekko zielenieją. Są trwałe, utrzymują się na roślinie 2 -3 miesiące. Jedna z odmian (Mauna Loa) ma kwiaty pachnące o poranku.

Do najbardziej znanych należy skrzydłokwiat Wallisa, który jest jednocześnie jedną z najpopularniejszych roślin doniczkowych. To pewnie ją masz w domu lub planujesz kupić. Ciekawą i popularną odmianą jest także skrzydłokwiat variegata, który cechuje się wielobarwnymi liśćmi - najczęściej są one zielono-białe lub zielono-biało żółte. Możesz spotkać go także pod nazwą Diamond lub Domino.

Bardzo ciekawą odmianą, którą można spotkać w sieci, jest skrzydłokwiat czerwony. Warto jednak wiedzieć, że nie jest gatunek sam w sobie, a sposób barwienia podłoża w taki sposób, aby kwiaty w jednym cyklu zakwitły na czerwono-biało. Jest to zabieg bezpieczny dla rośliny.

Bardzo często nazwę "skrzydłokwiat czerwony" stosuje się wobec popularnego zimowego kwiatu, czyli anturium.

fot. Skrzydłokwiat variegata/Adobe Stock, Firn

Skrzydłokwiat jako roślina wymagająca jest dość podatny na wszelkiego rodzaju choroby i ataki szkodników. Najczęstszą zmorą hodowców skrzydłokwiatów są żółknące liście lub czerniejące kwiaty. Jak radzić sobie z popularnymi chorobami tych pięknych roślin?

Skrzydłokwiat ma żółte liście



Jeśli skrzydłokwiat żółknie, oznacza to, że coś mu wyraźnie nie pasuje w obecnej pielęgnacji. Najczęściej żółte liście pojawiają się na skutek nadmiernego wysuszenia lub zbyt obfitego podlewania. Mogą także być wynikiem wystawiania rośliny na bezpośrednie nasłonecznienie.

Innym powodem żółknięcia liści może być pojawienie się przędziorka - na liściach widoczne są również zmiany w postaci nieregularnych wzorów. Warto wtedy sięgnąć po odpowiedni preparat i przemywać liście.

Plamy na liściach skrzydłokwiatu



Plamy na liściach skrzydłokwiatu najprawdopodobniej są objawem choroby grzybowej. Wtedy ratunek jest jeden - zainwestuj w preparat grzybobójczy. Ten sam problem dotyczy plam na liściach monstery. Rozwiązaniem może być także przesadzenie kwiatu i całkowita wymiana ziemi wraz z dokładnym oczyszczeniem korzeni.

Dobrze jest także krótko przesuszyć skrzydłokwiat, aby wilgoć nie sprzyjała namnażaniu się patogenów.

Brązowe liście skrzydłokwiatu



Jeśli liście skrzydłokwiatu stają się w całości brązowe, z pewnością jest za rzadko podlewany lub stoi w zbyt suchym pomieszczeniu. Liście w tej sytuacji także opadają i marnieją, a roślina wygląda na "smutną". Może to być również oznaka zbyt częstego nawożenia rośliny. Możesz spróbować przenieść ją w inne miejsce i podlewać regularnie małymi porcjami wody.

Czerniejące kwiaty skrzydłokwiatu



Ciemniejące kwiaty mogą być następstwem zbyt dużej ekspozycji na słońce lub niedostatecznej wilgotności gleby.

Warto też zadbać o prawidłowe nawożenie skrzydłokwiatu (wcześniej upewnij się, że dobrałaś odpowiednie podłoże).

fot. Skrzydłokwiat na balkonie/Adobe Stock, georgina198

Wszystkim kupującym skrzydłokwiat najbardziej zależy na tym, aby miał piękne i bujne kwiaty - gdy będziemy o niego odpowiednio dbać, może kwitnąć niemal przez okrągły rok.

Jeśli skrzydłokwiat nie kwitnie, oznacza to, że jest źle pielęgnowany. Może to być wina niewystarczającego nasłonecznienia, użycie nieodpowiedniego podłoża albo podlewanie zbyt twardą wodą. Czasem wystarczy przenieść go w inne miejsce, aby w ciągu kilkunastu dni pokazały się pierwsze kwiaty.

Chcesz pobudzić skrzydłokwiat do kwitnienia? Nie ma innej rady, niż przestrzeganie wszystkich zasad pielęgnacji. Zapewnij mu ciepłe, jasne stanowisko i przepuszczalną glebę, a od wiosny do początku lata stosuj nawozy azotowe, które pobudzą roślinę do wzrostu i zapewnią obfite kwitnienie. Nawóz stosuj jedynie przez 2-3 tygodnie.

Na bieżąco też usuwaj suche liście oraz przekwitłe kwiaty. Rób to od razu po zakończeniu kwitnienia. Ścinaj je ostrym sekatorem tuż przy linii ziemi. Obcinaj też listki, które dotykają gleby - dzięki temu roślina nie będzie gniła. Regularnie "oczyszczany" skrzydłokwiat może kwitnąć nawet przez cały rok.

Skrzydłokwiat to kwiat o niezwykle cennych właściwościach, mianowicie oczyszcza powietrze. Usuwa szkodliwe cząsteczki:

formaldehydu,

benzenu,

trichloroetylenu,

acetonu.

Skrzydłokwiat działa jak naturalny oczyszczacz powietrza, ale... go nie zastępuje. Ilość środków czyszczących, których używamy w domu jest zbyt duża, by rośliny mogły wyłapać wszystkie szkodliwe związki chemiczne.

Warto wiedzieć, że skrzydłokwiat jest rośliną trującą - nie stawiaj go w miejscu, do którego łatwy dostęp mają dzieci lub zwierzęta domowe.

Czy skrzydłokwiat jest trujący?

Skrzydłokwiat, choć pożyteczny i piękny, jest także silnie trującą rośliną. Uznawana jest za bardzo niebezpieczną dla dzieci i zwierząt domowych. W przypadku zjedzenia fragmentu liści czy kwiatów należy od razu zgłosić się do lekarza, aby uniknąć bardzo poważnych konsekwencji.

Skrzydłokwiat a koty

Koty, psy, a także wszystkie inne zwierzęta domowe, po zjedzeniu skrzydłokwiatu mogą doświadczyć silnych problemów żołądkowych i ślinienia się. Często z pyszczka może puścić się piana. Natychmiast zabierz pupila do weterynarza, bo zjedzenie skrzydłokwiatu przez pupila może zakończyć się śmiercią.

Roślina powinna stać w miejscu niedostępnym dla zwierząt, a jeśli nie jesteś w stanie takiego zapewnić, warto rozważyć pozbycie się rośliny z domu.

Cena skrzydłokwiatu zależy od jego wielkości - sadzonki o wysokości mniej więcej 75 cm kosztują około 35 zł, te mniejsze kupisz nawet za 8 - 10 zł. Można także wyhodować skrzydłokwiat ze szczepki - jeśli twoi bliscy hodują skrzydłokwiaty, możesz poprosić o jeden lub dwa listki i ukorzenić je w wodzie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.02.2019.

